DIODATO esce il 19 aprile “Ho acceso un fuoco” il suo album live

“Ho acceso un fuoco” è il nuovo progetto discografico di Diodato che racchiude e celebra la dimensione live.

L’album, in uscita il 19 aprile, prodotto da Tommaso Colliva, contiene alcuni pezzi già editi del suo repertorio tra cui “Ti muovi”, brano con cui il cantautore ha partecipato alla 74° Edizione del Festival di Sanremo.

IL RACCONTO

Ho voluto fare un’esperienza inversa riportando in studio di registrazione ciò che ho raccolto con i miei compagni di viaggio in questi anni di concerti. È stata una sfida che ho lanciato anche a me stesso: provare a perdere il controllo, ad abbandonarmi il più possibile al flusso emotivo proprio come faccio nei live, ma questa volta all’interno di uno studio di registrazione. Ho accettato l’imprevedibile, l’imperfezione, suonando la chitarra mentre cantavo, con dieci musicisti e strumenti che suonavano insieme e vibravano nell’aria e nel corpo. Provare a cogliere un momento unico, irripetibile, il movimento di un corpo vivo fino a sentire il suono e il calore del suo cuore infuocato” – afferma Diodato.

“Ho acceso un fuoco” è un disco unico nel suo genere perché rappresenta un corpo vivo capace di trasportare l’ascoltatore in un potentissimo flusso di vibrazioni emozionali. Registrato in presa diretta presso lo storico studio Officine Meccaniche di Milano, riesce a trasmettere tutto il calore del live e a cristallizzare in sé tutte le emozioni e l’energia raccolta in centinaia di concerti in giro per il mondo.

Dieci musicisti che si conoscono da anni e che dialogano sulle note di quelle canzoni che più di altre hanno subito una trasformazione radicale grazie all’esperienza dei concerti.

Da sempre momento di libertà e condivisione in cui migliaia di anime vibrano all’unisono creando un’atmosfera magica, l’incontro dal vivo con il pubblico rappresenta per Diodato un atto di liberazione, di sperimentazione musicale e umana, un rito che permette di abbattere le barriere e di spostare i propri confini, uscendo dall’esperienza sempre più spiritualmente arricchiti e consapevoli. Questo album è una fotografia scattata in questo esatto momento a un cantautore sempre in viaggio e che utilizza la musica e l’incontro dal vivo per provare a definire e amplificare le sensazioni e le emozioni che rendono unica questa esperienza vitale.

LE CANZONI

“Ho acceso un fuoco” racchiude delle tappe musicali fondamentali della carriera di Diodato, partendo dalle origini con brani come “Ma che vuoi”, “Mi fai morire” e “Ubriaco” (2014 – “E forse sono pazzo”), passando per “Mi si scioglie la bocca” e “Cosa siamo diventati” (2017 – “Cosa siamo diventati”) fino ai pezzi più recenti come “Ci vorrebbe un miracolo” (2023 – “Così speciale”) e “Ti muovi”. Nell’album sono presenti anche le cover di “Amore che vieni, amore che vai”, brano di Fabrizio De Andrè che il cantautore ha interpretato con Jack Savoretti durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo e una rivisitazione di “Cucurrucucú paloma”, canzone scritta dal cantautore messicano Tomás Méndez nel 1954.

LA BAND

L’album è stato arrangiato dallo stesso Diodato e dalla band composta da: Rodrigo D’Erasmo (violino, percussioni e cori), Alessandro Commisso (batteria e percussioni), Roberto Dragonetti (basso), Simona Norato (tastiere, chitarra elettrica e cori), Andrea Bianchi di Castelbianco (chitarre e cori), Lorenzo di Blasi (pianoforte, tastiere e cori), Lorenzo Manfredini (trombone), Beppe Scardino (sax baritono e flauto), Stefano Piri Colosimo (tromba e flicorno) e con la partecipazione di Roy Paci che ha curato, insieme a Beppe Scardino, l’arrangiamento dei fiati in “Ubriaco”.

LA TRACKLIST

Lato A

Ma che vuoi (2014_E forse sono pazzo)

Mi si scioglie la bocca (2017_Cosa siamo diventati)

Mi fai morire (2014_E forse sono pazzo)

Ti muovi (2024)

Ci vorrebbe un miracolo (2023_Così speciale)

Lato B

Ubriaco (2014_E forse sono pazzo)

Cucurrucucú paloma (1954_Tomás Méndez)

Non ti amo più (2020_Che vita meravigliosa)

Essere semplice (2018)

Amore che vieni, amore che vai (1966_Tutto Fabrizio De Andrè di Fabrizio De Andrè)

Cosa siamo diventati (2017_Cosa siamo diventati)

IL TOUR

28 SETTEMBRE 2024 @ GROSSETO – TEATRO MODERNO (DATA ZERO)

01 OTTOBRE 2024 @ BARI – TEATRO PETRUZZELLI // SOLD OUT

02 OTTOBRE 2024 @ LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO

05 OTTOBRE 2024 @ MESTRE (VE) – TEATRO TONIOLO // SOLD OUT

06 OTTOBRE 2024 @ MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

09 OTTOBRE 2024 @ ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

11 OTTOBRE 2024 @ NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

18 OTTOBRE 2024 @ CIVITANOVA MARCHE (MC) – TEATRO ROSSINI

19 OTTOBRE 2024 @ PESCARA – TEATRO MASSIMO

20 OTTOBRE 2024 @ ASSISI – TEATRO LYRICK

23 OTTOBRE 2024 @ PALERMO – TEATRO GOLDEN

24 OTTOBRE 2024 @ CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

26 OTTOBRE 2024 @ RENDE (CS) – TEATRO GARDEN

29 OTTOBRE 2024 @ FIRENZE – TEATRO VERDI

30 OTTOBRE 2024 @ BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

31 OTTOBRE 2024 @ SCHIO (VI) – TEATRO ASTRA

14 NOVEMBRE 2024 @ TORINO – TEATRO COLOSSEO

16 NOVEMBRE 2024 @ MANTOVA – TEATRO SOCIALE

17 NOVEMBRE 2024 @ TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

25 NOVEMBRE 2024 @ GENOVA – TEATRO POLITEAMA GENOVESE

27 NOVEMBRE 2024 @ PARMA – TEATRO REGIO

