Intervista: GIOVANNI TRUPPI aggiungere bellezza alla bellezza

“5” è un regalo inaspettato. Giovanni ha voluto aggiungere bellezza alla bellezza.

Con questo Ep ha rivestito cinque canzoni, tre tratte del suo ultimo album affidando la sartoria musicale in mano a suoi amici-artisti (Calcutta, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi) e due inedite cantandone una in coppia (Brunori Sas) e una da solo. Un progetto artistico accompagnato da immagini e fumetti per rendere ancora più ricco e profondo il regalo.

Con Giovanni abbiamo chiacchierato. Ecco cosa ci ha detto.

IL DISCO

“Mia” con CALCUTTA

La canzone nasce da una chiacchierata. Avevo parlato a Calcutta di questo mio progetto e che mi sarebbe piaciuto che partecipasse. Ci siamo scambiati un po’ di corrispondenza poi è venuto in studio con me ed abbiamo ri-registrato “Mia”. E’ stato molto interessante vedere come lavora e poi per me il suo modo di cantare è molto sensuale ed andava benissimo per questo brano.

“Due Segreti” con LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Con i ragazzi de La Rappresentante di lista abbiamo già collaborato in passato in momenti live e festival. La voce di Veronica è fantastica e la immaginavo perfetta per questa canzone. Con loro non ho lavorato in studio. Quando mi hanno rimandato il pezzo sono rimasto stupito dalla scelta di Veronica di non cantare il ritornello della canzone. Mi sono fidato di lei e ho fatto benissimo. Il brano ha preso una vena struggente e meravigliosa.

“Conoscersi In Una Situazione Di Difficoltà” con NICCOLÒ FABI

E’ stata una scelta semplice. Sapevo che a Niccolò piaceva questa mia canzone. Subito ha accettato la mia proposta. Con lui ho lavorato in studio. In questa nuova versione oltre che cantare ha suonato anche la chitarra.

“Procreare” con BRUNORI SAS

Procreare potrebbe benissimo essere una sua canzone del suo disco. Abbiamo molte cose in comune dal punto di vista dell’idea al dialogo lirico.

“Il tuo numero di telefono”

Era la canzone che volevo fare da solo. Mi serviva come capitolo di chiusura, e l’ho pensata da realizzare da solo.

IL FUMETTO

Il progetto musicale è accompagnato da “CINQUE”, un fumetto edito da Coconino Press con tutte le canzoni illustrate con in allegato il CD contenente i 5 brani. Ad ideare ed illustrare il progetto 6 differenti disegnatori: Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico per “Mia”, Cristina Portolano per “Conoscersi in una situazione di difficoltà”, Piero Scarnera per “Due segreti”, Mara Cerri per “Procreare” e Zuzu per “Il tuo numero di telefono”.

Come è nata l’idea del fumetto?

In maniera abbastanza spontanea. Con Cristina (Portolano) era uscita l’idea di provare ad offrire le varie canzoni a dei fumettisti, disegnatori e illustratori. L’idea è piaciuta molte e il fumetto è il resoconto delle loro interpretazioni delle canzoni. La scelta dei disegnatori è stata fatta in maniera quasi curatoriale.

IL TOUR

GIOVANNI TRUPPI è tornato con la sua band (Paolo Mongardi alla batteria, Giovanni Pallotti al basso, Daniele Fiaschi alla chitarra, Duilio Galioto alle tastiere e Nicoletta Nardi alla voce e tastiere) a calcare i principali palchi italiani per un tour che proseguirà fino a fine febbraio.

7 Febbraio – Studio Foce – LUGANO (CH)

28 Febbraio – Teatro Socjale – PIANGIPANE (RA)

IL DISCO “POESIA E CIVILTÀ”

L’ultimo album di TRUPPI “POESIA E CIVILTÀ” (Leggi la recensione), da cui questo nuovo progetto prende spunto, contiene 11 brani inediti scritti da Giovanni Truppi, tra cui “L’UNICA OLTRE L’AMORE” e “BORGHESIA”, testo che si ispira al romanzo di Edoardo Albinati “La scuola cattolica”.

Giovanni Truppi è nato a Napoli nel 1981. Tra il 2010 e il 2017 ha pubblicato quattro dischi di inediti: “C’è un me dentro di me” (CinicoDisincanto/CNI 2009), “Il mondo è come te lo metti in testa” (I Miracoli-Jabajabamusic/Audioglobe 2013), “Giovanni Truppi” (Woodworm/Audioglobe 2015) e “Solopiano” (Woodworm/Audioglobe 2017) e tra il 2013 e il 2017 è stato protagonista di un tour di circa 300 date, con la sua band e da solo. Nel corso del 2014 ha progettato e costruito un proprio pianoforte ottenuto modificando un piano verticale: il risultato è uno strumento dalle dimensioni inferiori allo standard, smontabile, ed elettrificato tramite una serie di pick-up che permettono di amplificarlo.

Truppi ha collaborato con lo scrittore Antonio Moresco per la scrittura della canzone “Lettera a Papa Francesco”, ha partecipato come chitarrista alle registrazioni del disco del cantautore Stefano “Edda” Rampoldi “Graziosa Utopia” (Woodworm/Audioglobe 2017) e ha scritto “La Domenica”, brano che fa parte della colonna sonora e del testo dello spettacolo teatrale “Il cielo non è un fondale” della compagnia Deflorian/Tagliarini.

Nel 2017 ha ricevuto il Premio Nuovo Imaie per la migliore interpretazione al Premio Tenco. Nel 2018 è stato candidato ai Nastri D’Argento per la migliore canzone originale per “Amori che non sanno stare al mondo”, brano composto per l’omonimo film di Francesca Comencini (Fandango 2017) e quest’anno ha ricevuto il Premio PIMI come Miglior Artista Indipendente dell’Anno all’ultima edizione del MEI.

