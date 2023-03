JUNNY il fenomeno del K-pop in concerto in Italia [Info, scaletta e Biglietti]

La star del K-pop Junny arriva a Milano con un’unica data italiana venerdì 31 marzo 2023 alla Santeria Toscana 31.

JUNNY è uno dei cantanti k-pop solisti più apprezzati e si è fatto notare per le sue capacità di composizione, scrittura di canzoni ed esecuzione, contando circa 1,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

L’artista coreano-canadese è noto per aver composto grandi successi per artisti K-pop di fama mondiale come IU, JAY B, diverse sottounità degli NCT e i membri degli EXO SUHO, BAEKHYUN e KAI.

I suoi singoli e il suo primo album completo, “blanc”, mettono in risalto il colore versatile di JUNNY come musicista attraverso il suo sound personale intrigante. Non si limita al genere R&B, ma si dedica ad ampliare il suo raggio d’azione, ad esempio lavorando come cantautore nel web drama OST.

LA SCALETTA

Color Me

Obvious

Not About You

Mugshot

AURA

FAME

Optimist

EARLY

Nostalgia

By My Side

MOVIE

sober

solo

Distance

Trust

Say

Zone

Feel That

For The Weekend

Get Ya!

FREESTYLE – Kai MMMH

OH

Thank You

INFO & BIGLIETTI

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/jnkmsc/