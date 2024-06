PARTY LIKE A DEEJAY 2024 questa sera il concerto [Info e Scaletta]

PARTY LIKE A DEEJAY 2024 entrerà nel suo vivo con la musica live questa sera, 8 giugno, alle ore 20.00 all’Arco della Pace.

LA SCALETTA

La serata tutta da cantare di sabato 8 giugno (già sold out), “Deejay Party”, vedrà sul palco, nell’ordine:

Gazzelle

Gaia

Alfa

Irama

Emma

The Kolors

Angelina Mango

Ghali

Rose Villain

Geolier

Tananai

Mahmood

Club Dogo

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 9 LUGLIO

CAPITAL LIVE

La festa proseguirà domenica 9 giugno, con l’appuntamento dalle 16.00 alle 19.00 al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano con Capital Live: un evento a ingresso completamente libero e gratuito, realizzato in collaborazione con Radio Capital, con imperdibili esibizioni, nell’ordine, di Enula, Joan Thiele, Lucio Corsi, Vasco Brondi, Jack Savoretti, Colapesce Dimartino, Tiromancino, Diodato. Ad aprire i concerti al Palco Capital due dj set esclusivi con Andrea Prezioso e Mixo e DeGe (Luca De Gennaro), sempre a cura di Radio Capital.



Casa Deejay vedrà sul palco alle 11.00 con Corner Bistrot con Fabio Volo; segue alle 12.00 This is Catteland con Alessandro Cattelan; alle 13.00 Singalong con Andy & Mike; alle 14.00 Overtime con Gazzology di Gianluca Gazzoli; alle 15.00 La Mashupperia di Dj Aladyn con Tormento e Nikki; alle 16.00 Pagoda Deejay di Pinocchio, con La Pina, Diego Passoni e La Vale; chiude alle 17.00 Linus con Solovinili.

Prosegue anche Radio m2o Stage in Piazza del Cannone, dove ballare con la migliore musica del momento proposta dai dj di m2o – LRNZ, Val S, Danny Omich e dalle 17.00 dj set di Manuelito e Boss Doms. E ancora nei pressi della Palazzina Appiani Radio Capital stage che dalle 11.00 animerà il pubblico con musica e intrattenimento insieme a Luca Ambrosini, Alex Paletta, Maurino Belgeri, Andrea Prezioso.

DJ SET DI DOMENICA

Gran finale dalle ore 20.00 all’Arco della Pace con una serata dedicata ai grandi dj set nazionali e internazionali in collaborazione con Radio m2o, sul palco pronti a scatenare il pubblico vedremo in ordine di uscita

Dj Shorty

Zerb

Sophie and the Giants

Rhove

Tananai (dj set)

Articolo 31

Kungs

Cosmo (dj set)

Meduza

Albertino

Bob Sinclar

GLI SPEAKERS CORNER

Agli Speakers’ Corner gli spettatori potranno inoltre incontrare di persona le “voci” più amate di Radio Deejay, che nella giornata di sabato 8 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.45, si alterneranno sul palco allestito nel suggestivo Cortile delle Armi del Castello Sforzesco regalando curiosità e aneddoti divertenti del dietro le quinte dei loro seguitissimi programmi: Linus e Nicola Savino (“Deejay chiama Italia”, ore 10.00), Il Trio Medusa (“Chiamate Roma Triuno Triuno”, ore 11.30), Alessandro Cattelan (“Catteland”, ore 15.00), Fabio Volo (“Il volo del mattino”, ore 16.30), La Pina, Diego Passoni e La Vale (“Pinocchio”, ore 18.00).

NON SOLO MUSICA

Nel corso dei due giorni il parco offrirà dalle ore 10.00 un percorso unico attraverso diverse aree tematiche ricche di attività gratuite e accessibili a tutti senza prenotazione. L’Area Family&Kids, dedicata ai più piccoli con tantissimi giochi e 3 laboratori a tema green all’insegna dell’ecologia e del rispetto ambientale, organizzati da Demetra (come “Hai la stoffa per salvare il pianeta?”, “Un prato per amico” e “Messaggi in zattera”). L’Area Giochi senza Wi-Fi, con i migliori giochi da tavolo e i party game per eccellenza, tra cui il gioco di Radio Deejay “ON AIR – Play like a Deejay” per tutti gli appassionati del mondo radiofonico che potranno sfidarsi live al lancio del brano, tutto in compagnia del Master Francesco Lancia e in collaborazione con Asmodee.

L’Area Sport, che ospiterà i corsi fitness gratuiti sul prato, organizzati da GetFIT con tante proposte dalle ore 10.45 fino alle ore 17.45, da quelle più rilassanti a quelle più divertenti – Yoga, Pilates, workout completi come total body e GAG, ma anche dance con Zumba e Get Dance – per allenarsi in gruppo in modalità silent (previa prenotazione sul sito ufficiale dell’evento – https://partylikeadeejay.deejay.it/); un campo da volley in Piazza del Cannone con match e lezioni libere con istruttori del Consorzio Vero Volley, per imparare le basi e le tecniche della pallavolo, grazie alla partnership con Koelliker; l’Italian Bike Festival Gran Prix, gara su pista elettrica in vero stile anni ’80 dove pedalare per far correre le macchinine, organizzata da Italian Bike Festival; sabato spettacolari tornei di basket, sia maschili che femminili, e domenica “All Star Game”, una sfida all’ultimo canestro tra dj della radio, atleti e ambassador di Under Armour, curatori dell’area basket. La nuova Cartoon Portrait, per divertirsi ricreando la propria caricatura realizzata al momento dal famoso caricaturista e tiktoker Federico Cecchin e per i più piccoli, la possibilità di partecipare a uno speciale laboratorio per disegnare e imparare a creare colorate e simpatiche caricature.

L’innovativa Virtual Zone, un’area realizzata con lo speciale contributo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove, attraverso visori ad alta definizione, si potrà vivere un’esperienza virtuale unica a tema “spaziale”, come un vero astronauta alla scoperta della Stazione Spaziale Internazionale ripresa da speciali telecamere a 360° mentre orbita attorno alla Terra, e a tema “marino”, per immergersi negli abissi profondi dell’oceano tra spettacolari ecosistemi marini nuotando insieme ai suoi giganteschi e colorati abitanti. “Ricordi Stampati” per non perdersi un ritratto stampato in bianco e nero con il grande fotografo Settimio Benedusi che, insieme a Matteo Curti, renderà indimenticabili i momenti più belli vissuti a Party Like a Deejay.



Venerdì 7 giugno grande evento d’anteprima firmato dalla podcast factory OnePodcast: alle ore 21.30, presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano si terrà un’imperdibile puntata live di Tintoria già sold out con ospite d’eccezione la Gialappa’s Band. Sotto la lente del podcast di e con Daniele Tinti e Stefano Rapone, co-prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast, Marco Santin e Giorgio Gherarducci ripercorreranno una carriera ormai quarantennale ricca di storie, programmi e aneddoti e che li ha visti diventare insieme a Carlo Taranto delle vere leggende dell’umorismo e lanciare tante stelle della comicità e dello spettacolo.

INFO & BIGLIETTI

Le prevendite sono disponibili su Ticketone