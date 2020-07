Recensione: LIANNE LA HAVAS – Lianne La Havas

Intitolare un album con il proprio nome è un gesto di sicurezza prima di tutto. Ancora di più se il disco non è il debutto ma bensì il terzo in carriera, se arriva dopo cinque anni dal suo precedente disco e soprattutto se si è nella maturità artistica dei trent’anni.

Ci vuole coraggio e bisogna essere sicuri di quello che in questi anni si è realizzato.

Lianne Charlotte Barnes (il suo vero nome) londinese di South London sembra essere sicura di se e della sua musica. Basta ascoltare la prima traccia Bittersweet per essere avvolti nel suo mondo sonoro e capire questa sua fioritura.

Dice Lianne:

L’elemento che gioca un ruolo centrale nell’album è l’idea del ciclo naturale delle piante e della natura che mette sullo stesso piano questo percorso musicale ad un qualcosa di naturale che fiorisce, prospera, poi va via e poi torna ancora più forte. Un fiore deve essiccarsi e morire prima di rinascere” dice. “Devi ripartire davvero dal basso per ricostruire te stesso”.

In ‘Lianne La Havas’ si leggono questi cicli che in modo limpido e pulito riesce a ricreare. Una storia d’amore finita, introspezione e riflessioni e un lento rinascere l’hanno portata a realizzare questo disco che è la sommatoria di diversi momenti e atmosfere. Dalle reminiscenze brasiliane (‘Seven Times’), ai rimandi e ammiccamenti con il jazz (in ‘Green Papaya’), al suono caldo e soul della batteria (‘Read My Mind’), i contro-tempi con gorgheggi (Weird Fishes) o l’acustica introspettiva (Sour Flower) il tutto con un senso di empowerment che poggia le sue radici nel soul e nell’ R&B stile anni ’90.

Ripartire dal basso per ricostruire la sua beltà sonora.

“Lianne La Havas”, non poteva scegliere un nome più giusto per questo disco.

SCORE : 7,25

TRE BRANI DA ASCOLTARE SUBITO:

Bittersweet – Paper Thin – Weird Fishes

TRACKLIST

Bittersweet

Read My Mind

Green Papaya

Can’t fight

Paper Thin

Out Of Your Mind (Interlude)

Weird Fishes

Please Don’t Make Me Cry

Seven Time

Courage

Sour Flower

DISCOGRAFIA

2012 – Is Your Love Big Enough?

2015 – Blood

2020 – Lianne La Havas

VIDEO

WEB & SOCIAL

https://www.liannelahavas.com

https://www.instagram.com/liannelahavas

https://www.facebook.com/LianneLaHavas/