IMAGINE DRAGONS a Roma le immagini del concerto al Circo Massimo [Gallery e Scaletta]

Gli Imagine Dragons hanno conquistato Roma con un super concerto al Circo Massimo davanti a 70 mila persone.

La band statunitense è pronta a regalare uno show indimenticabile ai propri fan italiani accorsi da ogni parte del Paese.

Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, sono una tra le band più amate al mondo in uno dei luoghi più famosi al mondo nella città più bella al Mondo.

SCALETTA

My Life

Believer

It’s Time

I’m So Sorry

Thunder

Birds

Follow You

Natural

Acoustic

Next to Me

Waves

I Bet My Life



Whatever It Takes

Sharks

Enemy

Bad Liar

Demons

On Top of the World

Bones

Radioactive

Walking the Wire

Photo rilasciata dall’artista