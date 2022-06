PEARL JAM questa sera in concerti ad Imola per la tappa italiana del tour. Info e scaletta

Atteso ritorno questa sera, 25 giugno, dei Pearl Jam in Italia che si esibiranno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola nella loro unica data in Italia.

La band di Seattle capostipite e massima esponente del grunge/rock mondiale, sarà preceduta da un’altra leggendaria formazione americana: i The Pixies, che avranno il compito di aprire il grande show della band capitana da Eddie Vedder e compagni.

Leggendarie sono le esibizioni in Italia dei Pearl Jam che, grazie a performance indimenticabili e spettacolari, hanno lasciato il segno creando un legame fortissimo con i numerosi fan italiani, con i quali festeggerà gli oltre 30 anni di carriera e tour.

Non a caso la venue scelta per riportare i Pearl Jam dal vivo in Italia è l’Autodromo di Imola, teatro di grandissimi eventi, uno dei migliori palchi del mondo, che pochi artisti hanno il privilegio di calcare.

Immancabili saranno i pezzi di repertorio ai quali si alterneranno gli inediti tratti da “Gigaton”, l’album uscito a marzo del 2020, in piena pandemia, che rappresenta il culmine dell’evoluzione stilistica della band di Seattle, primo disco in studio dopo “Lightning Bolt”, vincitore di un GRAMMY nel 2013.

Non da meno i PIXIES che avranno il compito di “aprire le danze”. La leggendaria indie rock band americana a settembre pubblicherà il nuovo album intitolato “Doggerel”, termine che si pronuncia “daw-​ger-​uhl” e secondo il dizionario Merriam-Webster significa “di stile libero e misura irregolare, soprattutto per effetto di burlesque o comico”.

LA SCALETTA

Questa la scaletta del concerto di qualche sera fa a Zurigo in Svizzera e che presumibilmente suoneranno anche a Imola.

Brani che attraversano la discografia della band dal più recente Gigaton (LEGGI LA RECENSIONE), passando per Yield, No Code, Vitalogy, Vs. fino all’esordio di Ten.

Release

Even Flow

Corduroy

Immortality

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Daughter

Given to Fly

Seven O’Clock

Do the Evolution

Animal

Present Tense

In Hiding

Jeremy

Why Go

Crazy Mary

(Victoria Williams cover)

Porch

Bis:

Smile

Black

Alive

INFO

13:00 Apertura porte

15:00 Apertura box office/accrediti (situato presso il Museo Checco Costa – Piazza Aryton Senna

18:30 Inizio concerto supporto (White Reaper, Pixies)

21:25 Inizio concerto Pearl Jam

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per tutti gli spettacoli riprogrammati.

I possessori dei biglietti acquistati tramite Ten Club, riceveranno una mail con ulteriori informazioni.

Resta aperta la vendita dei biglietti per le nuove date. Per maggiori informazioni vai su livenation.it

https://pearljam.com/tour

photo rilasciata dall’artista: flat-Photo-Credit_-Danny-Clinch