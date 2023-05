AMICI 22: questa sera la finale con Angelina, Wax, Isobel e Mattia

Questa sera, 14 maggio, in diretta dal Teatro 8 in Roma andrà in onda la finale di Amici, la 22esima edizione del talent di Maria De Filippi.

Quattro i talenti che si contendono la vittoria: i cantanti Angelina e Wax e i ballerini Isobel e Mattia.

I FINALISTI

WAX, cantautore

Prof di riferimento nel talent Arisa.

20 anni, vive a Milano con la sua famiglia e il suo cane Black.

La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a scrivere i primi brani. Wax si dedica costantemente alla scrittura, e dice: “mi ispiro alle cose che faccio, mi calo nei panni degli altri, immagino cose. Secondo me l’immaginazione è l’unico super potere che abbiamo”.

Il 18 settembre 2022 entra a far parte della scuola di Amici.

Il 26 maggio esce con il suo EP omonimo ”Wax” – etichetta 21co/Warner music Italy

Pubblicazioni: “Turista per sempre” prodotto da Shune; “Ballerine e Guantoni” prodotto da Dardust; “Grazie” prodotto da Takagi & Ketra e Jvli e “Anni 70” prodotto da Merk & Kremont (ITACA).

ANGELINA, cantautrice e musicista

Prof di riferimento nel talent Lorella Cuccarini.

22 anni, figlia d’arte, vive a Maratea in Basilicata.

Angelina Mango si è fatta notare per voce e personalità mostrando puntata dopo puntata la sua poliedricità.

Il 28 dicembre 2022 Angelina ha aperto il primo dei due concerti a Roma di “Elisa with Dardust” e ha mostrato il proprio talento sul palco di “Capodanno in musica” su Canale5. Sui social la cantautrice conta 183mila follower su Instagram e 142mila follower su TikTok con oltre 2 milioni di likes.

Il 19 maggio esce il suo primo album “Voglia di vivere” – etichetta 21co/LaTarma Records

Pubblicazioni: “Voglia di vivere” prodotto da Michelangelo; “Mani vuote” prodotto da Canova e “Ci pensiamo domani” prodotto da Zef.

MATTIA, ballerino di latino americano

Prof di riferimento Raimondo Todaro.

19 anni, vive in provincia di Bari.

Entrato a far parte della scuola di Amici il 18 settembre 2022 dopo aver lasciato lo scorso anno il talent per via di un infortunio.

A luglio 2023 partecipera’ al gran galà della danza “Carla Fracci Mon Amour”.

ISOBEL, ballerina modern

Prof di riferimento nel talent Alessandra Celentano.

19 anni, australiana.

E’ entrata a far parte del talent il 20 novembre 2022.

Il 29 dicembre ha aperto il concerto a Roma di “Elisa with Dardust”.

Durante il percorso nella scuola e’stata scelta come protagonista del video nel canale ufficiale del World of Dance Italy e ha ottenuto un’offerta per un prestigioso contratto per lo spettacolo diretto da Daniel Ezralow “Open”.

I PREMI

A consegnare la coppa della vittoria il vincitore della scorsa edizione Luigi Strangis.

Per il vincitore assoluto un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Per il vincitore di categoria un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro

Premio Tim del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro (assegnato da una giuria tecnica)

Tim premio della critica del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro decretato da una giuria composta da 25 tra le principali testate quotidiane, agenzie di stampa e web.

Premio radio decretato da 8 importanti network radiofonici

Premio Oreo del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria tecnica

Premio Marlu’ del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista

IL VOTO

A decretare il vincitore il pubblico a casa attraverso il televoto con: sms al numero 477.000.1 o tramite app wittytv, app mediaset infinity, sito www.wittytv.it e smart tv e decoder abilitati

IN ONDA

In prima serata su Canale 5 e su Mediasetinfinity

WEB & SOCIAL

https://twitter.com/AmiciUfficiale