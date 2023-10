LOUIS TOMLINSON questa sera primo concerto italiano [Info, scaletta e biglietti]

Primo dei due concerti italiani per l’ex One Direction, Louis Tomlinson, questa sera 8 ottobre al Pala Alpitour di Torino.

Louis ha recentemente terminato il suo World Tour che ha attraversato il Regno Unito, l’Europa, gli Stati Uniti e il Sud America, con 19 concerti sold out nei palazzetti dell’America Latina, 1 sold out alla Wembley Arena di Londra e un emozionante show al The Dome della sua città natale, Doncaster. È poi arrivato anche in Asia e Australia, con altri 9 concerti sold out.

In totale il tour ha venduto oltre 500.000 biglietti in tutto il mondo terminando il 3 settembre a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, con uno show da 34 mila biglietti venduti.

A settembre l’artista britannico ha pubblicato, in radio e in digitale, il nuovo singolo “Bigger Than Me”, primo estratto dal suo secondo album in studio, “Faith In The Future”. L’album arriva a due anni di distanza da “Walls”, il debutto solista di Tomlinson che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Scritto dallo stesso Louis, Rob Harvey e Red Triangle e prodotto da Mike Crossey (The 1975 e Wolf Alice), “Bigger Than Me” è un brano pop entusiasmante, con un ritornello a tratti commuovente e impetuoso.

Per il nuovo album “Faith In The Future” (LEGGI LA RECENSIONE), oltre a Crossey, Louis ha collaborato con nomi del calibro di Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft. Louis ha lavorato all’album con un obiettivo molto preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare a un live show grandioso. L’album di debutto di Louis, “Walls”, aveva raggiunto la Top 4 nel Regno Unito e la Top 10 negli Stati Uniti, e l’artista ha vinto il Best Song Award ai Teen Choice Awards del 2019 per “Two Of Us” e un iHeart Award per Best Solo Breakout. Louis ha inoltre vinto una EMA Award per Best UK & Ireland Act nel 2017.

LA SCALETTA

Ecco la possibile scaletta dei concerti italiani. Questa è quella che ha suonato due sere fa a Barcellona.

The Greatest

Kill my mind

Bigger than me

Lucky again

Holding on to heartache

Face the music

We made it

Night changes (canzone degli One Direction)

Chicago

High in California

Written all over your face

All this time

She is beauty we are world class

Copy of a copy of a copy

Walls

505 (cover degli Arctic Monkeys)

Back to you

Angels fly

Bis:

Saturdays

Where do broken hearts go (cover degli One Direction)

Silver tongues

GRUPPI SPALLA

Prima di Louis si esibiranno:

The Academic

The Lathums

INFO & BIGLIETTI

Sono ancora disponibili i biglietti per entrambe le serate

8 OTTOBRE 2023 | TORINO @ PALA ALPITOUR

9 OTTOBRE 2023 | BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

WEB & SOCIAL