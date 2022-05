EUROVISION 2022: le cartoline di “Leo” e nuovi biglietti in vendita

Un drone per far “volare” l’ESC 2022 e raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese, sorvolando in lungo e in largo l’Italia per poi planare all’interno del Pala Olimpico di Torino.

Accadrà nelle postcard che – durante le serate del 10, 12 e 14 maggio – saranno abbinate ad ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino che hanno sostenuto il progetto. Un moderno affresco delle bellezze del Paese per raccontare gli scenari mozzafiato dell’Italia.

Il protagonista sarà “Leo”, un drone curioso ed entusiasta, che – grazie a una tecnica di ripresa che unisce il drone acrobatico a quello stabilizzato, insieme alla Cgi e alla grafica in postproduzione – verrà chiamato ogni volta dai conduttori per lanciare i concorrenti in gara.

Si parte dalla Sardegna, con Barumini abbinata all’Albania per arrivare – al termine della seconda semifinale – a Caserta, accostata alla Repubblica Ceca. Per la serata finale, invece, le cinque Big Five (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) saranno abbinate ad altrettanti luoghi suggestivi del Piemonte, la regione dell’Esc 2022.

All’inizio, “Leo” si farà emozionare dai luoghi, poi “normalizzerà” il suo volo per guardarli più da vicino. Si muoverà, infine, nella bellezza dei diversi scenari italiani, portando con sé – e proiettando – alcune foto che raccontano i protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2022 e il loro mondo artistico, ma anche contributi video inediti di ogni concorrente.



Questi gli abbinamenti tra Paesi in gara e le località italiane

PRIMA SEMIFINALE – 10 maggio

1. Albania – Barumini (Sud Sardegna, Sardegna)

2. Lettonia – Merano (Bolzano, Trentino Alto Adige)

3. Lituania – Bergamo (Lombardia)

4. Svizzera – Termoli (Campobasso, Molise)

5. Slovenia – Civita di Bagnoregio (Viterbo, Lazio)

6. Ucraina – Firenze (Toscana)

7. Bulgaria – Castel del Monte (Barletta-Andria-Trani, Puglia)

8. Paesi Bassi – Ravenna (Emilia Romagna)

9. Moldavia – Urbino (Marche)

10. Portogallo – Genova (Liguria)

11. Croazia – Grinzane Cavour (Cuneo, Piemonte)

12. Danimarca – Procida (Napoli, Campania)

13. Austria – Castello di Miramare (Trieste, Friuli Venezia Giulia)

14. Islanda – Cortina d’Ampezzo (Belluno, Veneto)

15. Grecia – Selinunte (Trapani, Sicilia)

16. Norvegia – Lago di Scanno (L’Aquila, Abruzzo)

17. Armenia – Cascata delle Marmore (Terni, Umbria)

SECONDA SEMIFINALE – 12 maggio

1. Finlandia – Laghi di Fusine a Tarvisio (Udine, Friuli Venezia Giulia)

2. Israele – Manarola – Cinque Terre (La Spezia, Liguria)

3. Serbia – Rocca Calascio (L’Aquila, Abruzzo)

4. Azerbaigian – Varenna (Lecco, Lombardia)

5. Georgia – Burano (Venezia, Veneto)

6. Malta – Abbazia di San Galgano a Chiusdino (Siena, Toscana)

7. San Marino – Roma (Lazio)

8. Australia – MART Rovereto (Trento, Trentino Alto Adige)

9. Cipro – Monte Cervino (Aosta, Valle d’Aosta)

10. Irlanda – Matera (Basilicata)

11. Macedonia del Nord – Cala Luna a Dorgali, golfo di Orosei (Nuoro, Sardegna)

12. Estonia – Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio di Torino (Piemonte)

13. Romania – Le Castella ad Isola di Capo Rizzuto (Crotone, Calabria)

14. Polonia – Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento, Sicilia)

15. Montenegro – Monte Conero (Ancona, Marche)

16. Belgio – Perugia (Umbria)

17. Svezia – Rimini (Emilia Romagna)

18. Repubblica Ceca – Reggia di Caserta (Campania)

BIG FIVE – 14 maggio

1. Francia – Risaie di Cavour (un canale per le risaie costruito da Cavour a Torino subito dopo l’unificazione italiana, a Chivasso, Piemonte)

2. Germania – Torino Lingotto (Piemonte)

3. Italia – Mole Antonelliana, Torino (Piemonte)

4. Regno Unito – Orta San Giulio (Novara, Piemonte)

5. Spagna – Alagna Valsesia (Vercelli, Piemonte)

INFO & BIGLIETTI

Un’ultima occasione per “entrare” all’Eurovision Song Contest 2022: restano, infatti, alcuni posti disponibili per le semifinali che si terranno martedì 10 maggio e giovedì 12 al Pala Olimpico di Torino. Tra gli ospiti della prima semifinale – oltre al duo Mahmood/Blanco, in gara per l’Italia tra le Big Five già finaliste – ci sarà Diodato con “Fai Rumore”, brano vincitore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2020. Durante la stessa sera, inoltre, Dardust, produttore artistico tra i più richiesti del momento, accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants, scatenerà sul palco del Pala Olimpico la “Dance of beauty”, al ritmo dei più grandi successi della dance italiana. Nella seconda semifinale, tra i protagonisti della serata ci sarà il Volo con “Grande Amore”, il singolo che, nel 2015 – quando il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha rappresentato l’Italia nella 60ª edizione dell’evento – si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto.

I biglietti per assistere alle semifinali sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone: una volta registrato, il singolo utente potrà acquistarne non più di quattro per ciascuno spettacolo. Si potranno avere tutte le informazioni chiamando lo 02.82900700 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 19) e presso l’info point del Pala Olimpico (aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 10 alle ore 18).

I biglietti sono disponibili al link: https://www.ticketone.it/artist/eurovision-song-contest/.

I tagliandi saranno tutti nominativi (concesso un solo successivo cambio di nome) e il prezzo degli stessi varierà in base alla serata, al posto e alla visibilità del palco. L’ingresso sarà consentito da 2 ore fino a mezz’ora prima dello spettacolo e avverrà secondo le normative anti-covid vigenti alla data dell’evento.

IN ONDA

Lo spettatore della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest – in onda su Rai 1 il 10 e il 12 Maggio (con le due semifinali) e il 14 Maggio, con la gran finale – sarà immerso in un teatro delle meraviglie. Organizzata dall’EBU (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio Pubblico – con Rai quale Host Broadcaster (Emittente Ospite) – e con la conduzione internazionale dello show affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, questa edizione vedrà partecipare 40 Paesi: l’Italia sarà in gara con la coppia Mahmood & Blanco e il brano “Brividi”, che ha trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Oltre che su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, la diretta dell’Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.