KAPPA FUTURFESTIVAL 2024: nuovi nomi per il Festival [Info e Biglietti]

Annunciata una nuova tranche di artisti attesi sui cinque palchi di KAPPA FUTURFESTIVAL 2024, il festival internazionale di musica elettronica, esplorata in tutti i suoi generi, tra gli eventi più prestigiosi in Italia ed Europa: da venerdì 5 a domenica 7 luglio torna al Parco Dora di Torino.

Svelati 23 nuovi act che si alterneranno alle console nella futuristica cornice del Parco Dora, a conferma di una curatela e una programmazione attenta e versatile, in grado di attraversare tutto lo spettro della musica elettronica, tra leggende globali e nomi cutting-edge della scena clubbing contemporanea.

I NUOVI NOMI

Tra questi il dj set di THE BLAZE, il duo che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a brani come “Territory” e “Virile” accompagnati dal clamore suscitato dai rispettivi video, un progetto che dalla Francia è diventato un pilastro dell’elettronica internazionale; dagli USA tornano al festival due tra i pionieri indiscussi della scena di Detroit, MOODYMANN e CARL CRAIG, in uno speciale back to back; sempre da oltreoceano il duo THE MARTINEZ BROTHERS, già nominati da Mixmag tra i dj più influenti dell’ultimo decennio; tra i dj più amati e stimati al mondo, il fuoriclasse bosniaco SOLOMUN; il debutto a Kappa FuturFestival di ANYMA, il progetto solista di Matteo Milleri, membro del duo di fama mondiale Tale of Us, che offre una continuazione all’immaginario avanguardista e suggestivo che ha caratterizzato le loro produzioni, miscelando elettronica e visual artistici; annunciato inoltre il set solista di FOUR TET -già in b2b con FLOATING POINTS – tra gli artisti più visionari della scena, precursore della folktronica; e ancora, l’hard techno di TRYM, il set psichedelico della producer di Brooklyn AURORA HALAL, la dj olandese-surinamese CARISTA, sempre dall’Olanda la producer SARA LANDRY e molti altri artisti.

LA LINE UP COMPLETA

ANYMA | AURORA HALAL | AZYR B2B LESSSS | CARISTA | CARL CRAIG B2B MOODYMANN | DAX J B2B SPFDJ | DVS1 | FISHER | FOUR TET | JAMIE JONES | JOE CLAUSSEL B2B RON TRENT | KÖLSH | MISS MONIQUE | PURPLE DISCO MACHINE | REINIER ZONNEVELD | SARA LANDRY | SIMONE DE KUNOVICH | SOLOMUN | SPECIAL REQUEST B2B ANZ | THE BLAZE DJ | THE HACKER B2B ALESSANDRO ADRIANI | THE MARTINEZ BROTHERS | TRYM | VINTAGE CULTURE | WHOMADEWHO HYBRID DJ SET | YOUniverse

ADAM BEYER | ADIEL B2B HECTOR OAKS | ANDREA OLIVA B2B NIC FANCIULLI | BARBARA LAGO | BENEDIKT FREY | THE BLESSED MADONNA | CARL COX HYBRID SET | DEXPHASE | DJ HOLOGRAPHIC | BONOBO DJ SET B2B DJ TENNIS | ENRICO SANGIULIANO | FLEUR SHORE B2B BELTRAN | FOUR TET B2B FLOATING POINTS | FREDDY K | HONEY DIJON | JEFF MILLS | KEVIN DE VRIES | LEGOWELT LIVE | MACEO PLEX | MARCO SHUTTLE B2B JANE FITZ | NINA KRAVIZ | OGUZ | PACO OSUNA | PATRICK MASON | QUEST B2B CHRISTIAN AB | SETH TROXLER | SHLOMO | SKRILLEX B2B BLAWAN | SKRYPTION | TALE OF US | TIËSTO | TINI GESSLER

UNITED NATIONS OF KFF

Sono già 20.000 le presenze attese per Kappa FuturFestival 2024 da 95 nazioni diverse (tra cui Puerto Rico, Uruguay, Libano, Armenia, Burkina Faso): sono infatti andati SOLD OUT in pochi giorni gli early bird per la rassegna che tornerà per la sua XI edizione nella futuristica cornice del Parco Dora di Torino.

Kappa FuturFestival grazie alla qualità altissima della proposta artistica, all’unicità del luogo, a una produzione impeccabile è diventato un punto di riferimento capace di attrarre, unico festival in Italia, un’utenza per il 50% internazionale, ponendosi sulle mappe mondiali dei Festival più importanti.

Il Festival totalmente outdoor prodotto da Movement Entertainment ha contribuito a posizionare il capoluogo piemontese come meta prediletta per gli amanti della musica, fino ad arrivare a richiamare nell’ultima edizione 100.000 appassionati provenienti da 118 nazioni diverse, un risultato straordinario per la città e la sua comunità, con una ricaduta economica sul territorio stimata in 25 milioni di euro.

INFO & BIGLIETTI

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio 2024

da mezzogiorno a mezzanotte

PARCO DORA, Torino

XI Edizione

