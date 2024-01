Intervista – GIO EVAN: abbiamo sempre bisogno di ribellezza

“RIBELLISSIMI” è il titolo del nuovo progetto discografico di GIO EVAN.

Una nuova tappa di un percorso che vede pubblicati, dal 2018 ad oggi, tre album, un lungo elenco di libri (poesie, romanzi e un’antologia).

GIO EVAN è un artista unico, difficile da descrivere e definire. Si può parlare di lui come di un “rivoluzionario gentile” che usa le parole per condividere pensieri sul mondo che lo circonda, cogliendone bellezza, contraddizioni, anima e l’intima semplicità.

IL CONCEPT

Come il precedente “Mareducato” (album figlio della partecipazione nel 2021 al Festival di Sanremo con il singolo “Arnica”) anche “RIBELLISSIMI” è un concept album formato da musica (sono 11 i brani in totale compresi i 6 già pubblicati) e 11 poesie musicate tra cui una inedita collaborazione con Roberto Cacciapaglia in “GRAFFI”.

“GRAFFI” (“Il giorno più delicato di un genitore è quando deve accogliere. Quel momento preciso in cui suo figlio inizia a richiedere la sua libertà. Graffi non è un avvertimento, è un dare in custodia, è la presa di consapevolezza più grande: quella di avere un cuore incastrato in un altro corpo).

La parola ‘ribelle’ nasce per identificare un disappunto nei confronti di un movimento maggioritario, che sia un paese, una famiglia o una montagna.

La ribellione nasce per esprimere la propria disarmonia, nasce per dare voce alla minoranza, per mettere al corrente il mondo riguardo la scomodità. Ribelle deriva da ‘rebellum’, ritorno alla guerra, ma in un mondo dove la maggioranza educa esattamente alla guerra, alla competizione, al denaro e al materialismo, la ribellione oggi è un gesto di interiorità, una medicina, forma, salute, la nuova ribellione è un movimento spirituale. Abbiamo bisogno di ribellezza, di riproporre la meraviglia e di nuovi termini per inaugurare nuovi inizi. Ribellione, tornare alla bellezza”.

LA VIDEOINTERVISTA

LA TRACKLIST

Le CANZONI

01. Ulay

02. Susy

03. Chantilly

04. Jeeg Robot

05. Andy Warhol

06. Fontana

07. Hopper

08. Carrà

09. Modì

10. De dominicis

11. Vittoria

Queste le POESIE:

12. Rompersi

13. Realizzare

14. Palloncino

15. Persone medicina

16. Graffi feat. Roberto Cacciapaglia

17. Avventure

18. Chi come me

19. Un milione di cadute

20. Minuscoli boati interiori

21. Abbi guarigione di te

22. Cresciuta

IL TOUR

Alla pubblicazione del disco seguirà a partire da fine febbraio un nuovo tour, il Fragile / Inossidabile Tour 2024 che porterà l’artista in giro per tutta l’Italia. Una lunga serie di appuntamenti nei principali teatri italiani (già SOLD OUT le date di MILANO, CREMA, FIRENZE e la prima data di ROMA e raddoppiati gli appuntamenti a ROMA, FIRENZE, TORINO e BOLOGNA) con uno spettacolo dove la musica si alternerà a poesie, gag, monologhi ricchi di ironia ed emozioni.

Queste le date in calendario:

21 febbraio Teatro San Domenico Crema SOLD OUT

26 febbraio Teatro Lirico Milano SOLD OUT

29 febbraio Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Roma SOLD OUT

1 marzo Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Roma

3 marzo Teatro Apollo Lecce

6 marzo Teatro Puccini Firenze SOLD OUT

11 marzo Teatro Acacia Napoli

12 marzo Teatro Nuovo G. Menotti Spoleto (Pg)

13 marzo Teatro Duse Bologna

14 marzo Teatro delle Muse Ancona

18 marzo Teatro Puccini Firenze

20 marzo Teatro Dante Alighieri Ravenna

21 marzo Auditorium Santa Chiara Trento

22 marzo Teatro della Concordia Torino

23 marzo Teatro della Concordia Torino

28 marzo Teatro Duse Bologna

