FESTIVAL ESTIVI 2023 in Italia. Le line up, le date e gli appuntamenti [Info e Biglietti]

Eccovi un listone con i migliori Festival in Italia per passare un’estate all’insegna della musica!

MEDIMEX 2023

Echo & the Bunnymen (unica data italiana), Diodato (prima data del tour estivo), The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morello e The Cult sono gli headliner del Medimex 2023, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma a Taranto dal 13 al 18 giugno 2023. Un cast importante, che segna il ritorno ad una dimensione da festival internazionale, con tre serate di concerti alla Rotonda del Lungomare di Taranto

Dal 16 al 18 giugno | TARANTO @ La Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III

venerdì 16 giugno: Echo & Bunnymen – Diodato, opening act Larocca;

sabato 17 giugno: The Murder Capital – Skunk Anansie, opening act Red Room;

domenica 18 giugno: Tom Morello – The Cult, opening act Wepro

ONE LOVE REGGAE REUNION

Torna il festival reggae in Trentino Alto Adige dal 29 giugno al 2 luglio 16 ore di musica al giorno con Bunna degli Africa Unite, The Bluebeaters e tantissimi altri.

La line-up vedrà alternarsi moltissimi artisti. The Bluebeaters, storica band dell’ex frontman Giuliano Palma è la conferma di questi giorni. Spiccano i nomi della Shakalab, Bunna degli Africa Unite insieme a Lampadread, Vito War, Raphael, Forelock, Lion D, Pier Tosi, Piero Dread, e i Sound Rebels con le coriste Living Harmonies.



Nell’Area Dancehall si esibiranno Attila, Bomchilom, Virtus, Bangbass, I-Trees, Into The Groove.



L’Area Dub, amplificata dal resident sound system dei Sattamassagana, ospiterà i Bababoom Hi Fi, Dread Lion Hi Fi, Radio Fontani, Militant Youths, Wavedub, Roar, Dub Stone, Mind&Nature,Tunguska, Green Wood, Rude Reggae, Elefant, Heal Hertz, Lion’s Nail, Roots Rev, Stepper’s Tribe. Gli special guest dell’Area Dub sono Virtus, Forelock e Sax’nDub dall’Uruguay.



A questi si aggiungono altri artisti influenti del panorama reggae: Papaluka insieme a Steve Giant, Into the Groove, Lion Arm, Kawa Sound System, Sentinels Sound, Otello Towelie, Giava, Anti coi Guanti, KG Man, Teo Rootical, Jah See, Shanti Powa, Boots and Roots.

Dal 29 giugno al 2 luglio 2023 | Maso Mandrea Arco (TN)

NEXTONES 2023

20 luglio

Hatis Noit – live | Orridi di Uriezzo

21 luglio

Pontus Lidberg/Paulo Arrais: danza

Gang of Ducks Soundsystem – dj set

Holy Tongue – live

Stenny – live AV

Courtesy – dj set

22 luglio

Gang of Ducks Soundsystem – dj set

Katatonic Silentio & Lorem – live AV

Lorenzo Senni – live AV

Richie Hawtin – dj set

VTSS – dj set

23 luglio

BUKA – dj set | Villa Caselli

20 – 23 luglio | Oira Crevoladossola (VCO)

LA PRIMA ESTATE

La seconda edizione della manifestazione a Lido di Camaiore negli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25).

WEEKEND 1

Ven 16 giugno NAS – GEOLIER – NOYZ NARCOS – BASSI MAESTRO dj set

Sab 17 giugno BON IVER – KINGS OF CONVENIENCE – JAPANESE BREAKFAST – GUINEVERE

Dom 18 giugno BICEP dj set – DARDUST (Electronic Set – Left Hemisphere) – NATION OF LANGUAGE – ELASI

WEEKEND 2

Ven 23 giugno ALT-J – CHET FAKER – DOMi & JD BECK – JUST MUSTARD

Sab 24 giugno JAMIROQUAI – NU GENEA LIVE BAND – STUDIO MURENA – BRUNO BELISSIMO

Dom 25 giugno METRO BOOMIN – ELE A – BIGMAMA – 1 NOME DA ANNUNCIARE

SPRING ATTITUDE FESTIVAL 2023 NATURAE

Torna Spring Attitude, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea giunto alla sua dodicesima edizione.

