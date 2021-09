Presentato il calendario del JAZZMI di Milano. Info e biglietti

Presentato il calendario del Jazzmi che dal 21 al 31 ottobre presenterà a Milano oltre 200 eventi diffusi in 60 spazi cittadini.

La nuova edizione di JAZZMI è un importante tassello nel quadro della ripresa delle attività di spettacolo in città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno – Milano, infatti, non ha mai smesso di lavorare dietro le quinte per questo obiettivo che finalmente si profila netto all’orizzonte, grazie anche al già preannunciato allargamento delle capienze consentite per gli spettacoli dal vivo. Il modello della rassegna è ormai consolidato e di successo, e prevede anche quest’anno tanti concerti diffusi in città grazie alla collaborazione di molti soggetti, pubblici e privati.”

JAZZMI non si è mai arreso. Come il jazz, come Milano, resiste e si trasforma, torna con rinnovata energia, speranza e con la convinzione che musica dal vivo e cultura possano continuare ad avere effetti terapeutici per affrontare le sfide del nostro vivere quotidiano. JAZZMI non rinuncia a nessuna delle sue caratteristiche principali e vuole continuare a produrre gioia e partecipazione.

Il programma che da oggi è disponibile e che costantemente sarà tenuto aggiornato sul sito jazzmi.it e sulla app, vuole essere il ritratto di un popoloso settore professionale che si è rimboccato le maniche per tornare al live: musicisti, tecnici, operatori convinti che il Jazz dal vivo ci aiuterà ancora una volta a sconfiggere le nostre paure e a ridarci insostituibili emozioni.

Mentre le autorità competenti sono in procinto di deliberare l’aumento delle capienze per club e teatri, JAZZMI va oltre e si radica in sessanta spazi cittadini. Dai due poli principali Triennale Milano Teatro e il Blue Note Milano, JAZZMI coinvolgerà tutta la città, da Casa degli Artisti al Volvo Studio Milano, da Made in Corvetto alla Loggia dei Mercanti e Villa Necchi Campiglio, da Nuovo Armenia a Dergano a PuntoZero Teatro a Bisceglie e ancora all’Olinda – Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, all’Off Campus San Siro in Piazza Selinunte, a Casa Jannacci e al Padiglione Chiaravalle, passando per micrò in Chiesa Rossa e ancora oltre. Una vasta mappa di eventi che copre tutta la città.

La cultura è uno dei settori che più hanno sofferto in questo periodo, ma c’è molta voglia di ripartire e come Intesa Sanpaolo vogliamo confermarci parte attiva della ripartenza in questo momento fondamentale per il Paese. Con il sostegno a JAZZMI, la Banca conferma ancora una volta lo stretto legame con Milano e il ruolo propositivo con cui partecipa al suo sviluppo culturale. Affianchiamo l’iniziativa da cinque anni e l’abbiamo vista crescere e svilupparsi nel tempo” commenta Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione & Immagine Intesa Sanpaolo.

La musica abbraccerà tutta Milano con il progetto speciale costruito lungo AbbracciaMi, la circle line della città. JAZZMI continua anche quest’anno il suo viaggio fuori dai confini cittadini nei Comuni di San Donato Milanese, Trezzano Sul Naviglio, Carugate e Buccinasco. Grandi teatri e quartieri cittadini, giovani band e artisti affermati, una miriade di progetti speciali e oltre ottanta eventi gratuiti.

Le principali caratteristiche del jazz: spontaneità e improvvisazione ne fanno un genere in costante evoluzione; l’apertura a contaminazioni e sperimentazioni rendono questa musica una forza aggregante che agisce sul corpo e sulla mente, ed aiuta le persone a entrare in contatto, a confrontarsi. Per questo la Fondazione di Comunità Milano – afferma il Direttore, Filippo Petrolati – ha sostenuto con convinzione questo progetto che rappresenta un importante momento di socializzazione e che, grazie a JAZZMI AROUND, porta il messaggio universale della musica oltre le mura della città di Milano; una scelta strategica della nostra Fondazione, impegnata a promuovere attività culturali di qualità nelle periferie e nei comuni della cintura milanese a beneficio delle comunità giovanili.”



