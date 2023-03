ENZO TURRIZIANI “Roots” l’album di esordio

“Roots” è l’album di esordio di Enzo Turriziani – primo trombone dei Wiener Philharmoniker – che per il proprio progetto ha scelto di essere affiancato dalla Banda Musicale dell’Esercito Italiano.

L’album, su etichetta doKumenta Music e distribuzione fisica e digitale a cura di TAG, si compone di cinque opere che vedono come protagonista indiscusso il trombone, le cui potenzialità espressive e virtuosistiche affiorano in una raccolta varia ed eterogenea che accoglie composizioni non soltanto di repertorio come il concerto di Nikolai Rimskij Korsakov, senza dubbio uno dei pezzi più autorevoli per trombone, ma anche arrangiamenti e brani originali quali l’Elegy, frutto della penna di Filippo Cangiamila, dal 2019 direttore della Banda dell’Esercito Italiano.

Con questo album ho la possibilità di valorizzare il repertorio per trombone e banda, non meno importante di altri, e di far conoscere la tradizione italiana nel mondo, tradizione dalla quale provengo ed alla quale sono profondamente legato.” (Enzo Turriziani).

“Roots” fonde insieme diverse esperienze e ripercorre di opera in opera le tappe che hanno segnato il percorso artistico del primo trombone dei Wiener Philharmoniker, dagli esordi alla precoce carriera nelle più importanti orchestre dell’attuale panorama musicale. La presenza della Banda dell’Esercito Italiano all’accompagnamento è dunque il frutto di una scelta ben precisa che si riallaccia al primissimo approccio di Turriziani con la musica, avvenuto all’età di cinque anni proprio nella banda di paese, e a sottolineare l’importanza di tale esperienza nella sua formazione è stato chiamato a collaborare l’ensemble che rispecchia forse la massima espressione della tradizione bandistica italiana e del suo valore sociale e culturale.

ABOUT ENZO TURRIZIANI

Giovanissimo, classe 1989, Enzo Turriziani è oggi primo trombone dei Wiener Philharmoniker e professore presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Nasce in provincia di Rieti e ha solo cinque anni quando si accosta per la prima volta alla musica, nella banda Garibaldina di Poggio Mirteto diretta dal nonno, maestro di musica e trombonista a sua volta.

All’età di 15 anni inizia le prime esperienze in orchestra (Orchestra Regionale del Lazio, Orchestra Sinfonica di Terni, Orchestra Sinfonica di Roma e altre) e nel 2006, a soli 17 anni, risulta idoneo all’audizione per l’Orchestra Giovanile Italiana. Nel giugno 2009 si diploma con lode presso il Conservatorio di Terni, pochi mesi dopo vince il concorso per primo trombone presso l’Orchestra Sinfonica di Roma – con cui collabora stabilmente per circa tre anni – e nel settembre 2010 risulta idoneo all’audizione indetta dal Teatro Giuseppe Verdi di Trieste.

Nel 2011 vince il concorso di primo trombone presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e nel febbraio 2014 è ancora vincitore dello stesso ruolo presso l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A maggio 2017, a soli 27 anni, è l’unico idoneo e vincitore del concorso di primo trombone solista presso la Wiener Staatsoper e dei Wiener Philharmoniker del quale diventa membro effettivo e primo italiano della storia nel 2020.

WEB & SOCIAL

www.enzoturriziani.com