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 | ROMA @ Studi di Cinecittà

Il festival musicale arriva alla sua dodicesima edizione e annuncia i primi artisti dopo il sold out della passata edizione.

MODERAT | PEGGY GOU | VERDENA | ACID ARAB dj | BLUEM | BUD SPENCER BLUES EXPLOSION | CHRISTIAN LÖFFLER | FUERA | HVOB live | MEG | TUTTI FENOMENI

I-DAYS

Una straordinaria lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 230.000 biglietti venduti.

Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale:

22 giugno FLORENCE + THE MACHINE | FOALS | SUDAN ARCHIVES

23 giugno ROSALÍA | TINASHE | YENDRY,

24 giugno PAOLO NUTINI | INTERPOL,

30 giugno TRAVIS SCOTT

1 luglio THE BLACK KEYS – LIAM GALLAGHER | NOTHING BUT THIEVES,

2 luglio i RED HOT CHILI PEPPERS

15 luglio gli ARCTIC MONKEYS |THE HIVES |WILLIE J HEALEY.

Dal 27 giugno al 1° settembre torna il Locus Festival, emblema della Puglia che si apre al mondo e che richiama a sé un ampio ventaglio di suoni dal mondo.

Per la sua XIX edizione, il festival nato a Locorotondo (BA), nel cuore della Valle d’Itria, sceglie come tema “Music of many colours”, ispirandosi al titolo dell’album capolavoro del 1980 realizzato dal capostipite dell’afrobeat Fela Kuti e dal padrino dell’acid-jazz Roy Ayers. Una definizione scelta non solo per tributare le proprie radici che affondano nel jazz e nella black music, ma anche e soprattutto per affermare con orgoglio l’eterogeneità artistica che contraddistingue ogni edizione del festival. Una varietà di suoni senza confini, accomunati da una costante ricerca della qualità e dal dialogo fra diversi linguaggi.

Anche nella line-up di quest’anno il Locus Festival vanta ospiti italiani e internazionali di assoluto richiamo, alcuni dei nomi che hanno fatto la storia dei propri generi e che hanno scritto pagine indelebili per la musica mondiale come Herbie Hancock, Robert Plant con il progetto Saving Grace, Roy Ayers (unica data italiana), Sigur Rós, Simply Red, Jeff Mills, Sun Ra Arkestra, a cui si aggiungono Seun Kuti insieme a Egypt 80, The Comet is Coming, Ezra Collective, Fat Freddy’s Drop, Fatoumata Diawara, Lady Blackbird, Louie Vega, Makaya McCraven, 2 Many DJs, Ada Oda, Catu Diosis, Louis Baker, Wu -Lu, Congo Natty, e gli italiani Baustelle, Verdena, Bud Spencer Blues Explosion, Gianluca Petrella e Cosmic Renaissance, LA NIÑA, Ninos Du Brasil, Tonico 70 e Banda Maj.

PROGRAMMA

Piazza Duomo, TRANI – Martedì 27 giugno (SOLD OUT)

SIMPLY RED

Faro Borbonico, Porto di BARI -Martedì 11 luglio

SIGUR RÓS

Piazza Ciaia, FASANO – Giovedì 13 luglio

HERBIE HANCOCK

Masseria Ferragnano, LOCOROTONDO – Sabato 29 luglio

FAT FREDDY’S DROP

LOUIS BAKER

CONGO NATTY feat. mc Iron Dread (dj set)

Piazza Aldo Moro, LOCOROTONDO – Martedì 8 agosto (ingresso libero)

LADY BLACKBIRD & Orchestra della Magna Grecia

Mercoledì 9 agosto (ingresso libero)

MAKAYA McCRAVEN

Giovedì 10 e venerdì 11 agosto (ingresso libero)

Talk: Incontri con CARLO MASSARINI

Sabato 12 agosto (ingresso libero)

Ore 19:00 Talk: Incontro condotto da Vito Marinelli.

Ore 20:00 Cinema: RYUICHI SAKAMOTO: CODA (2017, di Stephen Nomura Schible)

Domenica 13 agosto (ingresso libero)

Ore 19:00 Talk: Incontro condotto da Vito Marinelli.

Ore 20:00 Cinema: IL TEMPO DEI GIGANTI (2023, di Davide Barletti, Lorenzo Conte).

