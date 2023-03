negramaro: il 12 agosto l’evento-concerto “N20 BACK HOME” [Info e Biglietti]

Vent’anni fa, esattamente il 21 marzo 2003, usciva l’album omonimo di debutto dei negramaro.

Un giorno che, di lì a poco, avrebbe cambiato per sempre la vita di sei ragazzi salentini (Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo) e della loro band, appena nata in una sala prove, ricavata da una cantina. Un compleanno speciale che i negramaro, a sorpresa, hanno voluto celebrare annunciando un nuovo imperdibile evento in occasione del ventennale del gruppo: N20 BACK HOME. Una grande festa, in una grande location inedita, sinora mai utilizzata per un evento musicale, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE), per rivivere vent’anni di straordinari successi con tantissime sorprese e ospiti.

L’EVENTO

N20 BACK HOME, Unica data in Puglia dove tutto ha avuto inizio, non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria experience a 360°. Tra spazi e punti ristoro a tema, oltre al main stage, sarà allestito il Negramaro Village, un’area unica in cui il pubblico e i fan, durante l’arco della giornata, potranno ripercorrere la storia della band e vivere così un’esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il concerto. I biglietti per #n20BackHome, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends&Partners, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 22 marzo su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al fanclub, i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 16:00 di oggi, martedì 21 marzo. Entro 30 giorni, saranno disponibili su magellanoconcerti.it e friendsandpartners.it le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto. Verranno anche messi a disposizione servizi autobus a/r da tutta Italia per raggiungere l’aeroporto (info e tariffe consultabili a partire dal 21 aprile).

IL TOUR

#n20BackHome si aggiunge alle celebrazioni del ventennale e alle date già annunciate di “n20 TOUR”, i 9 imperdibili appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani.

La partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona.

IL NUOVO SINGOLO

DIAMANTI è il brano inedito scritto a sei mani da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti. La canzone è una ballad intensa e vibrante – co-prodotta da Sixpm ed Andro – dove l’amicizia è il fil rouge di una storia d’amore totale ed universale, in cui le relazioni superano ogni limite attraverso l’empatia ed il perdono. Una canzone che racchiude le tre anime di Giuliano, Elisa e Lorenzo. Tre diamanti della musica italiana, tre amici che spesso hanno incrociato i loro percorsi artistici con brani che hanno lasciato un segno indelebile come: “Cade la pioggia” e “Safari” (Giuliano e

