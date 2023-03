ARLO PARKS il nuovo singolo “Impurities” [Guarda il video]

Impurities è un brano intenso e strutturato scritto sul senso di comunità – nelle sue parole,

La produzione di questo singolo è frutto della collaborazione tra Arlo, Romil Hemnani dei Brockhampton e Carter Lang (SZA) ed è stata ispirata dalle notti passate ad ascoltare i Beatles e SZA, oltre che dal suo amore per la musica ambient e d’atmosfera.

Il brano segue il suo recente singolo “Weightless”, che è stato trasmesso contemporaneamente su BBC Radio 1 e 6 Music’s A Lists e ha visto Arlo apparire sulla copertina di The Guardian Film & Music. La canzone ha ricevuto ulteriore supporto da Observer, The Independent, Rolling Stone, HUNGER, NME, Clash, DORK, DIY e altri. Entrambi i singoli sono contenuti nell’album in uscita il 26 maggio per Transgressive Records.

Il singolo è accompagnato da un video diretto da Jak Payne, che vede Arlo sotto i riflettori in ambienti familiari, mentre la telecamera esegue una delicata panoramica dell’immagine in movimento. Parks spiega:

My Soft Machine è un lavoro profondamente personale, una narrazione delle esperienze di Parks durante la navigazione dei suoi 20 anni e della crescita che vi si intreccia. È stato registrato tra Londra e Los Angeles, con i produttori Paul Epworth, Ariel Rechtshaid, Romil Hemnani (Brockhampton), Buddy Ross, collaboratore di Frank Ocean, e Carter Lang (SZA), oltre ad alcune autoproduzioni della stessa Arlo.

Spiegato in modo sempre artistico con le sue stesse parole qui sotto, potete anche guardare questa bellissima video performance per saperne di più sul disco in arrivo e sui temi in esso contenuti.



The world/our view of it is peppered by the biggest things we experience – our traumas, upbringing, vulnerabilities almost like visual snow. This record is life through my lens, through my body – the mid 20s anxiety, the substance abuse of friends around me, the viscera of being in love for the first time, navigating PTSD and grief and self sabotage and joy, moving through worlds with wonder and sensitivity – what it’s like to be trapped in this particular body.

There is a quote from a Joanna Hogg film called the Souvenir, it’s an A24 semi-autobiographical film with Tilda Swinton – it recounts a young film student falling in love with an older, charismatic man as a young film student then being drawn into his addiction – in an early scene he’s explaining why people watch films – “we don’t want to see life as it is played out we want to see life as it is experienced in this soft machine.” So there we have it, the record is called….My Soft Machine”. – Arlo Parks