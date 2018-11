MONDO MARCIO torna dopo due anni con un nuovo singolo

A due anni di distanza dall’ultimo album in studio, domani, venerdì 16 novembre, esce “DDR (Dio Del Rap)”, il nuovo singolo di MONDO MARCIO!

Il brano è stato anticipato da un breve video/documentario dal titolo “ORIGINI” che segna il ritorno del rappe

Nel 2006 la scena musicale del nostro paese si imbatte in MONDO MARCIO, nuovo fenomeno lontano anni luce dal classico profilo del pop singer che normalmente popola le classifiche italiche. L’MC produce le sue prime basi musicali a sedici anni, e dopo avere pubblicato con un’etichetta indipendente il suo omonimo primo disco “Mondo Marcio” e un mixtape intitolato “Fuori Di Qua”, Marcio debutta con l’album “Solo un uomo” (disco autoprodotto all’età di 19 anni), che in pochi mesi raggiunge il traguardo del Disco d’Oro, poi certificato Platino. Il singolo “Dentro Alla Scatola” entra direttamente al n. 2 della classifica di vendita mentre l’album rimane in classifica per più di 40 settimane e vende oltre 80.000 copie. Nel Giugno 2007 pubblica il singolo “Generazione X”, da cui prende il nome anche l’intero album. All’album segue un tour che lo porta in tutta Italia oltre che in Svizzera e Germania. In seguito apre la sua casa di produzione ed etichetta discografica, La Mondo Records, con i Mondo Records Studio. Con all’attivo oltre 130.000 copie vendute e diversi tour in tutta Italia, il 2012 è l’anno di “Cose Dell’Altro Mondo”, l’album della piena maturità. L’uscita del disco viene anticipata dal lancio del singolo “Senza Cuore”, il cui video vince nella categoria “VIDEO OF THE YEAR” agli Mtv Hip Hop Awards 2012. “Cose Dell’Altro Mondo” entra al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti nel paese. A Giugno 2013 esce una special edition celebrativa di “Cose dell’Altro Mondo” che comprende 4 inediti e l’album “Mondo Marcio”. Nel 2014 Mondo Marcio pubblica un album in collaborazione con la cantante Mina, icona culturale italiana per antonomasia. Il titolo dell’album è “Nella Bocca Della Tigre” e il progetto mette in risalto le doti di produttore dell’artista che gode della partecipazione straordinaria della Tigre di Cremona per creare un’opera unica nel suo genere. Nel 2016 Mondo Marcio pubblica l’album, “La Freschezza Del Marcio”. Le views e gli streaming volano dalle prime settimane di release del progetto premiando brani come “Questo Cuore Queste Stelle” che sale al n.1 in top 50 di Spotify Italia, al concerto nella città natale del rapper, Milano, dove Mondo Marcio chiude con un sold out all’Alcatraz un tour durato oltre un anno in tutta Italia e Svizzera. A oggi Mondo Marcio si conferma un’icona del genere musicale in queste paese, un innovatore, e un artista che non si rivolge più alla sua competizione, dato che il suo percorso anacronistico non gli permette di averne alcuna. I numeri, il curriculum e la prova del tempo lo confermano.