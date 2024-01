Video intervista – BIAGIO ANTONACCI: nella vita sei sempre all’inizio di qualcosa

Torna Biagio Antonacci dopo cinque anni con un nuovo disco d’inediti. “L’INIZIO” è il titolo del sedicesimo album in studio di Antonacci.

Biagio ha scelto di intitolare il suo nuovo lavoro discografico partendo dal titolo dall’unico brano non firmato dal cantautore, “L’inizio” appunto, scritto per lui da Giorgio Poi.

È solo la seconda volta nella ormai trentennale carriera che l’artista milanese non scrive un brano di un suo disco; era successo prima solo nel 2014 con “Le Veterane”, scritto, prodotto e arrangiato da Paolo Conte.

In un lungo messaggio Giorgio Poi aveva scritto a Biagio:

Si resta vivi finché si ha l’entusiasmo per iniziare qualcosa, per generare una scintilla e farne un progetto, un amore, un’amicizia, un lavoro, una canzone, un figlio.

Riuscire ad entusiasmarsi è riuscire a vivere.

Saranno poi altre forze a rendere fiamme quelle scintille, a spingerci a proteggerle con le mani e soffiarci sopra per farle crescere, ma non c’è universo senza un Big Bang”.

Biagio ha fatto sue queste parole tanto da decidere di cantarle e di dare al suo nuovo album il titolo di questa canzone che riassume molti dei contenuti del disco.

Il cambiamento per me rappresenta nuova energia, vitalità, nuovi orizzonti da raggiungere ed invece troppo spesso viene associato alla mancanza di coerenza perché siamo legati agli stereotipi, alle abitudini – racconta Biagio Antonacci –

Nella società di oggi il cambiamento diventa un atto di coraggio.

Domandiamoci quante relazioni vanno avanti per inerzia perché un nuovo inizio è faticoso solo da pensare?

Abbiamo incontrato Biagio e con lui chiacchierato alla vigilia dell’uscita del suo disco.

LA VIDEO INTERVISTA

IL DISCO

“L’INIZIO” raccoglie in tutto 15 brani scritti negli ultimi quattro anni e lasciati sedimentare prima diventare da pensieri a vere e proprie canzoni.

Oltre al nuovo singolo A cena con gli Dei (pubblicato il 29 gennaio), i brani pubblicati tra il 2022 e il 2023 (Seria, Telenovela e la collaborazione con Benny Benassi in Tridimensionale) e la nuova versione del successo del 2007 “Sognami” (in collaborazione con Tananai e Don Joe nata in occasione della partecipazione come ospite dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo).

Il disco contiene gli inediti: “L’inizio”, “Delivery”, “È capitato”, “Anita”, “Lasciati pensare”, “Dimmi di lei”, “Bastasse vivere”, “Non diamoci del tu”, “Non voglio svegliarti”, “Evoco”, brani che hanno permesso ad Antonacci di muoversi attraverso lunghe riflessioni sulla complessità del mondo che ci circonda.

LA TRACKLIST

01. L’inizio

02. Delivery

3. A cena con gli dei

04. È capitato

05. Anita

06. Lasciati pensare

07. Tridimensionale featuring Benny Benassi

08. Dimmi di lei

09. Telenovela

10. Sognami featuring Tananai e Don Joe

11. Bastasse vivere

12. Non diamoci del tu

13. Seria

14. Non voglio svegliarti

15. Evoco

