JOVANOTTI: JOVA BEACH PARTY – La Gallery della prima serata [Tutte le info, ospiti e Biglietti]

Il capo della banda ha ri-aperto la Repubblica della festa! Jovanotti, davanti a 36mila persone a Lignano, ha messo in scena il primo dei festoni estivi del JOVA BEACH PARTY 2022.

OGGI COMINCIAMO! in tanti momenti degli ultimi tempi è sembrata un’impresa impossibile eppure ci siamo, siamo qui, abbiamo tutto pronto e parte il nuovo JOVA BEACH PARTY. La più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo per quello che porta in scena.

Non è la grandezza la cosa importante, però, è l’energia, l’esperienza di condivisione e connessione con gli elementi, tutto nato intorno al desiderio di un grande salto in avanti verso qualcosa di nuovo e insieme ancestrale.

In fondo il rock’n’roll è proprio questo e per questo ci piace tanto: ballare sul confine tra la natura umana più profonda e la scoperta di ciò che non ha ancora un nome.

Venitevi a divertire!!!

Gettatevi in questa figata, vi aspettiamo!”

Il veliero di LORENZO JOVANOTTI e l’abbraccio totale con la sua gente, inizia il suo viaggio e sarà in 9 popolari spiagge italiane, 1 prato di montagna, 1 ippodromo e 1 aeroporto. La Woodstock di JOVA è una grande festa, una vera e propria città temporanea, un villaggio del divertimento animato dalla voglia di ballare, di stare insieme, di abbracciarsi.

L’idea è semplice: FESTA”- ha dichiarato LORENZO – “Celebrare ballando cantando radunandosi in riva al mare, è una cosa che gli esseri umani fanno da sempre. Nel 1982 (il 4 luglio 2022 saranno 40 anni esatti) ho fatto la mia prima serata come DJ in una discoteca a Cortona e ho avuto la sensazione precisa e indefinibile che quello fosse il mio posto. Lo ammetto, è una botta di culo trovare una passione folgorante a 15 anni. In questi 40 anni la consolle è sempre rimasta la piattaforma di base per tutto quello che mi è capitato nel mondo della musica e dello spettacolo. Più mi allontanavo dalla consolle più l’elastico si tendeva e mi richiamava verso la musica che si balla, a un’idea aperta della musica che parte però da un battito. Con i miei amici musicisti ne parlavo spesso: mi piacerebbe provare a realizzare un nuovo ‘format’ di evento live. Nel 2019 dopo alcuni esperimenti in situazioni improvvisate è nato JOVA BEACH PARTY che è la mia idea di festa totale, dove la musica live, la consolle, la natura, la tecnologia, l’incontro di mondi, la cultura pop, gli artisti, il cibo buono ecc ecc sono gli elementi di una cosa nuova, unica al mondo e antica come il mondo: LA FESTA.”

Un tripudio di musica, di ballo e di voglia di divertirsi. Il JBP nonostante l’assenza di questi due anni è ancora una esplosine di energia pura, genuina, fresca.

Il popolo di Jovanotti era presente.

Allegro, sincero e green. Sul palco di questa maxi discoteca-balera-concetto ieri c’è stato Gianni Morandi, oltre alle incursioni di Max Pezzali, Benny Bennassi e tanti altri.

E questa sera si replica…

OGNI SERATA È DIVERSA E OGNI PARTY UNICO

Ogni giorno una diversa la line up degli ospiti, un diverso set di LORENZO.

Niente scaletta. Un’esperienza artistica sorprendente, fisica, selvatica, sensoriale, un intrattenimento garantito dal primissimo tra i DJ, primo DJ performer di tutti i tempi.

Amo gli inizi, ognuno ha i propri vizi” canta Lorenzo ne La Primavera e l’inizio del suo set dura tutto il giorno. Il main stage di Jova Beach Party è un veliero che ha attraversato tempeste, bonacce e mari inesplorati, ha fatto un carico di amore e ora approda sulle spiagge italiane, ed è festa grande. Di notte il veliero si trasforma in astronave e…si vola!” Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa” – racconta LORENZO – “Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage #sbamstage) nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde”.

GLI OSPITI

LORENZO con diversi ospiti nazionali e internazionali (provenienti quest’anno da oltre 30 Paesi al mondo e dai più disparati pianeti musicali), dalle ore 14:00 fino a notte fonda.

I PALCHI

Lo SBAM STAGE, il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte.

Il KONTIKI STAGE, al centro della spiaggia, una sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal Mediterraneo.

Il MAIN STAGE, grande veliero che ospiterà il set serale di LORENZO con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica, mix di musica live e DJ set, ogni volta diversa.

CALENDARIO DATE:

3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia (2 LUGLIO SOLD OUT)

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea (30 LUGLIO SOLD OUT)

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione (3 SETTEMBRE SOLD OUT)

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto

RAIPLAY: ALLA SALUTE! JOVA BEACH PLAY

“ALLA SALUTE! Jova Beach Play” è il docubeach a più voci realizzato in collaborazione con RaiPlay per raccontare la festa più lunga dell’estate.

Dall’8 luglio, ogni venerdi un nuovo episodio.

In ogni puntata è un narratore d’eccezione a scrivere una “cartolina d’autore”, per raccontare i momenti più belli, originali ed esclusivi vissuti sulla spiaggia e nel backstage del JBP. Punti di vista diversi per vivere e far vivere la musica, il ballo, gli ospiti, le suggestioni e le emozioni al ritmo di LORENZO.

