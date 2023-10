Recensione: ELTON JOHN – “Goodbye Yellow Brick Road”

Discostory essential: le interviste e le recensioni da rileggere … TASSATIVO

“Goodbye Yellow Brick Road” è il nono album di sir Elton John, pubblicato il 5 ottobre 1973. Un disco che è tra i principali successi dell’artista inglese.

LE CURIOSITA’

L’album fu pubblicato il 5 ottobre 1973 come doppio LP, con la copertina dell’illustratore Ian Beck raffigurante John che entra in un poster.

L’album ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di vendita di Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia. In Italia ha raggiunto il quinto posto come posizione massima (Alla trentasei degli album del 1973).

L’album ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo (8 platini Usa

L’album è stato acclamato dalla critica, e ha vinto numerosi premi, tra cui due Grammy Awards.

L’album è stato ripubblicato nel 2004 in una versione rimasterizzata.

Il disco aveva due titoli provvisori “Vodka and Tonics” e “Silent Movies, Talking Pictures” .

Bernie Taupin ha scritto i testi in due settimane e mezzo, con John che ha composto la maggior parte delle melodie in tre giorni durante il soggiorno al Pink Flamingo Hotel a Kingston, in Giamaica . John voleva andare in Giamaica, perché i Rolling Stones avevano appena registrato lì “Goats Head Soup”.

Il brano “Candle in the Wind” fu scritto nel 1973 prendendo come spunto Marilyn Monroe per descrivere l’eventualità della morte prematura all’apice di una carriera artistica, ma il successo maggiore si è avuto con il riadattamento per Lady Diana Spencer, nel 1997, che la trasformò nel singolo più venduto di tutti i tempi.

Il titolo dell’album è un riferimento al romanzo “Il mago di Oz” di L. Frank Baum.

Il brano “Bennie and the Jets” è stato ispirato dalla musica disco.

Il brano “Goodbye Yellow Brick Road” è stato composto da Elton John e Bernie Taupin in soli 20 minuti.

SCORE: 8,50

TRACKLIST

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding – 11:08

Candle in the Wind – 3:50

Bennie & The Jets – 5:23

Goodbye Yellow Brick Road – 3:13

This Song Has No Title – 2:23

Grey Seal – 4:00

Jamaica Jerk – Off – 3:38

I’ve Seen That Movie Too – 5:58

Sweet Painted Lady – 3:54

The Ballad of Danny Bailey (1909-34) – 4:23

Dirty Little Girl – 5:01

All the Girls Love Alice – 5:09

Your Sister Can’t Twist (But She Can Rock n’Roll) – 2:42

Saturday Night’s Alright (For Fighting) – 4:53

Roy Rogers – 4:08

Social Disease – 3:43

Harmony – 2:46

DISCOGRAFIA

1969 – Empty Sky

1970 – Elton John

1970 – Tumbleweed Connection

1971 – Madman Across the Water

1972 – Honky Château

1973 – Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player

1973 – Goodbye Yellow Brick Road

1974 – Caribou

1975 – Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy

1975 – Rock of the Westies

1976 – Blue Moves

1978 – A Single Man

1979 – Victim of Love

1980 – 21 at 33

1981 – The Fox

1982 – Jump Up!

1983 – Too Low for Zero

1984 – Breaking Hearts

1985 – Ice on Fire

1986 – Leather Jackets

1988 – Reg Strikes Back

1989 – Sleeping with the Past

1992 – The One

1993 – Duets

1995 – Made in England

1997 – The Big Picture

1999 – Elton John and Tim Rice’s Aida

2001 – Songs from the West Coast

2004 – Peachtree Road

2006 – The Captain and the Kid

2010 – The Union

2013 – The Diving Board

2016 – Wonderful Crazy Night

2021 – The Lockdown Sessions

