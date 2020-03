Playlist: 20 brani Gangsta Rap anni ’90

C’è un lato della musica degli anni ’90 che spesso dimentichiamo, un lato per alcuni tratti oscuro, fatto di malavita, guerre tra gang, west side contro east side e, purtroppo, anche tragiche morti. Nel rap degli anni ’90 tutto questo veniva raccontato in maniera cruda, senza censure, senza giri di parole.

La storia del rap anni ’90 è vorticosa, come la vita di quelli che ne hanno fatto parte, ma è grazie a questi fenomeni che questo genere è riuscito ad emergere dalle tenebre del ghetto e diventare quello che, ad oggi, è uno dei fenomeni musicali più influenti al mondo.

1) 2pac – all eyez on me

2) Eazy-E – Boyz-N-the-Hood

3) N.W.A – Fuck tha police

4) Ice Cube – It was a good day

5) The Notorius B.I.G – Big Poppa

6) Coolio – Gangsta’s Paradise

7) Dr. Dre – Still Dre

8) Snoop Dogg – Gin and Juice

9) Warren G – Regulate

10) What They Do – The Roots

11) Cypress Hill – Insane in the brain

12) Dr Dre – Nuthin but a “G” Thang

13) Wu Thang Clan – C.R.E.A.M.

14) Luniz & Michael Marshall – I got 5 on it

15) NAS – The world is your

16) House of Pain – Jump around

17) 2pac – California Love

18) Public Enemy – He got game

19) The Notorius B.I.G – Juicy

20) 2pac – Ambitionz Az a Ridah