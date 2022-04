COACHELLA 2022: Guarda i concerti della seconda serata. BILLIE EILISH l’headline

Seconda serata per il Coachella Valley Music & Arts Festival. Tre giorni di concerti, dal 15 al 17 aprile, con il meglio della musica mondiale.

Dopo Harry Styles è stata la volta di Billie Eilish. Rivivi le varie esibizione dal canale YouTube del Coachella.

IL PROGRAMMA DI IERI

Sabato 16 aprile

Billie Eilish (11:30 p.m., Coachella Stage)

21 Savage (12:05, Sahara)

Kyaru Pamyu Pamyu (11:55, Gobi)

DJ Koze (11:40, Mojave)

Richie Hawtin (11, Yuma)

Hot Chip (10:50, Gobi)

Isaiah Rashad (10:50, Sahara)

Floating Points (10:45, Mojave)

Stromae (10:35, Outdoor Theatre)

Megan Thee Stallion (10:05, Coachella Stage)

Rich Brian (9:40, Sahara)

Freddie Gibbs & Madlib (9:35, Gobi)

Caribou (9:30, Mojave)

Molchat Doma (9:15, Sonora)

Danny Elfman (9:00, Outdoor Theatre)

Dixon (9:00, Yuma)

Flume (8:35, Coachella Stage)

Pabllo Vittar (8:25, Gobi)

Brockhampton (8:25, Sahara)

Steve Lacy (8:15, Mojave)

Black Midi (8:00, Sonora)

Chris Liebing (7:30, Yuma)

Caroline Polachek (7:15, Gobi)

Tchami (7:15, Sahara)

Disclosure (7:10, Outdoor Theatre)

Turnstile (7:00, Mojave)

Inner Wave (6:50, Sonora)

88rising’s Head in the Clouds Forever (6:45, Coachella Stage)

100 gecs (6:10, Sahara)

Rina Sawayama (6:00, Gobi)

Anna (6:00, Yuma)

Cuco (5:50, Outdoor Theatre)

Girl in Red (5:50, Mojave)

Mannequin Pussy (5:45, Sonora)

Giveon (5:30, Coachella Stage)

Emo Nite (5:05, Sahara)

Arlo Parks (4:50, Gobi)

Wallows (4:40, Outdoor Theatre)

Nicki Nicole (4:40, Sonora)

Japanese Breakfast (4:40, Mojave)

Paco Osuna (4:30, Yuma)

Conan Gray (4:20, Coachella Stage)

J.I.D (4:00, Sahara)

L’Impératrice (3:45, Gobi)

Beach Bunny (3:35, Outdoor Theatre)

Ed Maverick (3:30, Sonora)

Holly Humberstone (3:30, Mojave)

Sama’ Abdulhadi (3:15, Yuma)

Masego (3:05, Coachella Stage)

Whipped Cream (2:55, Sahara)

Current Joys (2:40, Gobi)

Chelsea Cutler (2:30, Outdoor Theatre)

Nilüfer Yanya (2:30, Sonora)

Amber Mark (2:20, Mojave)

Vnssa (2:10, Sahara)

Koffee (2:00, Coachella Stage)

DJ Holographic (2:00, Yuma)

Gingee (1:45, Outdoor Theatre)

Beach Goons (1:45, Sonora)

Alaina Castillo (1:35, Gobi)

Gee Dee (1:30, Mojave)

DJ Lord (1:30, Sahara)

Record Safari (1:15, Coachella Stage)

Yard Act (1:00, Sonora)

Mark Lizaola (12:45, Gobi)

Latane From Fundido (12:45, Sahara)

Layla Benitz (12:45, Yuma)

Buster Jarvis (12:00, Sonora)

Miane (12:00, Yuma)

Domenica 17 aprile

Swedish House Mafia x The Weeknd (10:20 p.m., Coachella Stage)

The Blessed Madonna + Honey Dijon (10:40, Mojave)

Michael Bibi (10:00, Yuma)

Belly (9:40, Gobi)

Jesse Reyez (9:40, Mojave)

Denzel Curry (9:40, Sahara)

Jamie xx (9:30, Outdoor Theatre)

Natanael Cano (8:35, Gobi)

Doja Cat (8:30, Coachella Stage)

Måneskin (8:30, Mojave)

Fatboy Slim (8:30, Yuma)

Duke Dumont (8:20, Sahara)

Nathy Peluso (8:00, Sonora)

Joji (7:40, Outdoor Theatre)

Ali Gatie (7:25, Gobi)

Dave (7:15, Mojave)

Karol G (7:00, Coachella Stage)

Bedouin (7:00, Yuma)

Duck Sauce (6:50, Sahara)

Eyedress (6:30, Sonora)

Chicano Batman (6:10, Gobi)

Fred Again.. (6:05, Mojave)

Solomun (6:15, Outdoor Theatre)

Maggie Rogers (5:45, Coachella Stage)

Vince Staples (5:35, Sahara)

Satori (5:30, Yuma)

Crumb (5:25, Sonora)

Finneas (5:05, Outdoor Theatre)

Orville Peck (5:05, Gobi)

Kim Petras (5:00, Mojave)

Run the Jewels (4:35, Coachella Stage)

Viagra Boys (4:20, Sonora)

Channel Tres (4:20, Sahara)

Beabadoobee (4:00, Gobi)

Adam Port (4:00, Yuma)

Alec Benjamin (4:00, Outdoor Theatre)

Emotional Oranges (3:50, Mojave)

Banda MS (3:20, Coachella Stage)

Skegss (3:20, Sonora)

Griselda (3:15, Sahara)

Yola (2:55, Outdoor Theatre)

Hayden James (2:55, Gobi)

Olivia O’Brien (2:45, Mojave)

Luttrell (2:30, Yuma)

Altin Gün (2:20, Sonora)

Surf Curse (2:15, Coachella Stage)

Maxo Kream (2:05, Sahara)

Mariah the Scientist (2:00, Outdoor Theatre)

Sampa the Great (2:00, Gobi)

Inglish (1:40, Mojave)

Gabe Real (1:30, Coachella Stage)

Cariño (1:25, Sonora)

Cre-8 (1:15, Sahara)

Massio (1:10, Gobi)

Dave P (1:10, Outdoor Theatre)

Amémé (1:00, Yuma)

Interventionboi (12:00, Sonora)

Cole Knight (12:00, Yuma)

VEDERLO IN STREAMING

È possibile seguire il Coachella in streaming. Il live verrà trasmesso sul canale YouTube del Festival e sarà accessibile da qualsiasi parte del mondo, Italia compresa.

WEB & SOCIAL

https://www.coachella.com

https://www.facebook.com/coachella

https://www.instagram.com/coachella

https://www.youtube.com/user/coachella