SANREMO 2024: Tutte le date dei concerti degli artisti sanremesi [Info e biglietti]

E dopo la scorpacciata sanremese la musica si sposta nei club, nei teatri e nei palazzetti.

I 30 big partiranno con i loro concerti e tour in giro per l’Italia. Eccovi la lista completa di tutti gli appuntamenti.

Angelina Mango

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA

26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE

Geolier

21 giugno 2024 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

29 giugno 2024 Servigliano (FM), No Sound Fest

05 luglio 2024 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

12 luglio 2024 Stupinigi (To), Sonic Park

12 agosto 2024 Gallipoli, Parco Gondar – Oversound Music Festival

Le date già annunciate:

15 giugno 2024 Messina, Stadio Franco Scoglio

22, 23 giugno 2024 Napoli, Stadio Maradona

28 giugno 2024 Roma, Rock in Roma

6 luglio 2024 Milano, Fiera Milano Live

Annalisa

6 aprile 2024 @FIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 aprile 2024 @TORINO – Inalpi Arena

10 aprile 2024 @MILANO – Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

17 aprile 2024 @BOLOGNA – Unipol Arena

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

24 aprile 2024 @PADOVA – Kione Arena

29 aprile 2024 @MILANO – Forum (Assago)

14 maggio 2024 @VERONA – Arena

Le prevendite sono disponibili dal 7 febbraio alle ore 11.00

16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL

Ghali

mar 29 ott 2024 | ASSAGO @Forum

Irama

15 maggio | VERONA @Arena

Mahmood

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Festival – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

CALENDARIO “EUROPEAN TOUR”

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK)

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania)

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi)

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) sold out

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia)

21 ottobre 2024 – Forum di Milano

Loredana Berté

15mar | VARESE – @Teatro di Varese

19mar | TORINO – @Teatro Colosseo

23mar | BRESCIA @Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum

03apr | TRIESTE @ Politeama Rossetti – Sala Assicurazioni Generali

12apr |CREMONA @Teatro Ponchielli

18apr | BARI @Teatro Team

23apr | PARMA @ Teatro Regio

05mar | ASSAGO @ Teatro Repower

11mar | ROMA @ Teatro Brancaccio

Il Volo

9, 11 e 12 MAGGIO | VERONA @Arena

3 LUGLIO 2024 MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

6 LUGLIO 2024 BARD (AO) – FORTE DI BARD

11 LUGLIO 2024 CATANIA – VILLA BELLINI

13 LUGLIO 2024 PALERMO – VELODROMO P. BORSELLINO

17 LUGLIO 2024 POMPEI (NA) – ANFITEATRO DEGLI SCAVI

20 LUGLIO 2024 LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

22 LUGLIO 2024 PRATOLINO VAGLIA (FI) – MUSART FESTIVAL / PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

26 LUGLIO 2024 CERNOBBIO (CO) – VILLA ERBA

5 AGOSTO 2024 TORRE DEL LAGO (PI) – GRAN TEATRO ALL’APERTO PUCCINI

24 AGOSTO 2024 MONOPOLI (BA) – CALA BATTERIA

26 AGOSTO 2024 DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

27 AGOSTO 2024 ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

5 SETTEMBRE 2024 MACERATA – SFERISTERIO

6 SETTEMBRE 2024 MACERATA – SFERISTERIO

9 SETTEMBRE 2024 CASERTA – REGGIA DI CASERTA / PIAZZA CARLO DI BORBONE

Alessandra Amoroso

1 dicembre – EBOLI – PALA SELE

3 dicembre – BARI – PALA FLORIO

4 dicembre – BARI – PALA FLORIO

6 dicembre – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

7 dicembre – PADOVA – KIOENE ARENA

9 dicembre – MILANO – FORUM

10 dicembre – MILANO – FORUM

12 dicembre – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

15 dicembre – TORINO – INALPI ARENA

18 dicembre – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

19 dicembre – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

21 dicembre – NAPOLI – PALA PARTENOPE

22 dicembre – NAPOLI – PALA PARTENOPE

Alfa

24 FEBBRAIO 2024 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – PALA ALPITOUR

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

Gazzelle

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere – SOLD OUT

12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

7 aprile 2024 || Torino @ Inalpi Arena

11 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

16 maggio 2024 || Verona @ Arena di Verona – NUOVA DATA

Il Tre

09 Novembre | ROMA @Palazzo dello Spor

Diodato

28 SETTEMBRE 2024 @ GROSSETO – TEATRO MODERNO (DATA ZERO)

01 OTTOBRE 2024 @ BARI – TEATRO PETRUZZELLI

05 OTTOBRE 2024 @ MESTRE (VE) – TEATRO TONIOLO

06 OTTOBRE 2024 @ MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

09 OTTOBRE 2024 @ ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

11 OTTOBRE 2024 @ NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

18 OTTOBRE 2024 @ CIVITANOVA MARCHE (MC) – TEATRO ROSSINI

19 OTTOBRE 2024 @ PESCARA – TEATRO MASSIMO

23 OTTOBRE 2024 @ PALERMO – TEATRO GOLDEN

24 OTTOBRE 2024 @ CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

26 OTTOBRE 2024 @ RENDE (CS) – TEATRO GARDEN

29 OTTOBRE 2024 @ FIRENZE – TEATRO VERDI

30 OTTOBRE 2024 @ BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

14 NOVEMBRE 2024 @ TORINO – TEATRO COLOSSEO

16 NOVEMBRE 2024 @ MANTOVA – TEATRO SOCIALE

17 NOVEMBRE 2024 @ TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

Emma

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

03 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

03 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

06 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

07 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festiva

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

11 novembre – MILANO – Forum

Fiorella Mannoia

3 giugno – ROMA – Terme di Caracalla – EVENTO SPECIALE

15 luglio – VARESE – Giardini Estensi

16 luglio – PIACENZA – Palazzo Farnese

21 luglio – THARROS (OR) – L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro

