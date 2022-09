HARRY STYLES nel mondo e FEDEZ-SATEI-TANANAI in Italia ecco le classifiche dell’estate di Spotify

Con agosto che è appena terminato, Spotify svela le canzoni che hanno fatto da colonna sonora di questa estate 2022.

MONDO

In cima alla classifica globale, con oltre 610 milioni di stream solo negli ultimi tre mesi, c’è “As It Was” di Harry Styles, il primo singolo strappa lacrime e dance-floor challenge dell’album Harry’s House. Ma Harry Styles non è stato l’unico a dominare le classifiche della stagione estiva:

Stranger Things: la canzone ormai virale di Kate Bush del 1985, “Running Up That Hill (A Deal with God)”, si è guadagnata quest’estate il secondo posto a livello globale e il primo posto negli Stati Uniti; infatti, dalla prima di “Stranger Things”, il 27 maggio, il brano è stato ascoltato per la prima volta da oltre 90 milioni di ascoltatori. Inoltre, Kate Bush ha superato Harry Styles nel suo paese d’origine, con il brano al primo posto nel Regno Unito, oltre che in Nuova Zelanda, Australia e Irlanda.

Un Verano Contigo: Bad Bunny ha dominato letteralmente le classifiche mondiali; infatti, il cantante portoricano è presente ben 5 volte nella top 10 globale, con i brani “Me Porto Bonito” al terzo posto, “Tití Me Preguntó” al quarto posto, “Ojitos Lindos” in sesta posizione e “Efecto” e “Moscow Mule”, rispettivamente all’ottavo e nono posto.

IN ITALIA

In Italia, invece, la canzone dalla melodia orecchiabile e dal ritmo martellante più ascoltata è “LA DOLCE VITA” del trio Fedez/Tananai/Sattei, un vero e proprio inno alla spensieratezza. A seguire, in seconda posizione c’è “Shakerando” di Rhove, il rapper partito da Rho che ha raggiunto il successo sulla scena nazionale e internazionale e tra gli artisti emergenti lanciati dal programma RADAR Italia di Spotify. In terza posizione, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con “Giovani Wannabe”, il singolo che racconta la libertà di chi ha saputo trovare il suo posto nel mondo.

PODCAST

Per quanto riguarda i podcast, invece, a fare da padrone sono quelli relativi a News, True Crime e Cultura. “The Essential”, il podcast esclusivo Spotify, prodotto da Will Media e condotto da Mia Ceran, è stato quello più ascoltato durante la stagione estiva, con i suoi 5 minuti al giorno dedicati all’attualità politica, economica e culturale dall’Italia e dal mondo. A seguire troviamo “Cose molto Umane” di Gianpiero Kesten e “Muschio Selvaggio” di FEDEZ e Luis Sal. Nella Top 5, al quinto posto in classifica è presente un’altra esclusiva Spotify, “Demoni Urbani”, il podcast true crime condotto da Francesco Migliaccio sulla storia criminale agghiacciante e sorprendente delle città più belle del mondo.

Inoltre, nella top 15 dei podcast più ascoltati in Italia, 6 podcast sono titoli originali o esclusive Spotify, tra cui “Sei Stanga?” del noto creator Mattia Stanga (ottava posizione), “Stories” di Cecilia Sala al nono, “Non aprite quella Podcast” di J-Ax al decimo e “Il Sesso degli altri” in quindicesima posizione, rilasciato da Spotify solo il 15 luglio.

LE CLASSIFICHE

Mondo

Harry Styles – As It Was

Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God)

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Joji – Glimpse of Us

Bad Bunny, Bomba Estéreo – Ojitos Lindos

Bizarrap, Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Bad Bunny – Efecto

Bad Bunny – Moscow Mule

Glass Animals – Heat Waves

Italia

Fedez, Mara Sattei, Tananai – LA DOLCE VITA

Rhove – Shakerando

Pinguini Tattici Nucleari Giovani – Giovani Wannabe

Kaleb Di Masi, Omar Varela, Rvfv, Sfera Ebbasta – Hace Calor Remix

Capo Plaza – Capri Sun

Irama, Rkomi – 5 Gocce (feat. Rkomi)

Jovanotti, Sixpm – I love you baby

Lazza – USCITO DI GALERA

BLANCO – Nostalgia

Lazza, Sfera Ebbasta, thasup – s!r! (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

I podcast più ascoltati in Italia

The Essential

Cose Molto Umane

Muschio Selvaggio

Elisa True Crime

Demoni Urbani

Start – Le notizie del Sole 24 Ore

Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

Sei Stanga?

Stories

Non Aprite Quella Podcast

Mister Gadget Daily

La Zanzara

Le news di SkyTg24

Indagini

Il sesso degli altri