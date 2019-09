ANDREA BOCELLI a novembre esce “Sì FOREVER: THE DIAMOND EDITION”

Andrea Bocelli l’8 novembre torna con un’edizione speciale dal titolo “Sì FOREVER: THE DIAMOND EDITION”.

L’album contiene due featuring inediti con Ellie Goulding in “Return To Love” e con Jennifer Garner in “Dormi Dormi Lullaby”.

Il primo duetto, “RETURN TO LOVE”, sarà disponibile in tutto il mondo il 3 ottobre, in radio e in digitale. Nel suggestivo brano Bocelli canta con la star internazionale Ellie Goulding, vincitrice di due Brit Awards e nominata ai Grammy. Qui l’artista britannica canta per la prima volta in italiano con Bocelli. “È stato davvero un grande onore per me essere cercata da una leggenda come Andrea Bocelli – ha affermato -. Ho sempre avuto un’affinità con la musica classica e sono una grande fan delle canzoni d’amore. Per me Andrea ha una delle voci più belle e riconoscibili della nostra generazione. È stato divertente e sorprendente cantare in italiano, una vera gioia”.

Il secondo inedito presente nel disco è “DORMI DORMI LULLABY” in cui il tenore si esibisce a sorpresa insieme all’attrice e produttrice Jennifer Garner, pluri-nominata ai Golden Globe, inserita nel 2005 nella classifica delle cento celebrità più potenti del mondo stilata da Forbes, e icona di bellezza per People che a maggio scorso le ha dedicato la copertina come donna più bella dell’anno.

Nell’album sono inclusi anche tre nuovi brani. Il primo, “Alla Gioia”, è stato registrato per commemorare il 250º anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, celebrato in tutto il mondo nel 2020. Una nuova registrazione di “Ragazzo Mio”, basata sul tradizionale motivo irlandese “Danny Boy” che affronta il tema centrale della separazione. Una versione speciale per il 25º anniversario del successo “Il mare calmo della sera”, vincitore al Festival di Sanremo 1994, che presenta un inciso in inglese scritto da Zucchero

A questi brani si aggiunge una line-up costellata di importanti nomi della musica internazionale, tra cui Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Matteo Bocelli che con “Fall on Me” ha superato i 50milioni di visualizzazioni.

Icona globale da oltre 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, Bocelli il prossimo 5 ottobre si esibirà eccezionalmente in Senato nell’Aula di Palazzo Madama, mentre a fine mese sarà impegnato in una grande tournée nel Regno Unito che toccherà cinque importanti città del Paese con date già sold out da settimane: Birmingham, Glasgow, Belfast, Leeds e Manchester.