IL GRANDE JAZZ

Triennale Milano Teatro si conferma cuore pulsante di JAZZMI anche per la sua sesta edizione ed ospiterà sul palco l’innovatore della chitarra Paolo Angeli con un progetto dedicato ai Radiohead; la coppia Dj Gruff & Gavino Murgia, Roberto Gatto con la sua interpretazione del repertorio progressive, Theon Cross, leader della band britannica Sons of Kemet. Un omaggio a tre icone del jazz d’avanguardia come Ornette Coleman, Dewey Redman e Julius Hemphill con Broken Shadows (Tim Berne, Chris Speed, Reid Anderson, Dave King). Fabrizio Bosso Quartet sarà sul palco per presentare l’ultimo e intimistico progetto. Torna il pianista franco-israeliano Yaron Herman e dalla Francia arriva il duoVincent Peirani & Èmile Parisien, che propongono le magie del tango. Per la prima volta a JAZZMI arriva Roberto Fonseca con il suo trio, il giovane vibrafonista americano Joel Ross e il talento londinese Moses Boyd. Il giovane ed eclettico Theo Croker precederà lo scrittore britannico Jonathan Coe accompagnato dall’Artchipel Orchestra, mentre Marcin Wasilewski suonerà con la sua formazione insieme a Joe Lovano. Sempre in Triennale sarà possibile assistere ai concerti di Stefano di Battista con un personale omaggio a Ennio Morricone, Ada Montellanico con We Tuba con ospite Michel Godard, Paolo Botti e Dario Napoli. Saranno protagonisti di JAZZMI anche l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani e il progetto “Giornale di bordo” che vede insieme Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli & Hamid Drake.

Il Blue Note Milano apre le sue porte alle star Richard Bona e Alfredo Rodriguez, il cantante britannico membro degli Incognito Tony Momrelle e la stravagante Camille Bertault. Appuntamento speciale con Vinicio Capossela, che festeggerà i 30 anni dal suo album “All’una e trentacinque” e con la stella della chitarra jazz Peter Bernstein accompagnato da Jesse Davies, Doug Weiss e Roberto Gatto. Spazio anche per il comedian nostrano Germano Lanzoni, il diciottenne super star Joey Alexander e il trombettista amico delle popstar Keyon Harrold.

JAZZMI come tradizione sarà presente anche nei grandi teatri cittadini. Al Conservatorio di Milano si esibiranno Paolo Fresu con Around Tŭk e il genio dell’hip hop Grandmaster Flash. Il Teatro Dal Verme ospiterà “Progetto Speciale” di Alex Britti insieme al trombettista Flavio Boltro e poi l’omaggio a Lucio Dalla con il progetto Anidride Solforosa di Mario Tronco (direttore dell’Orchestra di Piazza Vittorio) e Peppe Servillo (Avion Travel). La musica live torna nei club come Santeria Toscana 31 con il violocellista Redi Hasa e all’Alcatraz Milano dove JAZZMI inaugura la sua sesta edizione con il concerto di una delle voci più interessanti della scena blues, jazz e R’nB di New York: Josè James. Per la prima volta il Teatro Filodrammatici di Milano aprirà le sue porte a JAZZMI, per accogliere tre serate dedicate al nuovo format JAZZMI FUTURE: un festival nel festival per scommettere sul futuro con Giuseppe Vitale, Studio Murena, Simone Alessandrini Storytellers, Costanza Alegiani, Bo!led, Federico Calcagno, Ferdinando Romano, Sophia Tomelleri, Francesco Zampini e i vincitori di Jam The Future 2021.

