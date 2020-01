Jennifer Lopez è il nuovo volto della Campagna SS20 Versace, firmata da Mert&Marcus. Protagonista è ancora il jungle dress, l’abito che ha scritto una delle pagine più importanti della storia della moda…e di Google.

Tutto fa pensare che questo sia l’anno del jungle green, altro che classic blue. Lo abbiamo sospettato quando Jennifer Lopez, a sorpresa, ha imposto al front row della sfilata Spring/Summer 2020 di Versace la più dura delle verità: la vecchiaia non è mica obbligatoria, a cinquant’anni suonati puoi ancora falcare una passerella con la coscia lucida e striata da muscoli tonici, un intarsio di addominali e un décolleté tale da tenere su l’intera gloria del Cielo, persino se indossi un vestito che – orrore! sacrilegio! ma si può?! – è praticamente identico a quello che hai già messo una volta.

Ora, diciamoci la verità: il vestito incriminato non è un vestito qualsiasi, e non è proprio uguale uguale a quello già indossato ai Grammy Awards del 2000. In quell’occasione, Jennifer Lopez si presentò al cospetto del pubblico e dei fotografi avvolta in un sottile velo color foresta pluviale, dando il via ad un interminabile fiume di commenti e scatenando un interesse mediatico senza precedenti: in pochi potevano permetterselo (15.000 dollari il suo valore di mercato all’epoca), ma tutti ne parlavano e tutti volevano guardarlo, contemplarlo, affondare in quel mazzo di alghe verdi, cibare gli occhi con quel cespo di insalata esotica che incorniciava una delle donne più belle del mondo, l’unica che in un solo momento era riuscita a mettere d’accordo carnivori e vegetariani.

La stessa Donatella Versace capì in quel momento che qualcosa era cambiato: poteva camminare sulle sue gambe, anche senza il supporto dell’amato fratello Gianni, mancato prematuramente. Donatella stava diventando regina, grazie ad un’altra regina. Girl (green) power: mode on.

Leggenda narra che l’occhio lungo di Google, notando il numero eccezionale di ricerche dell’immagine di Jennifer Lopez col Jungle Dress – così fu ribattezzato – in un’epoca in cui ancora passavamo le serate a ritagliare le immagine dalle riviste, capì che era arrivato il momento di dotarsi di un tool rivoluzionario: Google Images. Gli utenti non volevano cercare solo testi, ma anche immagini. Non volevano leggere del Jungle Dress di J.Lo, volevano che si palesasse immediatamente davanti ai propri occhi.

Fu così che il Jungle Dress divenne storia. Oggi, a vent’anni da quel 3 febbraio 2000, la storia si ripete: Jennifer Lopez è testimonial della collezione SS20. L’avevamo annusato durante la sfilata (per la cronaca: il traffico social stimato a seguito della sua comparsa in passerella è stato di 9.4 milioni di dollari), e ci ha dato conferma lei stessa via Instagram giusto una manciata di ore fa.

Gli autori della campagna Mert&Marcus hanno voluto rendere omaggio proprio a Google Images utilizzando grafiche di stampo futurista, ispirate al mondo cyber.

Non me ne voglia Kendall Jenner se lo dico soltanto alla fine di questo articolo, ma anche lei è testimonial della campagna. Il problema è che con Jennifer Lopez di mezzo non basta un’intera famiglia Kardashian per stare al suo livello – nemmeno se si scomodasse tutto il loro albero genealogico – e neanche quei 20 milioni di followers in più su Instagram.

Jenny from the block mica a caso.

