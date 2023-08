Recensione Public Image Ltd – “End Of The World”

Otto anni dopo, tornano con una risposta netta a quella che in realtà non era nemmeno una domanda, ma una sorta di chiamata alle armi: oggi, il mondo è finito. “End of The World” è il titolo dell’undicesimo album in studio della band londinese fondata da John Lyndon – Johnny Rotten. Uno statement che non lascia nemmeno un vago spiraglio di luce tra le crepe di un periodo duro, che tra lutti, liti e pandemia che ha per certo lasciato il segno.

Una parte di mondo è sicuramente finita quando Nora Forster, la moglie di Lyndon, è mancata dopo una dura battaglia contro l’alzheimer il 5 aprile di quest’anno. Il triste epilogo di una storia d’amore a cui Lyndon aveva dedicato il singolo “Hawaii”, ultima traccia del nuovo disco, sul periodo felice che i due avevano appunto trascorso in quei luoghi.

Nonostante Hawaii sia sicuramente una canzone d’amore a tutti gli effetti, intrisa di una dolcissima nostalgia, la rabbia che era presente del precedente lavoro dei Public Image Ltd non si lascia spegnere dagli otto anni di silenzio, anzi. La voglia di battagliare – discutibili le motivazioni – rimane intatta, così come rimangono immutati e forse migliorata la ritmica che ne ha fatto una delle band che ha definito l’estetica sonora post – punk: spoglia, martellante, ipnotica.

Dal vivo a Milano il 30 ottobre ai Magazzini Generali, attendiamo l’occasione per valutare la resa dei pezzi dal vivo, e chiederci se effettivamente il loro mondo è finito. Il nostro, sicuramente no.

