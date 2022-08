MENGONI, ELODIE, BERSANI, MASSIMO PERICOLO e STROMAE alla Notte della Taranta

Mengoni, Elodie, Samuele Bersani, Massimo Pericolo e Stromae saranno i super ospiti della Notte della Taranta, in programma il 27 agosto a Melpignano.

Il Concerto 2022 compirà un viaggio tra le hit più amate dai duecentomila pizzicati attesi in piazza: 30 brani della tradizione popolare salentina arrangiati in chiave contemporanea dal maestro concertatore Dardust tra i quali L’acqua de la funtana, Aria Caddhipulina, Damme nu ricciu, le potenti pizziche di San Vito, Aradeo, Ostuni, Tochiarolo, Cordella, i brani in grico Klama, Aremu, Calinitta e in arbëreshë Ec Ec.

E ancora Taranta di Lizzano, Rirollalla, Fuecu e l’omaggio a Pier Paolo Pasolini con il testo tratto dalla ricerca dell’intellettuale italiano “Canzoniere Italiano”.

I testi scelti da Dardust saranno anche un viaggio danzante affidato alla coreografa Irma Di Paola e a 16 ballerini. La scenografia, firmata da Massimo Calzavara, racchiude il messaggio dell’edizione 2022: la tradizione abbraccia il linguaggio contemporaneo introducendo visioni futuriste grazie alla collaborazione con Filippo Rossi professionista dello show designer e Mauro Bubbico l’antropologo del design italiano.

Il Concertone La Notte della Taranta è un progetto culturale di ricerca musicale e coreutica prodotto da Fondazione La Notte della Taranta con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Promozione, Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto Diego Carpitella.

Prosegue Taranta Solidale, progetto che nel 2015 insieme a Granarolo ha distribuito beni di prima necessità per i migranti ospiti della Caritas di Otranto, nel 2016 ha consentito la ricostruzione della Scuola di Musica ad Amatrice distrutta dal terremoto, nel 2017 ha aiutato Unicef, nel 2018 con Intesa Sanpaolo ha acquistato un piattaforma necessaria al reparto di Oncoematologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce, nel 2019 sempre con Intesa Sanpaolo e Legambiente ha destinato con RigeniAmo la Natura fondi per la valorizzazione di 4 oasi naturali nel Mezzogiorno d’Italia: Baia di Torre Squillace in Puglia, Dune di Sovereto a Isola Capo Rizzuto, l’Oasi dei Variconi a Castelvolturno, Costa Ionica Foce Cavone a Pisticci. Nel 2022 Taranta Solidale in collaborazione con l’Associazione Olivami realizzerà il Parco della Taranta: 1500 nuovi ulivi nelle campagne di Carpignano Salentino per contribuire alla ricostruzione del paesaggio salentino. Nel giardino della Taranta che potrà essere visitato, tutti gli alberi avranno il nome degli artisti ospiti di Festival e Concertone.

