FRANCESCA MICHIELIN dopo il concerto a Napoli una estate live [Info e Biglietti]

Ultima tappa, il 22 aprile al Teatro Bellini di Napoli, per il “bonsoir! – Michielin10 a teatro”, il primo viaggio nei teatri di Francesca Michielin.

La cantautrice e polistrumentista prosegue il suo percorso live e annuncia oggi L’Estate dei Cani Sciolti, il nuovo tour estivo.

IL TOUR ESTIVO

A partire dal mese di luglio Francesca attraverserà il Paese da nord a sud, portando sui palchi di alcune delle location più suggestive d’Italia, tra litorali e alta quota, i brani di Cani Sciolti – il nuovo progetto discografico pubblicato il 24 febbraio 2023 (LEGGI LA RECENSIONE), e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

IL SINGOLO CON gIANMARIA

Le novità non finiscono qui: da venerdì 28 aprile sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di gIANMARIA DISCO DANCE feat. Francesca Michielin,

Una collaborazione inedita, tutta made in Veneto, per un brano energico e riflessivo che descrive con la cassa in quattro il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo.

LE DATE

Mercoledì 12 luglio 2023 | Sarzana (SP) @ WOMAN – VOCI DI DONNA FESTIVAL Fortezza Firmafede

Venerdì 14 luglio 2023 | Ortona (CH) @ NON SOLO BLUES Piazza del Teatro

Domenica 16 luglio 2023 | Montemonaco (AP) @ FESTIVAL DELL’APPENNINO

Domenica 23 luglio 2023 | Ponte di Legno – Tonale @ WATER MUSIC FESTIVAL Lago Valbiolo

Lunedì 24 luglio 2023 | Ricaldone (AL) @ L’ISOLA IN COLLINA

Venerdì 28 luglio 2023 | Bergamo @ Lazzaretto

Lunedì 31 luglio 2023 | Bardonecchia (TO) @ FESTIVAL BORGATE DAL VIVO loc. Chesal

Mercoledì 2 agosto 2023 | Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA Lo Quarter

Martedì 8 agosto 2023 | Alcamo (TP) @ ALCART FESTIVAL Ex Cave Orto di Ballo

Domenica 13 agosto 2023 | Castellaneta Marina (TA) @ MELODYE MUSIC FEST Albatros Beach Club

Martedì 29 agosto 2023 |San Vito Tagliamento (PN) @ FESTIVAL STELLE D’ESTATE Piazza del Popolo

Sabato 9 settembre 2023 | Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Domenica 10 settembre 2023 | Milano @ TBA

Lunedì 18 settembre 2023 | Verona @ FESTIVAL DELLA BELLEZZA Teatro Romano

