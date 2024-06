LA PRIMA ESTATE chiudono i FONTAINES D.C. e KASABIAN [Info, Line up e scaletta]

Grande finale, questa sera, domenica 23 giugno, con i FONTAINES D.C. il FESTIVAL LA PRIMA ESTATE al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (Lucca).

Co-headliner della serata due delle band più interessanti in circolazione: gli irlandesi Fontaines D.C., freschi di uscita con il nuovo singolo Favourite; e il pop rock degli inglesi Kasabian, fuori con il nuovo disco “Happenings” il prossimo 5 luglio e alle spalle oltre 5,5 milioni di album venduti in tutto il mondo, un BRIT Award, sette NME Awards e quattro Q Awards. Con loro, il live dei londinesi Shame con l’ultimo album “Food for Worms”; e Wu-Lu, produttore, polistrumentista e cantante britannico carico di profondità.

LE SCALETTE

FONTAINES D.C.

Romance

Jackie Down the Line

Televised Mind

Roman Holiday

Big Shot

A Hero’s Death

Big

A Lucid Dream

Nabokov

Favourite

Boys in the Better Land

I Love You

Starburster

KASABIAN

Club Foot

Ill Ray (The King)

Underdog

Call

CHEMICALS

Shoot the Runner

Re‐Wired

You’re in Love With a Psycho

Groove Is in the Heart

Coming Back to Me Good

Days Are Forgotten

Algorithms

treat

Vlad the Impaler

Goodbye Kiss

L.S.F. (Lost Souls Forever)

Reason Is Treason

Bless This Acid House

Fire

LA SOSTENIBILITA’

Per l’ambiente, nasce da quest’anno il Bar del Riciclo: in cambio di sei bicchieri di birra o sei bottigliette di acqua vuote si riceverà una birra o una bottiglietta in omaggio. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Warsteiner e Wami, con la supervisione e il patrocinio di Corepla (il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), Pro Food Italia ed Ersu (la società di rifiuti di Camaiore).

Per incentivare la mobilità dolce, grazie all’accordo con Bit, il pubblico avrà a disposizione 20 minuti gratuiti per le e-bike e i monopattini in sharing presenti su tutto il territorio di Lido di Camaiore e Viareggio.

La Prima Estate conferma la volontà di snellire le code in cassa e sceglie quest’anno card ricaricabili per cibo e bevande grazie all’iniziativa sostenuta da Warsteiner con Event Solution Group: la propria card potrà essere ritirata in uno dei tanti punti dedicati e ricaricata on line oppure in loco, in contanti o carta.

