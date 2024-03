GHEMON nuovi appuntamenti per “UNA COSETTA COSÌ”

Nuovi appuntamenti per il progetto di Ghemon tra musica, stand-up comedy e storytelling.

Tra musica, stand-up comedy e storytelling nuovi appuntamenti dello spettacolo che ha messo d’accordo tutte le anime dell’artista e performer, in un racconto autoironico e diretto che affronta senza filtri la vita privata e quella pubblica di Gianluca.

Una carriera sempre in discussione e in evoluzione, il racconto di una maratona, di un momento durante la vita di coppia e la musica ad accompagnare le immagini. Dopo il successo del tour che ha attraversato la penisola questo inverno, Ghemon annuncia nuovi appuntamenti di “Una Cosetta Così”. Lo spettacolo, che ha raggiunto già le 50 repliche in un anno, fa incontrare su uno stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling, mettendo d’accordo tutte le diverse anime dell’artista e performer in una narrazione personale, vivace, sempre autoironica, tra vita privata e carriera pubblica, tra passioni quotidiane e piccole o grandi delusioni.

“Una Cosetta Così” non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma é un po’ di tutto questo: vuole avvicinarsi allo spettatore in un monologo che aspira alla grandezza del teatro-canzone di gaberiana memoria unito alla freschezza e alla genuinitá di una forma di spettacolo da comedy club, senza filtri né schermi tra sé e gli altri. È uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica e la carriera dell’artista.

A ogni spettacolo viene fatta solo una richiesta al pubblico: niente spoiler. Per un’ora e mezzo si potrá fare a meno del mondo e del cellulare in sua rappresentanza:

“Nell’era in cui si sa sempre tutto prima che succeda, questo spettacolo é un luogo in cui io e il pubblico pensiamo che qualcosa possa essere ancora ‘una sorpresa’”

Anni di evoluzioni e rivoluzioni, trovando nuove forme per assomigliarsi di più: perché se è vero che si hanno delle cose da dire, i modi per farlo possono essere potenzialmente infiniti. Nasce allora un altro modo per raccontarsi e raccontare al pubblico. Sul palco uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Insomma, Una cosetta così.

Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vede sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.

GLI APPUNTAMENTI

5 APRILE – TORITTO (BA) – Castello Ducale – SOLD OUT

6 APRILE – LECCE – Officine Cantelmo

12 APRILE – PRATO – Tipo Festival

16 MAGGIO – ASTI – Le Cattedrali dell’Arte – NUOVA DATA

30 MAGGIO – MILANO – Università degli Studi di Milano-Bicocca – NUOVA DATA

1 GIUGNO – SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) – ItinerAnnia – NUOVA DATA

6 GIUGNO – BOLOGNA – Montagnola Republic – NUOVA DATA

13 GIUGNO – RENDE (CS) – Mood Summer Festival – NUOVA DATA

28 GIUGNO – GALZIGNANO TERME (PD) – Anfiteatro del Venda – NUOVA DATA

3 LUGLIO – ROMA – Villa Ada Festival – NUOVA DATA

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/ghemonofficial/