TOMMY TOXXIC: il nuovo singolo “Wow” con KETAMA126

E’ uscito il nuovo singolo di Tommy Toxxic, “Wow” in collaborazione con Ketama126.

La canzone del rapper romano, che con Joe Scacchi (leggi intervista) forma i Wing Klan, è prodotta da Crookers & Nic Sarno ed è l’anticipazione del nuovo album di Tommy Toxxic in uscita ad aprile. Il disco segue l’esordio dell’anno scorso con “Ghost”, un progetto che ha evidenziato l’originalità del linguaggio usato dall’artista classe 95.

In “Wow”, Tommy Toxxic mette in risalto proprio la sua scrittura complessa, un punto di incontro tra immagini astrali e riferimenti quotidiani, tra il serio e il faceto, un viaggio nella sua testa senza filtri con frasi che sembrano ripetersi ma che cambiano significato di volta in volta.



“Sono il principio, finisco l’eterno”

Insieme a Tommy Toxxic sulla produzione spaziale di Crookers e Nic Sarno c’è Ketama126 che sigilla ancora l’amicizia e la stima artistica tra i Wing Klan e la Lovegang, entrambe realtà romane che sempre più spesso stanno collaborando come si è potuto vedere anche nel “Kety Tour” in cui Tommy Toxxic e Joe Scacchi sono stati coinvolti.

“Wow” è il primo singolo del nuovo album di Tommy Toxxic in uscita ad aprile per Pluggers e LuckyBeardRec: le danze sono aperte.

IL TESTO

Ehi

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, mi vede e mi dice: ”Ciao” (Ciao)

Mi vede e mi dice ”miao” (Miao)

Mi vede e mi dice “bau” (Woof)

Bau (bau), bau, vado in America, yao

Pregate per me e per il Taos

Pregate per me e per il Taos

Sono il principio e finisco l’eterno

Divento divino come San Francesco

Corro più forte, più forte

Sento sudare la fronte

Goya soldato, no troia del cazzo

Amo mia madre quindi odio ‘ste troie del cazzo

Cazzo ti guardi, mi chiedo “che cazzo?”

Ma come cazzo hanno fatto

Tua madre e tuo padre hanno fatto un bel danno

Fate l’amore, sì, mi raccomando

Mettiti il Durex e dopo fai il salto

Che il mondo è già pieno di teste di cazzo

Io faccio tre figli, sì, come le grazie

Li vedo crescere come la Pampers

Meglio non farsi le canne (Yah)

Meglio non prendere paste

Meglio che mi fate spazio (Sì)

Sono tra il cielo e lo spazio (Ah)

Cerco satelliti amici (Seh)

Ma qua mi rispondono a cazzo (Male)

Qua mi rispondono male (Seh)

Nessuno sa cosa fare (Cosa?)

Ma che, ci siamo impazziti? (Seh)

[?], sarete cretini

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow (Ehi), wow

Wow, wow, entro nella crack house (Ah)

Wow, wow, quattro zeri dentro al mio account (Woh)

Miao, miao, ‘sta micia mi vede e fa “miao”

Ciao, ciao, (Ah-ah-ah) ti saluto che vado lontano

Kety califfo, sultano

Kush e scheletri dentro l’armadio, ah (Woh)

Raccolgo perché ho seminato

Voglio Ferrari nel parco auto (Skrt)

Ram-pam-pam da una semi-auto (Bang, bang)

In tasca ho un serramanico (Gang, gang)

Trastevere è dove abito

Non guido col cambio automatico

In verità non dovrei guidare niente (Ah)

Da quando mi hanno levato la patente (No, no)

Non conto i soldi, lo faccio fare al sergente (Sergè)

Vogliamo tutto, siamo partiti dal niente (No, no)

Cerco i miei [?] ma non li conosco

Io seguo una linea, non seguo l’Oroscopo

Tommy J il mago, sì, bibbidi-bobbidi

Sono Merlino, voi siete i pidocchi

Di un cane lasciato solo sull’A12

Goya non canta, ma applica codici

Codici, codici, codici, codici

Sette più quattro più uno fa dodici

Dodici, dodici, dodici, dodici

Quattro più otto fa comunque dodici

Lasciaci soli, solo per un attimo

Voglio la testa, non voglio la mano

Sai che un anello me lo lego al cazzo

E voglio la testa, non voglio la mano

Voglio una Tesla, no a cambio automatico

Non ho bisogno di un cazzo di piano

Posso volare come un aeroplano

Doppio ‘sti scemi che vanno piano

Giri su giri come a Montecarlo

Sono stato a Cambridge, ma m’hanno cacciato (No, no)

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow, wow

Wow, wow, wow, wow

ASCOLTA IL BRANO

