Video: THE NATIONAL – Hairpin Turns

I The National ha pubblicato il nuovo brano tratto dall’album ‘Hairpin Turns’, con Gail Ann Dorsey e Lisa Hannigan come ospiti vocali, insieme al video musicale diretto sempre da Mills con la partecipazione di Gail Ann Dorsey, Mina Tindle, Kate Stables (This is the Kit) e della ballerina Sharon Eyal, co-fondatrice, co-direttrice artistica e coreografia del L-E-V Dance Group.

The National hanno recentemente annunciato l’uscita del loro ottavo album in studio I Am Easy To Find, prevista per il 17 maggio 2019, e del cortometraggio che lo accompagna, intitolato sempre I Am Easy To Find, diretto dal regista nominato agli Academy Award Mike Mills (20th Century Women, Beginners) ed interpretato dalla vincitrice di un Oscar Alicia Vikander.

Per celebrare l’uscita del nuovo album e del cortometraggio, dalla settimana del 6 maggio, i The National hanno annunciato una serie di proiezioni ed ascolti esclusivi in tutto il mondo dando la possibilità ai loro fan di ascoltare l’album e vedere ‘I Am Easy To Find’ in anteprima. Gli eventi avranno luogo a Los Angeles, Brooklyn, Chicago, London, Liverpool, Glasgow, Leeds, Tokyo, Sydney, Melbourne, Madrid, Barcelona, Oslo, Copenhagen, Milano e Mexico City.

In Italia l’evento si terrà l’8 maggio a Milano in Santeria Toscana 31 a partire dalle ore 21

I Am Easy To Find Tracklisting

1. You Had Your Soul With You

2. Quiet Light

3. Roman Holiday

4. Oblivions

5. The Pull Of You

6. Hey Rosey

7. I Am Easy To Find

8. Her Father In The Pool

9. Where Is Her Head

10. Not In Kansas

11. So Far So Fast

12. Dust Swirls In Strange Light

13. Hairpin Turns

14. Rylan

15. Underwater

16. Light Years