NGN – Next Generation Newsic: DENISE FARO

“CAMBIO DI ROTTA” è il nuovo album di DENISE FARO, la cantautrice romana che ha conquistato l’America Latina.

L’album è pubblicato in doppia versione, spagnola (11 canzoni) e italiana (10 canzoni), e racchiude le emozioni e le esperienze vissute dall’artista negli ultimi anni. Il titolo vuole proprio rappresentare la rinascita, il cambiamento e l’evoluzione di una persona.

Dopo tanti EP e singoli ho finalmente trovato il tempo e il coraggio di fermarmi a scrivere delle canzoni che mi fanno davvero battere il cuore, grazie anche alla pandemia che ha messo il mondo in pausa ed é riuscita a farci riflettere – racconta Denise – Mi sono ritrovata sola con me stessa e mi sono resa conto di quanto fossi lontana da me stessa, di quante mode, consigli e abitudini, che non mi appartenevano, stessi seguendo. Avevo bisogno di tornare a sognare, di tornare ad emozionarmi, di tornare a cantare con gli occhi che brillano.»

“Cambio di Rotta” è il primo album in studio di Denise e contiene i precedenti singoli “Jacuzzi” e “Evergreen” e le collaborazioni con gli artisti messicani SAMO e ALEXANDER ACHA (solo nella versione spagnola). Attraverso le sue canzoni Denise racconta storie vere, problematiche sociali e manda messaggi positivi al suo pubblico. “Atto di coraggio”, per esempio, descrive il coraggio di amare senza limiti e pregiudizi indipendentemente dal sesso, dalle etnie e dalle “regole”, un tema molto discusso ma che ha ancora tanta strada da fare per essere capito, soprattutto in Italia.

Anche il singolo scelto per anticipare il disco, “Fuorigioco” insieme a Samo, nasce da una storia realmente accaduta, un drammatico incidente che ha strappato la vita a un giovane ragazzo, e che riesce a raccontare i dolorosi attimi che hanno seguito l’accaduto.

La pubblicazione di “Fuorigioco” è legata a un’attività benefica in collaborazione con l’Associazione Emiliano Di Nardo: tutti i ricavati verranno donati all’ associazione, che prende proprio il nome della persona colpita dal tragico evento. L’associazione è nata subito dopo la morte di Emiliano, con la voglia di trasformare il dolore in qualcosa di “bello” che potesse aiutare principalmente giovani e bambini. L’obiettivo è quello di aiutare, con il ricavato di questo singolo, una casa-famiglia di Roma, che ha una sede anche in America Latina.

Ecco la nostra intervista:

LA VIDEO INTERVISTA

ASCOLTA IL DISCO

IL VIDEO

ABOUT DENISE FARO

Appassionata fin da bambina al canto, alla danza e alla recitazione, Denise ha mosso i primi passi ricoprendo alcuni ruoli sugli schermi televisivi e cinematografici fino a calcare i palchi teatrali italiani e internazionali. In seguito, dedicatasi principalmente alla musica è stata la prima e unica italiana ad entrare nel famoso tv show messicano “La Academia”, una competizione canora che ha visto nascere alcuni dei più grandi artisti latini.

Lo show dà il via alla carriera oltreoceano di Denise che nel 2012 conquista i cuori latini, vincendo uno dei “festival della canzone” più importanti al mondo, “El Festival de Viña del Mar”, rappresentando l’Italia con un suo brano inedito “Grazie a te”. Nel 2019 inizia una nuova era musicale per Denise con il brano “Breaking Free”, in collaborazione con il DJ Luis Rodriguez.

L’artista presenta il brano nello stadio di San Siro durante i concerti di Vasco Rossi, davanti ad oltre 120 mila persone. Nel 2020 pubblica l’emozionante singolo “Jacuzzi”, seguito quest’anno dal singolo “Evergreen” e ““¿VIENES O VAS?” insieme all’artista messicano Alexander Acha.

