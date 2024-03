AMINÉ arriva in Italia per un unico concerto a Milano. Special guest d4vd [Info e Biglietti]

Arriva in Italia! AMINÉ – rapper, cantante e cantautore nominato ai Grammy – arriva per la prima volta in Italia, mercoledì 17 luglio al Magnolia Summer di Milano.

Una data evento che avrà come special guest l’artista americano rivelazione di questi ultimi anni, d4vd (nome d’arte di David Burke), che con il suo stile inconfondibile ha conquistato il mondo raggiungendo 851 milioni di stream totali sulle principali piattaforme.

Conosciuto al grande pubblico per il singolo Caroline (2016) – certificato 6 volte disco di platino – Adam Aminé Daniel, in arte Aminé, pubblica il suo album di debutto Good For You (certificato disco d’oro dalla RIAA) nel 2017 e nello stesso anno viene selezionato come XXL Freshman.

Le uscite successive, “ONEPOINTFIVE” del 2018 e “Limbo” del 2020, hanno consacrato lo stile dell’artista come unico nel suo genere. Il 2021 ha visto l’uscita del suo lavoro più ambizioso dal punto di vista sonoro, “TWOPOINTFIVE”, che esplora nuovi territori musicali, prendendo in prestito il sound dalla musica da club e dall’hyperpop. Il suo successo discografico si è tradotto nei suoi celebri spettacoli dal vivo, che hanno registrato il tutto esaurito nel The Best Tour Ever Tour del 2022, che gli ha permesso di stabilire nuovi record nelle diverse date del Nord America. A maggio 2023 esce il joint album KAYTRAMINE che ha visto l’unione perfetta fra il beat di Kaytranada e il flow di Aminé.

Classe 2005, d4vd (nome d’arte di David Burke) si appassiona di musica attraverso i videogiochi, montando e caricando video su Youtube dedicati al famoso gioco Fornite. A maggio 2023 pubblica il suo EP di debutto “Petals to Thorns” un progetto che raccoglie i suoi più grandi successi come: “Romantic Homicide” – un brano pop indie-alternative che racconta di cuori spezzati e risentimento – e “Here with Me” un singolo che in poco tempo diventa virale raggiungendo la Top10 nella classifica di TikTok italiana ed entra nella Top 20 in quella di Spotify Global.

INFO & BIGLIETTI

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024 |MILANO @ MAGNOLIA SUMMER

WEB & SOCIAL

