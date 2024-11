Recensione: MADONNA – “Like a Virgin”

Discostory essential: le interviste e le recensioni da rileggere … TASSATIVO

Usciva il 12 novembre 1984 “Like a Virgin” il secondo album in studio di Madonna.

Quarant’anni fa, Like a Virgin di Madonna cambiava per sempre il panorama pop. Pubblicato nel 1984, questo brano non solo consacrò la cantante come un’icona globale, ma segnò un momento di svolta nella musica pop e nella cultura degli anni ’80. Provocatorio e irresistibile, il singolo – con il suo ritornello accattivante e l’inconfondibile voce di Madonna – esplorava tematiche di emancipazione e riscoperta personale. Like a Virgin non solo scalò le classifiche, ma diventò anche un simbolo di rivoluzione artistica e di identità, contribuendo a ridefinire il ruolo delle donne nella musica e l’immagine stessa del pop.

LE CURIOSITA’

L’album fu registrato in soli due settimane ai Power Station Studios di New York. Madonna e il produttore Nile Rodgers lavorarono intensamente per creare un sound che combinasse il pop con elementi dance e funk, sfruttando al massimo il periodo limitato in studio.

Il brano Like a Virgin fece scalpore per il suo testo provocatorio, che parlava di riscoperta e rinascita personale con un velato doppio senso. Alcuni critici lo considerarono scandaloso, ma questo non fece altro che aumentare la curiosità intorno a Madonna e all’album, contribuendo al suo enorme successo.

Durante la performance di Like a Virgin agli MTV Video Music Awards del 1984, Madonna si esibì indossando un abito da sposa e una cintura con la scritta “Boy Toy.” La performance divenne iconica e scandalosa, lasciando un segno indelebile nella storia della cultura pop e facendo parlare di lei in tutto il mondo.

l successo di Like a Virgin fu immediato: debuttò nelle classifiche con grande impatto e raggiunse rapidamente la prima posizione della Billboard 200 negli Stati Uniti, dove rimase in vetta per tre settimane.

Fu il primo album di una donna a vendere più di cinque milioni di copie negli Stati Uniti in un solo anno, e a oggi ha venduto oltre 21 milioni di copie nel mondo, diventando uno dei dischi più venduti di sempre.

Nel Regno Unito debutto al numero uno della UK Albums Chart, restando in classifica per mesi.

In Australia e Canada Like a Virgin conquistò il primo posto, mentre in molti altri Paesi, come Giappone, Francia e Germania, si stabilizzò nelle prime dieci posizioni delle classifiche.

In Italia debutta alla numero uno.

SCORE: 8,00

TRACKLIST

Material Girl – 3:56

Angel – 3:53

Like a Virgin – 3:35

Over and Over – 4:08

Love Don’t Live Here Anymore – 4:45 – Cover di Rose Royce

Dress You Up – 3:58

Shoo-Bee-Doo – 5:14

Pretender – 4:28

Stay – 4:04

DISCOGRAFIA

1983 – Madonna

1984 – Like a Virgin

1986 – True Blue

1989 – Like a Prayer

1992 – Erotica

1994 – Bedtime Stories

1998 – Ray of Light

2000 – Music

2003 – American Life

2005 – Confessions on a Dance Floor

2008 – Hard Candy

2012 – MDNA

2015 – Rebel Heart

2019 – Madame X

VIDEO

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/madonna/

https://www.madonna.com/