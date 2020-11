MACE “Ragazzi nella nebbia” il nuovo brano con FSK SATELLITE e IRAMA

Nuova stagione per MACE, dopo la firma con Island Records, eccolo arrivare con il suo nuovo singolo RAGAZZI DELLA NEBBIA brano che vede la collaborazione degli FSK SATELLITE e di IRAMA.

MACE è perlopiù un esploratore, che necessita di continui stimoli attraverso i quali, nell’esperienza, riesce a concretizzarsi artisticamente. Ha passato la propria vita alla scoperta di nuovi suoni, nuove culture, nuovi scenari, nuovi colori, nuove connessioni umane e nuovi stati di coscienza attraverso le sue numerose incursioni psichedeliche.

Contaminato da questi mille mondi si spinge sempre più verso differenti sviluppi artistici e nuove collaborazioni.

È così che nasce “RAGAZZI DELLA NEBBIA“ assieme a FSK SATELLITE e IRAMA. Mondi apparentemente opposti, ma che inaspettatamente risultano essere perfettamente allineati. Una collaborazione che ha trovato da subito una particolare alchimia, facilmente percepibile dall’ascolto del brano.

Sono due le parole chiavi del suo percorso, viaggio ed esplorazione, che MACE sperimenta dentro e fuori di sé.

Artisticamente ha attraversato almeno tre grandi momenti musicali contemporanei, l’ascesa del rap dall’underground al dominio totale del mainstream, l’impatto di internet sull’elettronica e la fine della centralità dell’Occidente nel discorso musicale, riuscendo ogni volta ad assumerne le forme e ad apprendere ogni sfaccettatura di queste realtà.

Fisicamente gira il mondo come Dj, grazie al successo di RESET!, la storica serata milanese fondata assieme ad amiciche ha segnato Milano negli anni della blog house e dell’electro e che ha attirato folle da migliaia di clubbers. Con Reset! attraversa in tour continenti e stati agli antipodi, passando dall’Australia al Giappone fino ad arrivare ad Ibiza. Il resto del globo lo esplora come viaggiatore, visitando più di 50 paesi. Per un po’ sceglie l’Africa come casa, sistemandosi a Johannesburg senza smettere mai di lavorare a nuove produzioni ottenendo come risultato che rap, elettronica, baile funk, afrobeat, psichedelica convivano perfettamente nella stessa persona.

Spiritualmente al contempo, è spinto da un forte impulso introspettivo, che lo porterà attraverso pratiche meditative ed esperienze extra sensoriali psichedeliche, a comprendere come tutta la sua musica possa essere influenzata da ogni minima nuova percezione, e come sia importante sintonizzarsi interiormente per poter poi successivamente “sintonizzare” nuovi tappeti musicali.

Lunga la lista degli artisti con i quali ha collaborato negli anni. Da Salmo a Ghali, da Marracash a Fabri Fibra, per continuare poi con IZI, Gué Pequeno, Jake LaFuria, Noyz Narcos, Gemitaiz, Venerus e molti altri. Ha remixato Fatboy Slim, i Cassius, fatto un pezzo con MC Bin Laden, leggenda brasiliana e ha avuto una residency su Tokyo.Fm, collezionando con le diverse collaborazioni svariati dischi di platino.

IL TESTO

Bang, bang, bang, bang, bang

MACE with the beats

Nuovi cash, nuove tipe, nuovi chain

Non mi fanno più felice, ormai sono normalità

Sì, è normale, chiedi a me

Giro dove il sole non c’è più

Sì, è normale, chiedi a me

Giro dove il sole non c’è più

Aria

La mia testa vuole aria

Non ti ho chiesto di levarla

Né di consumarla

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

Sì, è normale, serve aria, stai lontano

Non sai come usarla, non sei nel palazzo

Siamo morti nella nebbia, non si vede un cazzo

Cash money da quando ho firmato il contratto

Lean nel bicchiere con la Sprite e con il ghiaccio

Ho detto a mio fratello lo sai che possiamo farlo

Abbiamo fatto molto peggio

Non siamo morti, ora dobbiamo raccontarlo

Non sei ancora morto, non ti ho ancora sparato

Più hai, meno cose restano

Tornano come soldi in prestito

Scusa, ho il cuore nella nebbia, il ferro sulla tempia

Se non vado fuori

E non ho più freddo

Ormai neve fresca, muoio da leggenda

A testa in giù, affondo

Nella nebbia, muoio da leggenda

Ogni mese un nuovo Moncler

Giubbotto in pelliccia di infame

Cambio colore come banconote

Tanto quello che fai ritorna

Ah, voglio l’anima in bust down

Ho firmato in tre un contratto, FSK, eh

Ogni mese un nuovo Moncler

Giubbotto in pelliccia di infame

Cambio colore come banconote

Tanto quello che fai ritorna

Nuovi cash, nuovi euro, nuovi chain

Non mi fanno più dormire da quando sono una star

Nuovo flex, nuova car, nuovo Rollie

Il giorno che mi shottano morirà la trap

Verso lean nella cup, la mia cup è dirty

Tremila, tre Amiri, il tuo Dio non lo sento

Ah, cocaina nelle calze

MILF nella suite, ollare the gang, gang, gang

Il giorno che mi shottano morirà la trap

Verso lean nella cup, la mia cup è dirty

Tremila, tre Amiri, il tuo Dio non lo sento

Ah, cocaina nelle calze

MILF nella suite, mollare the gang, gang, gang

Più hai, meno cose restano

Tornano come soldi in prestito

Scusa, ho il cuore nella nebbia, il ferro sulla tempia

Se non vado fuori

E non ho più freddo

Ormai neve fresca, muoio da leggenda

A testa in giù, affondo

Nella nebbia, muoio da legenda

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

ASCOLTA RAGAZZI DELLA NEBBIA

