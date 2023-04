GIUSE THE LIZIA “Crush” è il suo album di debutto

Uscirà venerdì 14 aprile “Crush” (Maciste Dischi) il disco di debutto dei GIUSE THE LIZIA.

Nel disco ho provato ad esplorare vari mondi sonori intercettando tutto ciò che mi affascina musicalmente, ma tentando di rimanere fedele al tema, che altro non è che la mia vita.” Ciò che racconto è proprio quello che vivo ogni giorno. Mi piace pensare che dentro questo disco ci si possano rivedere in molti, perché io faccio parte di quei molti.”

“Crush” contiene 10 tracce, scritte e composte da Giuse assieme a molti amici artisti e produttori, in cui il cantautore si mette a nudo raccontando i conflitti e le sofferenze che spesso ne fanno da padrona durante le relazioni più intime. Nostalgia, malinconia e pessimismo sono i sentimenti che prevalgono nell’album e spesso dietro di essi si cela una profonda, ma malsana superficialità, tema portante nella generazione dei giovani d’oggi.

GIUSE THE LIZIA ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo “Lato A Lato B”, che ha anticipato l’uscita di questo suo primo album di inediti, e ha terminato a gennaio One more time Tour 2023, il primo tour nei club dell’artista nei principali centri culturali italiani, che ha visto protagonista il cantautore in un viaggio dal vivo nelle tre città simbolo per Giuse: Bologna (SOLD OUT), Milano (SOLD OUT) e Palermo (SOLD OUT).

ABOUT GIUSE THE LIZIA

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 21 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori cantava in una cover band degli Strokes. A 17 anni inizia a scrivere canzoni mescolando rap e cantautorato. Nell’aprile del 2021 esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey. Nel maggio 2021 è ospite del format Trap take di radio 105 presentando un brano inedito suonato voce e chitarra elettrica. Nell’estate 2021 Giuse The Lizia sale per la prima volta sul palco, nella cornice del Mi Manchi (Mi Ami) storico festival milanese e durante l’estate accompagna i migliori artisti della scena in un piccolo tour di 12 date, artisti tra cui Gazzelle, FrahQuintale e Psicologi.

Nel giugno 2021 esce “Serate Toste”, secondo singolo prodotto sempre da Mr Monkey. Il 5 novembre 2021 esce “Come minimo”, EP di esordio acclamato da pubblico e critica in cui fonde urban e itpop. Il 13 maggio 2022 esce il suo secondo EP “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento, il 6 luglio è uscito il suo quarto singolo “Fatti tuoi”. Il 28 ottobre, invece, è uscito il singolo “One more time”, il 30 novembre è uscito il singolo “Sincera”, brano che ha portato sul palco di Sanremo Giovani 2022, mentre il 25 gennaio di quest’anno è uscito il singolo “Cara vita”. Il 17 marzo è uscito il suo ultimo singolo “Lato A Lato B”, che precede l’uscita del suo primo album, nel quale è contenuto.