IL JAZZ È FREE

JAZZMI torna ad essere una festa musicale e un’occasione per scoprire la città e le più sorprendenti jazz band. JAZZMI con tanti partner sul territorio presenta un palinsesto di oltre ottanta eventi gratuiti. Ancora più che in passato la rassegna JAZZMI FREE invita il pubblico a esplorare decine di quartieri cittadini con progetti speciali e con focus dedicati ai tanti quartieri. Con la collaborazione con associazioni e cittadini che ogni giorno trasformano la città in una metropoli policentrica, i molti progetti a ingresso libero permettono a tutti, ovunque, di vivere più di dieci giorni di grande musica. JAZZMI anche quest’anno supera i confini della città con tanti eventi di giovani band e grandi nomi del jazz a ingresso libero nei Comuni di San Donato Milanese, Trezzano sul Naviglio, Carugate e Buccinasco per il progetto JAZZMI AROUND, con il supporto di e Fondazione di Comunità Milano Onlus.

Nei due weekend del festival sarà possibile attraversare oltre venti quartieri cittadini e tantissimi parchi con AbbracciaMi, il progetto speciale sulla circle line di Milano guidato dalla Mefisto Brass Band, una jazz band in bicicletta.

JAZZMI presenta un ricco programma di giovani jazz-band e grandi maestri in spazi culturali e luoghi simbolici come Casa degli Artisti, Loggia dei Mercanti – grazie al Comitato Provinciale A.N.P.I. Milano – Villa Necchi Campiglio – in collaborazione con il FAI – Università Bocconi.

Il Volvo Studio Milano già a giugno ha ospitato la rassegna Break in jazz dei Civici Corsi di Jazz e il 30 settembre vedrà in scena l’ultima serata di JAM THE FUTURE. Music for a new planet, la competizione fra giovani jazz band che compongono musica dedicata al mondo di domani e che vede finaliste tre jazz band a contendersi un posto nel cartellone di JAZZMI 2021. In occasione del festival il Volvo Studio Milano si caratterizzerà ancora per l’attenzione ai giovani e all’ambiente con un focus dedicato a Paolo Fresu e alla sua Tŭk Music. Si parte con la mostra delle copertine dei dischi dell’etichetta, contraddistinte dal tratto pulito dei più grandi fotografi e illustratori italiani. Si continua ancora con un talk con l’artista e uno speciale concerto della band selezionata dal trombettista sardo, Sade Mangiaracina Trio. Nel secondo weekend del festival si chiude con The Last Coat of Pink e con Gabriella Di Capua Quartet.

Per il sesto anno il festival arriva in uno dei palazzi simbolo della città, Palazzo Pirelli, con tre concerti grazie alla collaborazione con il Consiglio di Regione Lombardia. Inaugurato da pochi mesi, JAZZMI troverà casa all’ADI Design Museum con tanti eventi, fra cui una mostra e una lunga notte di concerti. In Piazza Gae Aulenti e al Babitonga Cafè presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, sei jazz band si esibiranno grazie alla proficua collaborazione con RED Libreria Bistrot. JAZZMI torna anche negli straordinari spazi di alcuni hotel simbolo della città, allo Sheraton Diana Majestic, al The Westin Palace e allo Sheraton Milan San Siro.

Altro appuntamento tradizionale di JAZZMI sono i nostri focus dedicati ai quartieri fuori dal centro. Si parte venerdì̀ 22 ottobre al PuntoZero Teatro presso l’Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria con la partecipazione straordinaria del Maestro Enrico Intra accompagnato da Margherita Carbonell. Si continua sabato 23 e domenica 24 ottobre fra Affori e la Bovisasca all’Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, a Dergano al Nuovo Armenia, a San Siro con un progetto speciale dedicato a Piazza Selinunte con Jazz Hop Workshop + Showcase all’Off Campus San Siro e sui Navigli nei Giardini di IBVA. Il secondo weekend ci trovate fra Ortica e Forlanini a CasciNet – Cascina Sant’Ambrogio, in Chiesa Rossa al micrò e fra Corvetto e Chiaravalle, grazie al supporto di Fondazione Cariplo e La Città Intorno, da Made in Corvetto, Casa Jannacci e Padiglione Chiaravalle.

