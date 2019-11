Recensione: tha SUPREME-23 6451

Debutto con il botto per tha Supreme. Il giovane rapper e produttore romano classe 2001 ha già conquistato la scena hip-hop italiano dal 2017, partecipando a progetti di grandi della scena attuale. Ora è giunto il momento di sentire il suo lavoro.

23 6451 è un album che tiene gli auricolari incollati alle orecchie, perché ogni produzione è allegra, con ritmi coinvolgenti e suoni freschi, che solo un diciottenne con grande inventiva come lui può tirare fuori. Sorprendenti sono i cori, legati perfettamente con le basi, quasi fossero degli strumenti aggiunti.

I testi sono pensieri di un ragazzo di diciotto anni, scuola, rapporto con la madre, ragazze e cannette, ma il modo in cui canta di questi semplici temi è all’avanguardia.

Tutti gli ospiti che hanno partecipato a questo disco, 11 per essere precisi, si sono catapultati perfettamente nel mondo tha Supreme, per molti di loro forse è stato come tornare ragazzo e rivivere ricordi della loro gioventù.

L’album è piacevole da ascoltare anche tutto di un fiato, non ha momenti di pausa ma tiene un ottimo sound per tutte le 20 tracce. Complimenti a tha Supreme per il suo esordio.

Voto: 7,5

Tre brani da ascoltare subito: 20llipop, Parano1a K1d (feat. Fabri Fibra), Sw1n60 (feat, Salmo)

Trend Topics:

Quotes:

Swisho un blunt a Swishland, bling blaow, come i Beatles

Blessin’ tic tac, le prendo dal mattino

Già dal mattino, yah, tanto già non dormivo

La tua tipa mi fa: “Vorrei cambiare tipo”

Swisho un blunt a Swishland, ciao, ciao, fratellino

Ex fanno tip-tap sulle frasi del tipo:

“Bla-bla bla-bla-bla-bla”, nemmeno ascolto e sto zitto

Non mi definisco finto, mi faccio un favore

Un viaggio lungo, cambia lo spirito

Tu nel mentre parli, non sei spiritoso

Neanche un minimo, lacrime sui tuoi eyes

Io non ce le spreco mai, piuttosto ti faccio “bye”

Resto solo, fotte proprio niente dei tuoi scazzi live

Live, quella volta ti presentai ai parenti come mia lei

Se non fosse che sei un po’ fake, troppo fake

Troppo flame, me ne andrei, frate’, fossi in te

Io farei solo Gucci gang, Fendi flex, every-everyday

Swisho un blunt a Swishland, bling blaow, come i Beatles

Blessin’ tic tac, le prendo dal mattino

Già dal mattino, yah, tanto già non dormivo

La tua tipa mi fa: “Vorrei cambiare tipo”

Swisho un blunt a Swishland, ciao, ciao, fratellino

Ex fanno tip-tap sulle frasi del tipo:

“Bla-bla bla-bla-bla-bla”, nemmeno ascolto e sto zitto

Non mi definisco finto, mi faccio un favore



Giro sempre con mary dietro, oh-oh, c’ho i guai davanti

Mamma, che accollo, tanto non mollo

Siamo diamanti (siamo diamanti)

In mezzo a tutto questo fango, no, non puoi negarlo, bro

La cresta scende se ti parlo, a fatti mica fatto

Sali e cadi in basso, bro

Sono qui un po’ per te

Qui anche per me, sennò poi è un ostacolo

Finge di essere solo il bene, ma, no, non lo è

No, non lo è, no, non lo è, no, non lo è (yeah)

Swisho un blunt a Swishland, bling blaow, come i Beatles

Blessin’ tic tac, le prendo dal mattino

Già dal mattino, yah, tanto già non dormivo

La tua tipa mi fa: “Vorrei cambiare tipo”

Swisho un blunt a Swishland, ciao, ciao, fratellino

Ex fanno tip-tap sulle frasi del tipo:

“Bla-bla bla-bla-bla-bla”, nemmeno ascolto e sto zitto

Non mi definisco finto, mi faccio un favore

(Blun7 a Swishland)

Yay, oh

Hey, yeah

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me tra me e me, me tra me e i miei

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me tra me e me, me tra me e i miei

