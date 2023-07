MARA SATTEI “Piango In Discoteca” il suo nuovo singolo [Guarda il video]

Piango In Discoteca è il nuovo brano di Mara Sattei. Un pezzo in cui l’artista ci mostra tutta la sua anima EDM.

Firmato dalla coppia di producer multiplatino Takagi & Ketra, ci trasporta a cassa dritta verso il centro della pista.

Se da un lato il ritmo di “Piango In Discoteca” non ci fa smettere di ballare, dall’altro le parole di Mara Sattei ci raccontano di una relazione complicata che arriva a tormentarci anche nelle più belle notti estive:

Piango In Discoteca – commenta l’artista – è un brano nato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni, avevamo capito fin dall’inizio che girava forte. Racconta di una storia d’amore finita e di come, nonostante ci si ritrovi in un club a tentare di divertirsi, si finisce poi a piangere e a pensare solo a quella persona. Spesso ciò che viene visto al di fuori non è tutto quello che in realtà proviamo dentro di noi e questo brano lo racconta, tra sonorità elettroniche e malinconia.”

IL VIDEO

È online anche il videoclip ufficiale, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Davide Vicari, in cui le luci del club illuminano una serata in cui ci si vuole solo distrarre e dimenticare un amore finito. Brillano il dancefloor e gli outfit glitterati, ma anche i bicchieri che vanno in frantumi come il cuore della protagonista.

GUARDA IL VIDEO

IL TOUR

04 AGOSTO 2023 – CINQUALE (MS) – VIPER SUMMER FESTIVAL

12 AGOSTO 2023 – GALLIPOLI (LE) – PRAJA

14 AGOSTO 2023 – OLBIA (SS) – RED VALLEY FESTIVAL

16 AGOSTO 2023 – BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

20 AGOSTO 2023 – CEFALÙ (PA) – LUNGOMARE MUSIC FEST 2023

27 AGOSTO 2023 – TERNI – BARAVAI ANFITEATRO ROMANO

2 SETTEMBRE 2023 – AIELLO DEL FRIULI (UD) – SUMMER NIGHTS DI LAND OF FASHION

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/mara.sattei

https://twitter.com/marasattei

Photo: Mara-Sattei_ph-Federico-Earth-2023