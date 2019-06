Tornano JOHNSON RIGHEIRA e i LA BIONDA per un singolo super estivo

Il singolo estivo “Formentera” è il nuovo capitolo della storica partnership tra Johnson Righeira e i La Bionda, protagonisti dell’epoca d’oro della disco-europea e produttori di successi internazionali.

Una collaborazione che ha già fatto la storia della musica nel 1983, quando con “Vamos a La Playa” i Righeira, con i La Bionda come produttori e co-autori, fanno cantare e ballare tutto il mondo per una stagione intera, tanto da dare origine alla definizione “tormentone estivo”. Il successo continua ininterrotto da trent’anni grazie alle continue riproposizioni dei brani in film, spot pubblicitari, radio, TV, nelle discoteche e, soprattutto, puntualmente ogni nuova estate.

Oggi Johnson Righeira che ha imboccato la strada solista e i La Bionda uniscono di nuove le forze musicali con “Formentera”, la nuova canzone ispirata alla mitica isola spagnola alla quale Johnson è molto legato. Il brano che è, dedicato all’estate e, non a caso, viene lanciato il 21 giugno, è pensato per un pubblico internazionale, come vuole da sempre la filosofia dei La Bionda, che intreccia le sonorità tanto amate e oggi evocative degli anni Ottanta, con il ritmo e i suoni del pop contemporaneo.

“Formentera” è stato scritto da Johnson Righeira mentre la musica e la produzione sono dei La Bionda. L’arrangiamento è stato curato da Carmelo La Bionda con la partecipazione di Roberto Baldi e Davide Ferrario. “Formentera”, registrata tra Milano e New York, è mixata da Pino “Pinaxa” Pischetola, collaboratore, tra gli altri, di Tiziano Ferro, Jovanotti e Battiato. La copertina del singolo (l’onda con i colori di Formentera) nasce da un’idea realizzata da Reifeströmung.

In equilibrio con la spensieratezza della canzone è in arrivo anche il video, di Paolo Proserpio e Alessandro Comotti, che contiene anche un messaggio di adesione al grande impegno di quest’estate per l’ambiente: “È la cosa importante: dobbiamo liberare il mare e il pianeta dalla plastica!” spiega Johnson Righeira, che riguardo al featuring aggiunge: “Tornare di nuovo solista e collaborare con i fratelli La Bionda mi ha ridato l’entusiasmo degli esordi”. Un sentimento di entusiasmo, di allegria e di spensieratezza condiviso anche da Carmelo La Bionda

“Ho sempre pensato cha la musica possa alleggerire un po’ la vita” mentre Michelangelo La Bionda lancia un augurio per il successo del singolo: “Formentera Tormentera!!!”

I Righeira sono stati un duo musicale italiano formato da Stefano “Johnson” Righi e Stefano “Michael” Rota. Con i brani “Vamos a La Playa”, “No Tengo Dinero” e “L’Estate Sta Finendo” hanno dominato le classifiche italiane e mondiali negli anni Ottanta.

I La Bionda sono un duo musicale formato dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda. Con le sigle “La Bionda” e “D.D. Sound” hanno raggiunto il successo internazionale con hit disco e pop quali “One For You One For Me”, “1-2-3-4 Gimme Some More” e la pioneristica “I Wanna Be Your Lover”, anticipatrice della musica elettronica. La loro carriera li ha visti anche nel ruolo di autori, produttori di grandi artisti italiani e internazionali e proprietari degli studi di registrazione Logic Studios dove, i Depeche Mode, incisero “Personal Jesus”.