Tornano in questa sesta edizione le presentazioni e gli incontri con gli artisti che quest’anno troveranno casa all’interno del Parco Sempione fra le mura di Cascina Nascosta dove oltre ad incontrare Gavino Murgia, Fabrizio Bosso, Roberto Fonseca e Stefano Di Battista, il pubblico potrà seguire i racconti di Claudio Sessa su recentissime pubblicazioni discografiche che hanno fatto esaltare il mondo del jazz: John Coltrane – A Love Supreme Live in Seattle e Lee Morgan – The Complete Live at The Lighthouse. Spazio anche ai libri con la presentazione di Jazz Frames di Severino Salvemini, Arrigo Polillo a cura di Luca Cerchiari e Roberto Polillo e La storia del jazz di Luigi Onori, Riccardo Brazzale e Maurizio Franco.

L’Anteo Palazzo del Cinema ospiterà per la rassegna JAZZMI MOVIES in questa sesta edizione con tre speciali anteprime. Oltre al docufilm Ten Tŭk 2010 – 2020, dedicato ai festeggiamenti per i primi 10 anni di vita di Tŭk Music, l’etichetta di Paolo Fresu che vuole valorizzare le più interessanti stelle neonate del jazz, l’antico palazzo del cinema di Milano ospiterà due importanti proiezioni dedicate alla Regina del jazz Billie Holiday: il documentario Billie di James Erskine e l’anteprima nazionale del film The US Vs Billie Holiday di Lee Daniels.

JAZZMI AROUND

Il progetto nato con il supporto di Fondazione di Comunità Milano Onlus festeggia il suo secondo anno e riparte alla scoperta dei Comuni fuori Milano. Giovani band e capisaldi del jazz italiano si alterneranno nei comuni San Donato Milanese, Trezzano Sul Naviglio, Carugate e Buccinasco con spettacoli alternativi e più classici.

Durante il primo weekend del festival a San Donato Milanese sarà possibile ascoltare l’originale band Funky Buddha tra funky e hip hop, mentre per i più appassionati ci sarà il concerto speciale del duo Trovesi – Coscia, alfieri del jazz italiano. A Trezzano sul Naviglio sarà invece la volta del Sofia Trio e dei giovanissimi Funky Lemonade, chiudono la giornata i Mujo con il loro progetto dedicato alla bossa nova. Il secondo giovedì di JAZZMI il festival farà tappa a Buccinasco con lo straordinario ensemble di Gigi Cifarelli nello storico Bonaventura Music Club. La rassegna JAZZMI AROUND si chiuderà l’ultimo sabato del festival nel Comune di Carugate con Rubio 4et, una passeggiata con l’Orchestrino brass band e, infine, l’atteso concerto dell’Inside Jazz Quartet con i maestri Tracanna, Colombo, Zanchi, Bradascio.

NIGHT & DAY

Milano non si arrende alle difficoltà continuando a scommettere sulla musica. Le proposte musicali che locali e partner culturali di JAZZMI vi presentano sono un chiaro segnale di resistenza e la sezione Night&Day presenta oltre sessanta eventi musicali auto prodotti che raccontano una città viva e pronta a scommettere sul futuro. L’appuntamento è a Heracles Gymnasium, GUD Bocconi, Biciclette, Circolo ARCI Grossoni – Affori, Vapore 1928, Santeria Paladini 8, Santeria Toscana 31, Corte dei Miracoli, La Ribalta – Barona, La Ribalta – Bovisa, Spank, Nick’s & Co, ARCI Bellezza, Garage Moulinski, Cinema Teatro Trieste, Fabbrica del Vapore – Spazio Tal, Libreria Birdland, Moebius, 4cento, LuBar, Osteria Milano, Bachelite cLab, Colibrì, Ristorante Creanza, Zona K, Teatro Fontana, Fonderia Napoleonica Eugenia.