Hey, fammi un’altra canna

No no non ho più la calma

Bro, mamma che mi chiama, chiama, chiama

Non più xanax, non più casa

O strada, o brotha

Yeah bitch non sto più con i miei fantasmi

Rigiro e non captavo i drammi

Chiamo la mia lady stan-by

Perché mi aiuta a scordarli

Perché non so di che parli

Perché se muori sali di follow

Ma smetti di followarti

Un po’ come loro, hey

Fingi a distanza

E tu non sei loro, neanche morto

Yeah, yeah, mi faccio un tiro e resto coi miei

Yeah, faccio un tiro e resto solo coi miei

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me tra me e me, me tra me e i miei

Non ho più tanta voglia di ripetermi

Stare qui nella doccia ancora a chiedermi

Se ci sta la tua faccia, non mi darà

Più la forza per rimettermi in gioco

Fanculo tu, le tue pare da poco

Tu canti ma ti sento fuori fuoco

Se sei Magmar, io ti faccio maremoto

Voglio bere ma la voce mi va via

Alla scuola preferivo casa mia

Uscivo solo se non prendevo 3

Cazzo te ne fai della filosofia?

Ho voglia di perdermi sopra lo spazio

Con una canna, però

Baby, se non torno ti chiamo da sotto

Tu rispondi

Yeah, io faccio un tiro resto solo coi miei

Faccio un tiro resto solo coi miei

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me tra me e me, me tra me e i miei

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me tra me e me, me tra me e i miei

Broskino

Fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola

Ho la playlist con me tra me e me, me tra me e i miei

(8Rosk1)

Yah ahh, yah ahh, ah

Yah ahh

Io che non andavo a scuola, uh

Mamma mi chiamava, mi diceva: “Che fai?”

Entro in seconda ora, yah

Ma poi non entravo tra mille pensieri

Quindi sbuffo marijuana

Quindi figlio di puttana, stai lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico: “Ok”

Ma mi sentivo un po’ sprecato a scuola, uh

Mamma già sapeva

Dai ma poi che importa se mi prendo una sbroccata, yah

Lì no, non c’entravo

Ho lasciato stare quando ho visto una puttana

Quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico: “Ok”

Ma mi sentivo un po’ sprecato a scuola, yah

Sempre all’ultimo banco, uh

Le formule non le so, yah

Non puoi dirmi di no

Non distrarmi se poi quando parlo ti fotto, uh

Troppo easy, mille grazie, yah

Troppi, troppi finti “Come va?”

Vaffanculo e dimmi ora che ti serve

Che godo a dirti no

Come sto? Non lo so

E se lo so lo vengo a dire a te che parli dietro

Come no, dico boh

Non ci sto e se ci sto

Con quelli come te io resto freddo, yah, uh

Venti chiamate perse, non mi inculo nessuno

La testa mi esplode, il cell pure, yah



Io che non andavo a scuola, uh

Mamma mi chiamava, mi diceva: “Che fai?”

Entro in seconda ora, yah

Ma poi non entravo tra mille pensieri

Quindi sbuffo marijuana

Quindi figlio di puttana, stai lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico: “Ok”

Ma mi sentivo un po’ sprecato a scuola, uh

Mamma già sapeva

Dai ma poi che importa se mi prendo una sbroccata, yah

Lì no, non c’entravo

Ho lasciato stare quando ho visto una puttana

Quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico: “Ok”

Ma mi sentivo un po’ sprecato a scuola, yah

Bro, ma aspetta un istante

Ma di cosa stai parlando?

Per essere tuo amico devo vestirmi così?

Ma proprio col cazzo, ehi

Guarda, bro, piuttosto non mi vesto

Rido, ahah, non ti cago, non ti penso

Grazie mamma che mi ha fatto un po’ diverso

Bella trama, bella merda, se ci penso

Resto perso tra mille pensieri, yah, yeah

E tu che mi dici come fa-re

Non ti ascolto proprio no fra’, yeah

Guarda dove sono senza te fra’, eh, yah, ma

(Scuol4)

Track list:

Come Fa1 2ollipop Fuck 3x Scuol4 5olo 6itch Remix (feat. Nitro) Blun7 a Swishland M8nstar Oh 9od (feat. Nayt) Gua10 (feat. Lazza) Parano1a K1d (feat. Fabri Fibra) M12ano (feat. Mara Sattei) Occh1 Purpl3 (feat Marracash) No14 (feat. Dani Faiv) Ch1 5ei Te Sw1n6o (feat. Salmo) 7rapper Ma1 8Rosk1 (feat Mahmood) Bubb1e 9um Pers0na2 (feat. Gemitaiz & MadMan)

Discografia:

2019 – 23 6451