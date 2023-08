Intervista – STUDIO MURENA: l’estate più piena e concitata di live

È tempo di primi bilanci per gli Studio Murena, dopo una lunga estate live iniziata a fine maggio al MIAMI Festival e arrivata all’apice agli I-Days di Milano e allo Sziget Festival di Budapest.

Gli abbiamo incontrati in una sera di fine agosto dove erano la band che apriva il We Reading Festival di Santarcangelo di Romagna.

Un set live dove hanno messo in scena il loro secondo album “WadiruM” (LEGGI LA RECENSIONE) più qualche gig e improvvisazione per un’allucinazione visiva e uditiva che, come un’oasi nel deserto, ci ha ancora una volta manifestato nuove realtà e percezioni sonore.

È stata sicuramente l’estate più piena e concitata di cose degli ultimi tre anni. Abbiamo macinato un casino di chilometri e abbiamo avuto la nostra prima esperienza live all’estero. Se dobbiamo trovare i momenti più significativi di questa estate senza dubbio la coroncina la metteremmo alla Prima Estate a Lido di Camaiore dove abbiamo aperto il concerto dei Jamiroquai e a Milano agli I-Days quando abbiamo suonato prima dei Red Hot Chili Peppers. Tra un concerto e l’altro abbiamo avuto anche il tempo di guardare qualche concerto. Appunto quello dei Red Hot è stato una bomba. È sconvolgente vedere come dei sessantenni riescano ancora a suonare con così tanta energia.

Abbiamo visto Kendric Lamar all’Arena, Rosalia, sempre a Milano agli I-Days.

Mentre allo Sziget abbiamo sentito i The Comments Coming, Bonobo e i Viagra Boys. Dobbiamo dire che questa estate live ci ha dato tanto materiale ispirativo sul quale stiamo già lavorando. Dopo quattro mesi dall’uscita del disco i feedback ricevuti sono stati tantissimi. Il disco ci ha permesso e ci sta permettendo di avere un riconoscimento live che per noi è assume un valore enorme, inoltre siamo super contenti di essere riusciti a realizzare quello che volevamo e siamo convinti di esserci riusciti, nonostante anche delle critiche che però sono costruttive e funzionali e ci serviranno per fare sempre meglio! Per il futuro stiamo pensando a un serie di concerti indoor quest’autunno/inverno. Sanremo? Perché no! Anche se non so se la nostra musica è pronta per il grande pubblico, però non si sa mai…

IL TOUR

25 Agosto | SALERNO @Limen Festival

09 Settembre | NARDI @Ephebia Festival

24 Settembre | ROMA @Spring Attitude Festival

IL PROGRAMMA del We Reading Festival

Nel parco del Museo Etnografico, Venerdì 18 agosto alle 21 sarà protagonista Pablo Trincia, in passato giornalista e inviato televisivo da tempo produttore e autore di podcast di successo legati alla narrazione di fatti cronaca nera (Veleno, Voci dalla Concordia), e appunto sulla narrazione true crime verterà la lettura con il libro di Truman Capote “A sangue freddo”.

A seguire, il concerto della cantautrice Her Skin che presenterà il nuovo album “I Started A Garden” per WWNBB Collective, una raccolta di canzoni che raccontano la confusione di vivere i vent’anni oggi, cercando il proprio posto nel mondo.

Sabato 19 agosto salirà sul palco il noto giornalista e divulgatore di moda milanese Andrea Batilla con un reading su Orlando di Virgina Woolf. Partendo dalle parole della Woolf, Batilla esplorerà il rapporto tra identità e moda.

Concluderà la serata il live di Bartolini musicista indie rock/post punk italiano classe ‘95, originario di Roma e membro del collettivo Talenti Digital.

Gran finale all’alba (ore 6:00) di domenica 20 agosto: la suggestiva Collina dei Cappuccini di Santarcangelo con la sua splendida vista sulla riviera, accoglierà il live del tastierista e membro fondatore dei Subsonica Davide “Boosta” Dileo con uno speciale set al pianoforte e tastiera dal titolo “Post piano session”.

Il festival prevede anche il 17, 18 e 19 agosto un percorso off pomeridiano di talk su tematiche di attualità al Musas – Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna alle ore 17:00.

Nato come rete di volontari che organizzano spettacoli di lettura con ospiti inaspettati della propria città, We Reading si è nel tempo diffuso a Bologna, Milano, Torino, Roma e tante altre città, ma ogni estate raccoglie le sinergie del suo network nazionale per creare un’unica e ambiziosa rassegna che anima la Riviera, dove tutto è nato.

INFO

Tutte le serate sono a ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

I posti sono prenotabili dalle ore 18:30 di giovedì 10 agosto su www.wereading.it.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

Chi non ha prenotato il posto potrà entrare anche la sera stessa registrandosi all’entrata (salvo esaurimento posti)

I talk e tutti i live sono a ingresso gratuito senza prenotazione

WEB & SOCIAL