Il denso programma di JAZZMI potrebbe avere cambiamenti, ma le eventuali modifiche saranno sempre annunciate sul sito jazzmi.it.

GLI ARTISTI

JOSÉ JAMES – GRANDMASTER FLASH – ROBERTO FONSECA – PAOLO FRESU – ALEX BRITTI feat. FLAVIO BOLTRO – ENRICO INTRA – VINICIO CAPOSSELA (SOLD OUT) – FABRIZIO BOSSO 4TET – KEYON HARROLD – THEO CROKER – YARON HERMAN – THEON CROSS – CAMILLE BERTAULT – ADA MONTELLANICO – BROKEN SHADOWS – MARIO TRONCO E PEPPE SERVILLO – STEFANO DI BATTISTA – STUDIO MURENA – DJ GRUFF & GAVINO MURGIA – PEIRANI & PARISIEN – MARCIN WASILEWSKI & JOE LOVANO – ROBERTO GATTO – JONATHAN COE & ARTCHIPEL ORCHESTRA – BO!LED – COSTANZA ALEGIANI – SALIS, MURGIA, ANGELI E DRAKE – SIMONE ALESSANDRINI e molti altri

IL CALENDARIO

Giovedì 21 ottobre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ

Ticket: prevendita 40/30 euro, alla porta 45/35 euro*



Venerdì 22 ottobre

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ

Ticket: prevendita 40/30 euro, alla porta 45/35 euro*

Sabato 23 ottobre

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

TONY MOMRELLE

Ticket: prevendita 28/18 euro, alla porta 33/23 euro*

Domenica 24 ottobre

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro

BROKEN SHADOWS

Ticket: prevendita 28 euro, alla porta 33 euro*



Ore 21.00 | Conservatorio di Milano, Sala Verdi

PAOLO FRESU “Around Tŭk”

Ticket: prevendita 50/25 euro, alla porta 55/30 euro*

Martedì 26 ottobre

Ore 20.00 e 22.30 | Triennale Milano Teatro

FABRIZIO BOSSO 4TET

Ticket: prevendita 28 euro, alla porta 33 euro*

Mercoledì 27 ottobre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

CAMILLE BERTAULT

Ticket: prevendita 25/15 euro, alla porta 30/20* euro

Ore 21.00 | Teatro Dal Verme

ALEX BRITTI feat. FLAVIO BOLTRO

Ticket: prevendita 50/525 euro, alla porta 55/30 euro*

Giovedì 28 ottobre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

VINICIO CAPOSSELA “’Round One Thirty Five”

Ticket: prevendita 45 euro, alla porta 50 euro

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

YARON HERMAN TRIO

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Venerdì 29 ottobre

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro

VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

VINICIO CAPOSSELA “’Round One Thirty Five”

Ticket: prevendita 45 euro, alla porta 50 euro*



Ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

JOEL ROSS

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

MOSES BOYD

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*



Domenica 31 ottobre

Ore 19.00 | Triennale Milano Teatro

THEO CROKER

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*



Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

PETER BERNSTEIN QUARTET FEAT. JESSE DAVIS, DAVID WEISS, ROBERTO GATTO

Ticket: prevendita 27/17 euro, alla porta 32/22* euro

INFO & BIGLIETTI

JAZZMI è un progetto di Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano in collaborazione con Blue Note Milano. Il programma completo, i partner e i media partner del progetto saranno annunciati il 29 settembre. Con il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Milano e di Fondazione di Comunità Milano Onlus.



FACEBOOK: http://www.facebook.com/JAZZMIMILANO

INSTAGRAM: @jazzmimilano #jazzmi2021

* Tutti i biglietti in vendita a partire da martedì 7 settembre, gli aggiornamenti sul programma e i prossimi annunci sul sito jazzmi.it