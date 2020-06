Video e Testo: SHADE – “Autostop”

E’ online il video di AUTOSTOP, il nuovo singolo estivo di Shade.

Il brano descrive il desiderio di staccare, di cercare qualcosa di speciale proprio in questo periodo. Che sia il mare, la persona giusta o anche solo la felicità. Ed è proprio l’estate, questa più delle altre, il momento giusto per ripartire e trovare ciò che si cerca.

Il video, diretto da Federico Santaiti, con la produzione a cura di Borotalco tv, è stato girato tra Milano, Udine e Lignano Pineta e rispecchia l’aspetto cinematografico e l’ironia propri dei video di Shade. In questa situazione l’hit maker viene coinvolto, anzi “scongelato” per una nuova missione estiva Nel suo percorso però si paleserà una splendida ragazza che fa l’autostop sul ciglio della strada, la modella e cosplayer Merisiel Irum che condividerà con lui il viaggio. È la storia di una piccola avventura estiva che ancora una volta sembra non finire e lascia qualcosa in sospeso.

AUTOSTOP, scritto da Shade e prodotto da JARO in collaborazione con il team di Itaca, arriva dopo la certificazione Oro dell’ultimo singolo “Allora ciao” e dopo i suoi successi “Irraggiungibile” il Triplo Disco di Platino, “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo” Doppio Platino, “Senza farlo apposta” Platino, “Amore a prima insta” Oro.

IL TESTO

Sai che c’è

Che sono stanco e voglio andarmene

Se il mondo chiama non rispondere

Almeno per un po’ (vai)

Anche senza aereo

Prendimi sul serio

Che ti porto via di qua

E chissenefrega

Se non ho una meta

Ci sei tu la mia metà

E poi balleremo sotto il cielo di questa città

Anche quando la canzone finirà

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

In entrambi mi ci perdo

Tu mi fai uno strano effetto

Tutto il mondo resta fermo

Se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

Noi restiamo ad aspettare

Voglio stare ancora un po’

E ti manderò un vocale

Che poi cancellerò

Signorina buonasera

Siamo come un film e non salto una scena

Una storia presa da una storia vera

Che mi salvo anche se ho la memoria piena

Baby no non dirmi di no

Tu sei un rischio come una slot

Questa storia non è un casino

È un casinò

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

In entrambi mi ci perdo

Tu mi fai uno strano effetto

Tutto il mondo resta fermo

Se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

Noi restiamo ad aspettare

Voglio stare ancora un po’

E ti manderò un vocale

Che poi cancellerò

E quando tornerà il freddo

Ripenseremo ad agosto

E avrò bisogno di te di te di te

Non ci sarà più distanza

Da solo nella mia stanza

Io avrò bisogno di te

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

In entrambi mi ci perdo

Tu mi fai uno strano effetto

Tutto il mondo resta fermo

Se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

Dai tuoi occhi a un altro shot

Noi restiamo ad aspettare

Voglio stare ancora un po’

E ti manderò un vocale

Che poi cancellerò

