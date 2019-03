Recensione: APPARAT – Lp5

Il berlinese Sascha Ring continua il suo viaggio nei meandri della musica. Dopo avere parcheggiato gli elettronici Moderat e sospeso le incursioni cinematiche si presenta nel suo stato primordiale con il progetto Apparat e pubblica questo piccolo gioiello di nome Lp5.

Per ascoltare Lp5 bisogna prepararsi ad immergersi in un mondo fluttuante fatto di sfumature, di piccole percezioni, di dettagli sonori. Un complesso musicale preciso, iper perfezionista che spazia dall’elettronica d’ascolto, alla new age, dal jazz al drum and bass e all’Idm.

Ring riesce a disegnare tutto questo con grande semplicità, cambiando continuamente casacca diventando: autore, compositore, produttore e soprattutto visionario.

La sua musica è la contemporaneità qualitativa. Il prodotto di sovrapposizioni e continui cambiamenti, realizzati in modo svincolato da logiche di mercato e incentrato su una mera e fantastica imprevedibile libertà creativa.

Alla fine del disco si rimane felici, soddisfatti e sedotti e si riemerge da questo fantastico mondo con la dancefloor rarefatta ed eterea, di In Gravitas.

Geniale!

Score: 8,00

Tre brani da ascoltare subito: Dawan – Caronte – In Gravitas



Quotes:

Inside armies

They come to me

Whispering of peace

In their digging

For cracks and holes

To hide, to hide

To hide, to hide

This moment, right

Out of focus

Left in space

Where no one cares

And I, signaling myself

Just to get through

For a second holds, and then it starts to slide

(Dawan)

Tracklist:

01. Voi_Do

02. Dawan

03. Laminar Flow

04. Heroist

05. Means Of Entry

06. Brandenburg

07. Caronte

08. EQ_Break

09. Outlier

10. In Gravitas

Discografia:

2001 – Multifunktionsebene

2003 – Duplex

2006 – Orchestra of Bubbles

2007 – Walls

2008 – Things to Be Frickled

2011 – The Devil’s Walk

2019 – LP5

