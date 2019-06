NERONE esce il nuovo album “Gemini”

“Gemini” è il titolo del nuovo album di Nerone, il terzo per il rapper milanese, anticipato dal singolo afro-trap “Tre goal”.

Il disco è composto da 13 tracce, tutte prodotte da 2P e Paolo Adma. “Gemini” parte con una title-track in cui, prendendo spunto dal fatto di essere nato sotto il segno dei gemelli, Nerone descrive la sua personalità. Si tratta del primo tassello di una serie di tracce che completano un autoritratto: tra queste ci sono “Sul serio”, in cui parla della sua attitudine (in collaborazione con uno dei pesi massimi della scena, Gemitaiz), “Piacere, Max!”, in cui gioca sul tema del deficit di attenzione, “Mezza siga”, canzone dedicata a un amico scomparso in cui racconta le esperienze passate che lo hanno formato, o ancora “Avengers”, dove collabora con due mostri sacri del mondo rap come Ensi e Jake La Furia. Negli altri pezzi affronta altri temi, come la passione per il calcio o i propri vizi, che racconta sia celebrandoli sia ironizzandoci sopra.

Dopo l’uscita del terzo capitolo della serie di EP “Hyper”, “Gemini” segna un punto di svolta nel percorso di Nerone che, adesso, apre a nuovi suoni e scrive con più consapevolezza dimostrando di avere una tecnica sempre più solida. Gli ospiti, oltre a Gemitaiz, Ensi e Jake La Furia, sono Warez, Nex Cassel ed Egreen, e raccontano un’altra caratteristica dell’artista milanese, quella di trovarsi a suo agio sia con l’underground che con il mainstream.

Il disco esce con due copertine differenti. Nella versione digitale si vede la mano di Nerone stringere un pennarello per lanciare un doppio messaggio: se da una parte si sottolinea l’attitudine a sapersi destreggiare con la scrittura anche creando metriche originali – caratteristica fondamentale per un rapper – dall’altra c’è una call-to-action che fa riferimento al formato fisico dell’album. Nel cd, infatti, quello stesso pennarello sarà incluso nel packaging, mentre nell’artwork ci sarà uno spazio vuoto a disposizione di ogni ascoltatore per permettergli di realizzare la propria, personale, versione della copertina.

Il rapper si rivolge così al pubblico: “Questo disco è il mio viaggio, sono curioso di sapere il tuo. Ascolta prima di tutto l’album, anche più volte se necessario e disegna tu stesso la copertina che pensi debba avere! Ricordati che il pennarello è indelebile e quindi hai una sola opportunità per fare al meglio questa copertina. Gemini è creatività, genio, sregolatezza! Buon viaggio e divertiti!”. A questa attività è legato un contest che durerà per tutta l’estate e porterà a un evento finale, in programma a settembre, dove le migliori 10 copertine realizzate dai fan saranno esposte insieme a quelle realizzate da 10 writer professionisti e vari “amici di Nerone”.





TRACKLIST



01 Gemini

02 Tre Goal

03 Canne

04 Sul serio (feat. Gemitaiz)

05 Piacere, Max!

06 Avengers (feat. Ensi & Jake La Furia)

07 Hooligans

08 Niente è gratis (feat. Warez)

09 Vieni da me

10 Uno fisso (feat. Nex Cassel & Egreen)

11 Mezza Siga

12 Oh shit

13 Come un boss





INSTORE TOUR



LUNEDÌ 17 giugno



h. 15,00 – Varese

Mondadori Bookstore

Via Emilio Morosini, 10



h. 18,00 – Milano

Mondadori Megastore

Via Marghera, 28



MARTEDÌ 18 giugno



h. 14,30 – Roma

Discoteca laziale

Via Giovanni Giolitti, 263



h. 18,00 – Napoli

Feltrinelli Napoli stazione

Piazza Garibaldi



MERCOLEDÌ 19 giugno



h. 15,00 – Catania

Mondadori Bookstore

Piazza Roma, 18