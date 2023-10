SANREMO GIOVANI ecco la lista dei 49 artisti ammessi alle audizioni

Tanti nomi noti nella lista degli ammessi alle audizioni per l’edizione 2023 di Sanremo Giovani, la quinta sotto la direzione artistica di Amadeus.

In totale sono state 564 le richieste di partecipazione pervenute: 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) e 155 dal Centro (140 singoli e 15 gruppi).

La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con 100 partecipanti, 91 singoli e 9 gruppi. Seguono la Lombardia (89) e la Sicilia con 62 proposte.

Scendendo nei dettagli sono 520 i cantanti singoli, di cui 334 uomini (pari al 64,23 per cento) e 186 donne (35,77 per cento). Di questi 510 gli artisti singoli italiani, mentre 10 sono quelli nati in un altro Paese.

I gruppi sono 44.

La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato oggi la prima fase del proprio lavoro con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago.

LA LISTA DEI SELEZIONATI

Il gruppo dei 49 artisti selezionati è così composto: 43 singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi.

Alex Wyse La mia canzone per te

Assurditè Bella Storia

ASTERIA Venere

Beatrice Quinta Alleluia

bnkr44 Effetti speciali

Cara Giulia Raydada

Chakra Luna

chiamamifaro La Poesia

ChiEdo Autunno retrò

CLARA Boulevard

COLLETTIVO ALTALENA

Commodo Pioggia

Diego Lazzari Lontana Dai Guai

Erresolo Pappagalli a Berlino

Ethan Vuoto

Extrasistoli Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre

Germo67 Fastidio

Grenbaud Mama

Greta Greta

Guall Pozzanghere di sale

Ilan Stelle cadenti

Jacopo Sol COSE CHE NON SAI

Jeson Perdonare te

Kaze Figli della città

La Base Nessuno ci crede

Francesco Altobelli Napoli

Leon Faun Anima

Lor3n Fiore D’inverno

Mameli mai love

Maracuja Showman Blue

MARGHERITA PRINCIPI ho la testa che mi fa

Marmo Terra Mia

MonnaElisa Amore consumato

Mose Ikigai (Sara) TRIGGGER

Nahaze MAI CAPITA

Nashley Quello che conta davvero Believe Vicenza Veneto

NDG PIOVE HOKUTO

Pheelow Se mi ucciderà

Rakele KILL BILL

Rizzo Bonjour Adieu

Santi Francesi Occhi tristi

Senza Cuore Sole in inverno

Simone Panetti Polverina

Speakeasy George Best

Tancredi Perle

Thoé M’ama

Tuma Alieni

Vale LP Stronza

LE SELEZIONI

Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre.

A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai.

Solo i primi 3, in base al Regolamento, accederanno nella veste di Big, alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.