LADY BLACKBIRD: in concerto per sei date in Italia. [Guardala al Graham Norton Show]

Lady Blackbird, al secolo Marley Munroe, ritorna in Italia per un nuovo tour, in occasione questa volta della deluxe edition dell’album Black Acid Soul in uscita il 28 ottobre.

Lady Blackbird nel frattempo ha svelato il suo nuovo singolo “Feel It Comin’”, prodotto da Chris Seefried e Bad Sounds con una produzione aggiuntiva di Zach Witness e mixato da Guy Massey. Il pezzo rappresenta un mix che fonde la voce inconfondibile di Blackbird con uno sfondo sonoro notevolmente più vibrante ed energico dei suoi brani del passato.

L’album riconfezionato include 11 brani aggiuntivi, che comprendono materiale nuovo, inclusa la sua versione di “I Am What I Am” di Shirley Bassey, originariamente registrata per “See The World Differently” della Virgin Atlantic campagna.

L’album include anche dei remix commissionati da artisti del calibro di luminari dell’elettronica, del jazz e del funk come Emma-Jean Thackray, Colleen “Cosmo” Murphy e Greg Foat.

L’ESIBIZIONE AL Graham Norton Show

Il 28 ottobre Lady Blackbird si è esibita al Graham Norton Show con il suo nuovo singolo “Feel It Comin'”

Originariamente pubblicato nel 2021, “Black Acid Soul” è stato rilasciato con un enorme successo di critica.

L’artista jazz-soul americana, pur avendo influenze dalla derivazione più disparata, da Billie Holiday, Gladys Knight, Tina Turner e Chaka Khan, si connota per uno stile e un’intensità emotiva impareggiabili. È diventata nota al grande pubblico con l’emozionante interpretazione del brano “Blackbird” di Nina Simone: una traccia intrisa di passione, entusiasmo e speranza che al contempo ha segnato l’arrivo di una nuova incredibile voce all’interno della scena jazz globale.



Il suo debut album “Black Acid Soul”, prodotto da Chris Seefried e registrato nel leggendario Studio B (la stanza di Prince) al Sunset Sound, presenta un nuovo approccio al tipico idioma vocale jazz e regala un piccolo capolavoro a tutti gli amanti della musica black.

LE DATE

Domenica 6 novembre

Roma Jazz Festival – Auditorium Parco della Musica

Sabato 4 marzo

Bologna – Locomotiv Club

Domenica 5 marzo

Bari – Teatro Forma

Mercoledì 8 marzo

Matera – Auditorium Gervasio

Giovedì 9 marzo

Taranto – Teatro Orfeo

Venerdì 10 marzo

Milano – Santeria Toscana 31