24 luglio – OSTUNI (BR) – Foro Boario

25 luglio – MOLFETTA – Banchina San Domenico

27 luglio – SAN TAMMARO (CE) – Carditello Festival – Real Sito di Carditello

3 agosto – MANIAGO (PN) – Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti

9 agosto – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

10 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

12 agosto – TINDARI (ME) – Teatro Greco

14 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

23 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) – La Versiliana Festival

30 agosto – MACERATA – Sferisterio

31 agosto – CATTOLICA (RN) – Arena Della Regina

5 settembre – VICENZA – Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori

6 settembre – BRESCIA – Brescia Summer Music – Piazza Della Loggia

The Kolors

3 aprile 2024 | MILANO @Mediolanum Forum di Assago

20 giugno 2024 | ROMA @Cavea Auditorium Parco della Musica – ENNIO MORRICONE

Mr. Rain

30nov | ASSAGO @Forum

09nov | ANCONA @PalaPrometeo

13nov | MONTICHIARI @PalaGeorge

15nov | PADOVA @Kioene Arena

26nov | ROMA @Palazzo Dello Sport

28nov | FIRENZE @Nelson Mandela Forum

Santi Francesi

15 marzo | Milano – Chiesa di San Vittore e 40 Martiri

20 marzo | Napoli – Chiesa San Giuseppe Le Scalze

Negramaro

SABATO 15 GIUGNO 2024 | NAPOLI @ STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

MARTEDì 18 GIUGNO 2024 | UDINE @ BLUENERGY STADIUM

SABATO 22 GIUGNO | MILANO @ STADIO SAN SIRO

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024 | MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO (SAN FILIPPO)

SABATO 6 LUGLIO 2024 |BARI @ STADIO SAN NICOLA

Dargen D’Amico

30set | ROMA @ Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

01 ott |MILANO @ Teatro Arcimboldi

Big Mama

14nov | MILANO @Alcatraz

Rose Villain

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique

Clara

Domenica 17 marzo 2024 – Padova @ Hall

Mercoledì 20 marzo 2024 – Firenze @ Viper Theatre

Giovedì 21 marzo 2024 – Roma @ Largo Venue

Venerdì 22 marzo 2024 – Bardi @ Demodè Club

Domenica 24 marzo 2024 – Napoli @ Duel Club

Martedì 26 marzo – Milano @ Magazzini Generali

Renga Nek

24 luglio 2024 – BERGAMO – SUMMER MUSIC FESTIVAL – NUOVA DATA

26 luglio 2024 – ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL – NUOVA DATA

28 luglio 2024 – PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI – NUOVA DATA

02 agosto 2024 – FANANO (MO) – FANANO IN MUSICA c/o PALAGHIACCIO – NUOVA DATA

06 agosto 2024 – L’AQUILA – ALL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA – NUOVA DATA

09 agosto 2024 – EDOLO (BS) – VALLE CAMONICA SUMMER MUSIC – NUOVA DATA

16 agosto 2024 – CATANIA – VILLA BELLINI – NUOVA DATA

17 agosto 2024 – PALERMO – TEATRO DI VERDURA – NUOVA DATA

19 agosto 2024 – CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS – NUOVA DATA

23 settembre 2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

24 settembre 2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

26 settembre 2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

27 settembre 2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

29 settembre 2024 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

30 settembre 2024 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01 ottobre 2024 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 ottobre 2024 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

Maninni

13 marzo Molfetta (Ba) – Eramo Club

20 marzo Roma – Largo Venue

21 marzo Firenze – Viper

25 marzo Milano – Magazzini Generali

28 marzo Torino – Hiroshima.

La Sad

19/06 Roma – Rock In Roma

02/07 Bologna – BOnsai

07/07 Perugia – L’Umbria che Spacca

10/07 Collegno (TO) – Flowers Festival

12/07 Brescia – Brescia Summer Music

13/07 Caorle (VE) – Suonica Festival

30/07 Gallipoli (LE) – Oversound Festival

08/08 Cinquale (MS) – Arena della Versilia

04/09 Pescara – TERRASOUND

07/09 Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte

Bnkr44

04apr | POZZUOLI @Duel Club

05apr| PERUGIA @Urban Club

06apr | CESENA @ Vidia Rock Club

11apr |FIRENZE @ Viper Theatre

12apr |PADOVA @Hall

18apr BOLOGNA

19apr |TORINO @Hiroshima Mon Amour

Sangiovanni

5 ottobre 2024 | MILANO @FORUM

Fred De Palma

16 Marzo | Senigallia (AN) @Mamamia

17 marzo | Modugno (BA) @Demod

19 marzo | Roma @Orion Live Club

22 marzo | Padova @Hall

24 marzo | Milano @Fabrique

ph: Foto di Mark Angelo Sampan: https://www.pexels.com/it-it/foto/gruppo-di-persone-1587927/