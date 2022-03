Video Intervista – MOBRICI: Anche le scimmie… un disco e un tour

Mobrici è un cantautore che della penna ha fato la sua arte, il suo punto di osservazione mai banale, sua dalle dinamiche radio friendly. Racconta di vita, la sua, che poi è anche la nostra. Geniale e controcorrente, sicuramente uno degli artisti fa della qualità il suo mantra.

Un disco ricco, il suo primo da solista, immagini di vita, malinconia, destino, amore che nasce e amore che termina, collaborazioni.

Questo mio primo nuovo album è una raccolta di canzoni che ho scritto negli ultimi due anni – commenta Mobrici – “Anche le scimmie cadono dagli alberi’ è un antico proverbio giapponese. Quando mi è capitato di leggerlo per la prima volta, mi ha folgorato. Nella vita ci è utile sapere che non dobbiamo essere perfetti per forza, che possiamo sbagliare, che non siamo infallibili. Così come le abili scimmie cadono dagli alberi, anche noi possiamo permetterci qualche errore.”

È un progetto al quale tengo molto e per il quale ho messo realmente a nudo ogni parte di me, entrando in quei luoghi che avrei preferito non visitare più, ricordando momenti, storie, persone…

In questo viaggio sono stata accompagnata da anime pazzesche, produttori, musicisti fenomenali che sono riusciti a dare vita a ciò che era nella mia testa e nelle mie orecchie.

Abbiamo scritto, visto uscire da quei fogli parole su parole su parole e tanta musica.