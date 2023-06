Intervista – ELETTRA LAMBORGHINI: “Elettraton” un disco per divertirsi questa estate!

Arriva “ELETTRATON” il secondo disco di inediti di ELETTRA LAMBORGHINI (in uscita il 2 giugno).

Un album costruito dalla indiscussa Twerking Queen tra Milano, Madrid e Miami, le sue città d’elezione, che è un viaggio nel mondo del reggaeton alla ricerca della perfetta miscela per il divertimento estivo.

Prima hit dichiarata è MANI IN ALTO (dal 2 giugno) il classico pezzo reggaeton nello stile Elettra…e poi altre 8 tracce inedite scritte e prodotte con grandi nomi della musica italiana e internazionale come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas.

L’abbiamo incontrata ecco cosa ci ha raccontato:

Elettra come è possibile che qualcuno ti abbia scaricato? Nessuno può mollare Elettra! Ma nella prima traccia del disco parli appunto di un amore che non è più corrisposto!

In effetti Adelante parla di un amore non corrisposto. È capitato anche a me! Mi piaceva iniziare il disco con questa canzone. Alla fine il messaggio è comunque positivo, se un amore non funziona c’è ne sarà presto un altro!

Il disco procede, dopo il nuovo singolo Mani in alto, con due brani in spagnolo e Torero che, nonostante sia cantata in italiano, ha un animo super latino? Che differenza di approccio hai quando affronti le canzoni in italiano rispetto a quelle in spagnolo?

Ci sono certi brani, sia per i beat sia per la loro struttura, che non funzionerebbero mai cantati in italiano. La falda e Travesuras sono due esempi di questo. Non sarebbero funzionati in italiano. Viceversa Torero era perfetta in italiano!

In spagnolo ho una voce più dura, mentre quando mi sento cantare in italiano mi sembra di essere ancora una bambina!

“Elettraton” è un disco dove tu hai avuto il pieno controllo. Ci racconti?

Sono una perfezionista ed ho seguito fin dall’inizio ogni aspetto di questo progetto, dalla scelta delle basi alle produzioni, dalla scrittura dei testi alle foto e alle grafiche. Un lavoro impegnativo che ha richiesto mesi di scambi e confronti continui per arrivare ad un prodotto che rappresentasse il mio mondo. Ho voluto fare un disco per divertirsi questa estate ricreando un mondo fatto di leggerezza e allegria, di colore e di musica capace di intrattenere il pubblico di tutte le età.

Spiegaci la scelta dei feat. del disco?

Ultimamente non amo abbondare con i featuring. Preferisco avere il pieno controllo del tutto.

Ho comunque chiamato Villabanks perché penso che sia uno degli artisti più forti di questi tempi e poi ha una sensibilità reggaeton fantastica. Idem per Chema Rivas. Con lui avevo già lavorato in passato e mi trovo sempre bene!

Se dalla porta di casa tua dovesse suonare la Elettra Lamborghini del 2014, dei tuoi albori, che cosa le diresti?

Prima di tutto di cambiare subito look e di rifarsi le sopracciglia. Quando mi rivedo nelle foto dei miei esordi mi vedo assurda! Mi ero tagliata tutte le sopracciglia. Stavo malissimo. Poi le direi di vestirsi meglio. Però le direi anche di andare avanti così e continuare a fare quello che ha fatto in tutti questi anni! Sono molto soddisfatta di lei!!!

TRACKLIST

Adelante

Mani in alto

La falda

Travesuras

Torero

Teta feat. Villabanks

Perreandote

Un secondo fa feat. Chema Rivas

Tu si

A mezzanotte

INSTORE

2 giugno ore 18.00 – Elnòs Shopping – Via Luigi Einaudi, 5, 25030 Roncadelle BS

3 giugno ore 16.30 – CC Euro Torri – Via Rocco Bormioli, 33/A, 43122 Parma PR

5 giugno ore 18.00 – CC Piazza Paradiso – Piazza Bruno Trentin, 1, 10093 Collegno TO

6 giugno ore 17.30 – Mondadori Piazza Duomo Milano

7 giugno ore 16.30 – Centro Acquisti Le Piramidi – Via Pola, 20, 36040 Torri di Quartesolo VI

8 giugno ore 18.00 – OrioCenter – Via Portico, 71, 24050 Orio al Serio BG

9 giugno ore 17.00 – CC Centronova – Via Villanova, 29, 40055 Castenaso BO

10 giugno ore 16.30 – Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti 263, 00185 Roma

11 giugno ore 16.30 – CC Latinafiori – V.le Pier Luigi Nervi, 04100 Latina LT

12 giugno ore 17.30 – CC Campania – Località Aurno, 87, 81025 Marcianise CE

13 giugno ore 17.00 – CC Porte dello Jonio – Via per S. Giorgio, 74121 Taranto TA

14 giugno ore 17.30 – CC Maximall – Via Antonio Pacinotti, 84098 Pontecagnano Faiano SA

15 giugno ore 16.30 – Parco Commerciale Belvedere – Contrada Spalla, 96010 Melilli SR

IL TOUR

1 luglio 2023 SASSUOLO (MO) Youth Festival

9 luglio 2023 BELLARIA IGEA MARINA Piazza Capitaneria di Porto

13 luglio 2023 MERANO (VE) Merano Summer Festival

22 luglio 2023 OROSEI (NU) Loc. Tanka e Idda

29 luglio 2023 LADISPOLI Summer Festival

7 agosto 2023 VILLACIDRO (SU) Parco Via Farina

14 agosto 2023 San Leone (AG) Piazza Giglia

15 agosto 2023 DELIANUOVA (RC) Piazza Regina Elena

17 agosto 2023 TOTTEA (TE) Piazza Roma

26 agosto 2023 PATTADA (SS) Campo Sportivo

10 settembre 2023 CAMPANEDDA (SS) Piazza Ruiu