Masseria Ferragnano, LOCOROTONDO – Giovedì 10 agosto

ROY AYERS

SEUN KUTI & EGYPT 80

TONICO 70 & Banda Maje

LOUIE VEGA (dj set)

Venerdì 11 agosto

LA NIÑA

EZRA COLLECTIVE

FATOUMATA DIAWARA

CATU DIOSIS (dj set)

Sabato 12 agosto

BAUSTELLE

2MANYDJS (dj set)

ADA ODA

Domenica 13 agosto

VERDENA

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

NINOS DU BRASIL

WU-LU

Lunedì 14 agosto

SUN RA ARKESTRA

GIANLUCA PETRELLA COSMIC RENAISSANCE

THE COMET IS COMING

JEFF MILLS (dj set)

Rotonda di via Paolo Pinto, BARI -Venerdì 1 settembre (SOLD OUT)

ROBERT PLANT & SAVING GRACE

MILANO LATIN FESTIVAL 2023

J BALVIN

11 Luglio | Assago (Mi) @ Arena Milano Latin Festival

PRINCE ROYCE

13 Luglio | Assago (Mi) @ Arena Milano Latin Festival

NICKY JAM + MANUEL TURIZO

15 Luglio | Assago (Mi) @ Arena Milano Latin Festival

OZUNA

20 Luglio | Assago (Mi) @ Arena Milano Latin Festival

ARTICO FESTIVAL 2023

La settima edizione di Artico Festival segna il ritorno della manifestazione nella sua location storica, al Parco della Zizzola.

23 giugno Venerus aprirà il suo tour estivo, mentre

24 giugno il protagonista sarà Drast, noto anche come membro degli Psicologi.

Domenica 2 e sabato 8 luglio, ai Giardini della Rocca, tornano gli appuntamenti con la stand up comedy, con ospiti Daniele Tinti e Yoko Yamada.

23 e 24 giugno – Parco della Zizzola

2 e 8 luglio – Giardini della Rocca

Bra, CN

JAZZINSIEME

Dall’1 al 4 giugno a PORDENONE si terrà la 5ª edizione di JAZZINSIEME. Tra le più importanti rassegne jazz della Regione, il festival animerà il centro storico di Pordenone con concerti di jazzisti di fama internazionale, che si esibiranno per quattro giorni nelle suggestive e scenografiche piazze della città.

RYMDEN – Giugno 4 | 21:30 – 23:30



COLLETTIVO IMMAGINARI – Giugno 4 | 19:30 – 21:30



GIANLUCA PETRELLA – COSMIC RENAISSANCE – Giugno 3 | 21:30 – 23:59

WOODOO FEST 2023

Dal 20 al 23 luglio torna WOODOO Fest, il festival della provincia di Varese annuncia la sua ottava edizione. Performance live e dj set, campeggio, workshop, attività all’aperto per scoprire il festival nel bosco e non solo. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

LIMBO FESTIVAL

LIMBO FESTIVAL svela la line up completa della prossima edizione, che si terrà dal 7 al 9 luglio 2023 nello splendido scenario della tenuta “Il Ciocco” di Barga (Lucca).

Ad accompagnare i tramonti e le notti del Festival saranno i dj set di Gerd Janson, Roman Flugel, Daniele Baldelli, Luca Bacchetti, Eduardo Castillo, Crussen e MLiR e i live di Gold Panda e Opole. Alle loro performance si aggiungeranno quelle del Conservatorio L. Boccherini, di Cosmic Bambino, Markeno, Vandana Hart, Vitamina Jeans e i live di Leo D’Angilla, The Aristodemos e Zam Dembélé And Mozait.

Dal 7 al 9 luglio 2023 | Lucca – @ Il Ciocco” di Barga

LAKE SOUND PARK

Tra i nomi della line up della seconda edizione del LAKE SOUND PARK, dopo Piero Pelù (sabato 9 settembre), il secondo artista ad essere annunciato è DAVIDE VAN DE SFROOS, che chiuderà il suo tour “Live Estate 2023” in questa location sensazionale, portando sul palco il suo folk eterno per un nuovo viaggio tra passato, presente e futuro.

Il cantautore, in tour la prossima estate con il suo “Live Estate 2023”, una serie di appuntamenti che lo porteranno in giro per l’Italia e la Svizzera, salirà sul palco del LAKE SOUND PARK, come headliner della serata, domenica 10 settembre.

Dal 7 al 10 SETTEMBRE 2023 | CERNOBBIO (CO) @AREA EX-GALOPPATOIO DI VILLA ERBA